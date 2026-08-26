Hà Nội miễn phí tham quan di tích trong ngày Quốc khánh 2/9

Ngày 25/8, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà, theo đó thành phố sẽ mở cửa miễn phí các điểm tham quan theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Trước đó, UBND TP nhận được Tờ trình số 18 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố trong ngày 2/9.

Hà Nội mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử vào ngày 2/9. Ảnh: Phạm Xuân

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà thống nhất mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch theo quy định, báo cáo UBND TP chỉ đạo nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND TP ban hành nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế miễn phí tham quan tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do thành phố quản lý trong các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và thẩm quyền; hoàn thành trong năm 2026.

TP Hà Nội cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và trưng bày chuyên đề phục vụ nhân dân, du khách trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các chương trình nghệ thuật dự kiến diễn ra tại nhiều địa bàn, trong đó có phường Hoàn Kiếm và các xã Hòa Lạc, Đan Phượng, Minh Châu, Phúc Sơn, Bát Tràng, Đại Xuyên.

Tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, dự kiến trưng bày chuyên đề "Tâm son, chí thép" diễn ra từ ngày 19/8 đến 5/9, giới thiệu những đóng góp, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Việc miễn phí tham quan trong ngày Quốc khánh cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, du khách, góp phần giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và phù hợp quy định; báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền, nếu có.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế miễn phí tham quan tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do thành phố quản lý trong các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm 2026.

Dịp Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy (29/8) đến hết thứ Tư (2/9). Trong đó, hai ngày nghỉ lễ theo quy định là 1 và 2/9; ngày làm việc thứ Hai (31/8) được hoán đổi sang thứ Bảy (22/8).

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ ngày 2/9 và một trong hai ngày liền kề là 1/9 hoặc 3/9, phù hợp điều kiện hoạt động của từng đơn vị.