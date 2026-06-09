5 loại trái cây 'tối kị' rửa trước khi cất tủ lạnh

Các loại quả mọng

Ảnh: The Flour Handprint

Dâu tây, việt quất, mâm xôi là những loại quả có khả năng hấp thụ nước nhanh, vì vậy không nên rửa trước khi cho vào tủ lạnh.

Theo Amanda Orr, người phát ngôn của Sunset Produce, công ty sản xuất và phân phối rau quả tươi của Canada, độ ẩm dư thừa tạo điều kiện lý tưởng cho nấm mốc phát triển, đồng thời khiến quả nhanh mềm và hỏng hơn. "Chỉ cần rửa nhanh thôi cũng có thể làm giảm đáng kể thời gian bảo quản của quả trong tủ lạnh", cô cho biết.

Để bảo quản tốt nhất, dâu tây, mâm xôi đỏ và mâm xôi đen nên được xếp thành một lớp trong hộp có lót khăn giấy, đậy hờ hoặc sử dụng hộp có lỗ thông khí rồi đặt vào ngăn mát. Khăn giấy sẽ giúp hút bớt hơi ẩm, còn việc xếp một lớp giúp hạn chế quả bị dập nát.

Riêng việt quất có khả năng bảo quản tốt hơn các loại quả mọng khác, nhưng vẫn nên được đựng trong hộp có lót khăn giấy để kéo dài độ tươi.

Táo

Ảnh: Cleverland Clinic

Táo có độ bền cao hơn nhiều so với các loại quả mọng, nhưng điều đó không có nghĩa bạn nên rửa chúng trước khi bảo quản.

Theo Amanda Orr, trên vỏ táo có một lớp sáp tự nhiên giúp giữ độ ẩm và duy trì độ giòn của quả. "Rửa táo trước khi cất tủ sẽ làm mất lớp bảo vệ này, khiến quả dễ bị khô và nhanh hỏng hơn", cô cho biết.

Thay vì rửa trước, nên bảo quản táo ở nhiệt độ phòng nếu dự định ăn trong vài ngày tới. Ngoài ra, cần để táo tách khỏi các loại trái cây khác vì táo chín sẽ giải phóng khí ethylene, làm tăng tốc quá trình chín và hư hỏng của những loại nông sản ở gần.

Đào và xuân đào

Đào và xuân đào là những loại quả có lớp vỏ mỏng, mềm nên cần được bảo quản cẩn thận.

Stephanie Smith, chuyên gia an toàn thực phẩm dành cho người tiêu dùng và giảng viên khoa học thực phẩm tại Đại học Bang Washington (Mỹ), cho biết các loại rau củ, trái cây mềm dễ bị tổn thương hoặc nhanh phát triển nấm mốc nên được giữ khô và chỉ rửa ngay trước khi sử dụng.

"Đào và xuân đào có lớp vỏ mỏng, mềm nên độ ẩm từ việc rửa có thể thấm vào bên trong, đẩy nhanh quá trình nấm mốc phát triển và làm quả hư hỏng", cô giải thích.

Thay vì rửa rồi cất đi, nên để đào và xuân đào chín tự nhiên ở nhiệt độ phòng. Khi quả đã chín, có thể chuyển vào tủ lạnh và chỉ rửa ngay trước khi ăn.

Nho

Ảnh: Cleverland Clinic

Nho, đặc biệt là các giống nho đỏ và tím, đôi khi có lớp phủ màu trắng đục hoặc trông như bám bụi trên vỏ, khiến nhiều người muốn rửa ngay sau khi mua về.

Tuy nhiên, Stephanie Smith khuyến cáo không nên làm vậy. Theo cô, lớp phủ trắng này không phải bụi bẩn hay hóa chất tồn dư mà là một lớp sáp tự nhiên, có tác dụng bảo vệ quả khỏi côn trùng và làm chậm quá trình hư hỏng.

Việc rửa nho trước khi bảo quản sẽ làm mất lớp bảo vệ tự nhiên này, tương tự táo, khiến quả nhanh xuống chất lượng và dễ hỏng hơn. Cách tốt nhất là bảo quản nho trong tủ lạnh và chỉ rửa ngay trước khi ăn.

Cherry

Ảnh: VnExpress

Theo Stephanie Smith, tương tự các loại quả mọng, cherry (anh đào) không nên bị đọng nước trên vỏ trong quá trình bảo quản vì độ ẩm có thể khiến quả nhanh hư hỏng.

Do đó, tốt nhất nên giữ cherry khô ráo và chỉ rửa ngay trước khi ăn. Ngoài ra, nên bảo quản nguyên cuống vì cuống giúp quả tươi lâu hơn. Loại trái cây này cũng cần được giữ trong tủ lạnh để kéo dài thời gian bảo quản và duy trì chất lượng.