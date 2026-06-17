Fan Đức bỗng dưng thành 'đại sứ du lịch Mỹ' ở World Cup 2026

Freddy, tài khoản mạng xã hội X với tên @FreddyLA7, đã nổi tiếng khi ghi lại hành trình World Cup xuyên qua miền Nam nước Mỹ với sự háo hức. Có những ngày, anh hút thêm hàng nghìn người theo dõi, trong đó có cả người nổi tiếng. Cuộc phiêu lưu của anh bắt đầu từ trước khi đặt chân đến nước Mỹ.

"Chuyến đi World Cup sẽ bắt đầu ngày mai. Hành lý cho 6 tuần ở Mỹ và Canada đã sẵn sàng. Tôi chỉ mang hành lý xách tay, và đa phần là áo đấu thể thao", Freddy viết hôm 3/6 cùng bức ảnh chụp chiếc vali.

Sau 24 tiếng quá cảnh tại Dublin (Ireland), ghé thăm Temple Bar, Trinity College và nhiều địa danh nổi tiếng khác, Freddy bay sang Mỹ. Anh và bạn bè đều mặc áo tuyển Đức và nhiều người ở sân bay liên tục hỏi về World Cup.

Freddy đang gây bão mạng nhờ hành trình trải nghiệm các quán ăn Mỹ bình dân như Taco Bell, Waffle House, Buc-ee's hay Chili's. Ảnh: NYP

Ấn tượng đầu tiên của Freddy là các món hàng lưu niệm của FIFA trong sân bay JFK ở New York và nghĩ "khó có thể không tiêu tiền". Từ đó, Freddy cùng nhóm bạn bay đến Atlanta và những dòng cập nhật liên tục của anh nhanh chóng chinh phục người Mỹ. Họ thích thú trước sự hào hứng của anh với những điều rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày ở Mỹ.

Khi lái xe ngang qua sân vận động Mercedes-Benz, Freddy gần như không thể kìm nén sự phấn khích: "Đây đúng là một sân vận động quá khủng". Anh cũng nhận thấy các quảng cáo về World Cup xuất hiện khắp nơi trong thành phố. Tuy nhiên, anh không đánh giá tích cực về hệ thống giao thông công cộng ở Atlanta.

"Thật lòng mà nói, đi tàu điện ở Atlanta hơi sợ, giống như trong GTA (trò chơi) vậy", anh viết. Nhưng sự hỗn loạn trên các phương tiện giao thông không thể làm giảm sự hào hứng của anh đối với các thương hiệu đồ ăn mang tính biểu tượng của nước Mỹ.

Lần đầu ghé Taco Bell, chuỗi đồ ăn nhanh nổi tiếng, anh mô tả ngắn gọn: "Vùng đất thánh". Khi những người theo dõi bắt đầu liên tục gửi anh các gợi ý về địa điểm nên ghé thăm, có một xu hướng khiến anh bối rối và thắc mắc: "Không hiểu sao ai cũng bảo tôi đến câu lạc bộ thoát y. Đó có phải là một hoạt động bình thường ở Mỹ không?".

Sau đó, Freddy trải nghiệm điều có lẽ còn là một cú sốc văn hóa lớn hơn: siêu thị Walmart, hệ thống siêu thị khổng lồ tại Mỹ. Những bức ảnh cho thấy chiếc xe đẩy chất đầy tất World Cup, nước uống thể thao và nước lọc đóng chai.

Hành trình khám phá ẩm thực tiếp tục với một điểm dừng lúc 1h tại Waffle House, chuỗi đồ ăn 24/7, nơi để lại ấn tượng rất tốt với anh. "Chúng tôi vừa có trải nghiệm đầu tại Waffle House. Đồ ăn ngon, giá cả hợp lý và nhân viên thân thiện. 10/10 điểm. Chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại", anh viết.

Freddy check in Waffle House, với post có hơn 7 triệu lượt xem. Ảnh chụp màn hình

Bữa ăn của Freddy tại Wendy's cuối ngày hôm đó đã khiến anh phải đăng một thông báo khác bằng chữ in hoa: "WENDY’S BÙNG NỔ". Coca-Cola Freestyle cũng là điều khó hiểu. Đứng trước hơn 100 lựa chọn kết hợp đồ uống khác nhau, Freddy thừa nhận hoàn toàn "bó tay" vì không biết chọn loại nào.

Khi đến bang Tennessee, anh lại ăn mừng. Tối hôm đó, anh ghi lại một trải nghiệm mà nhiều người Mỹ xem như "nghi thức trưởng thành": ăn món salad kiểu Mexico (quesadilla explosion) và theo dõi trận chung kết bóng rổ.

Từ đó trở đi, chuyến road trip của Freddy ngày càng đậm chất Mỹ. Anh lên kế hoạch tới Houston qua thành phố Auburn (bang Alabama), đồng thời hỏi những người theo dõi về các địa điểm nên ghé trước khi đến sân vận động Jordan-Hare Stadium xem trận giao hữu giữa đội tuyển Argentina và Iceland.

"Đây là sân vận động điên rồ nhất tôi từng đến", anh viết sau khi chứng kiến màn trình diễn của đại bàng bay lượn trên sân trước trận đấu. Nhìn quanh sân bóng bầu dục khổng lồ này, Freddy thừa nhận một người châu Âu như anh không thể hiểu nổi người Mỹ. "Đây là khoảnh khắc mà câu nói 'người châu Âu không thể nào hiểu nổi' đúng nhất trong cuộc đời tôi", anh viết.

Sau trận đấu, Freddy và bạn cũng hoàn thành thêm một mục trong danh sách những nơi nhất định phải ghé thăm: Buc-ee's (trạm dừng chân và cửa hàng tiện lợi). Đứng bên ngoài, Freddy bật cười trước bức tượng hải ly biểu tượng của Buc-ee’s. Anh thưởng thức vài chiếc sandwich lúc 1h.

Điểm check in tại Buc-ee's, trạm dừng chân và cửa hàng tiện lợi. Ảnh chụp màn hình

Hôm sau, cả nhóm có một chuyến đi ngắn sang bang Florida trước khi quay trở lại Alabama. Tại đây, họ có thêm một khám phá bất ngờ, góp phần tạo nên "nhạc nền" cho chuyến đi. "Khám phá tuyệt vời nhất trong chuyến road trip của chúng tôi là ca sĩ Ella Langley. Chúng tôi đã trở thành fan lớn của cô ấy. Âm nhạc của cô ấy đã thành nhạc nền cho toàn bộ chuyến đi", Freddy viết.

Khi nhóm đến Houston với kế hoạch sẽ tới New Orleans, một điểm dừng chân "đặc trưng nước Mỹ" khác đã khiến Freddy không biết nói gì: Bass Pro Shops. "Nơi này thật sự quá điên rồ. Họ có cả trường bắn bên trong cửa hàng. Họ còn bán súng trường trong đó nữa", sự hào hứng của Freddy tiếp tục.

Hiện người Mỹ tiếp tục theo dõi nhật ký du lịch của Freddy. Với nhiều người, các bài đăng của anh là một lời nhắn rằng đôi khi những điểm hấp dẫn nhất của nước Mỹ không phải là các tượng đài hay danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà chỉ là một đĩa salad ở Chili's, một chiếc bánh sandwich thịt bò tại Buc-ee's, hay một trạm xăng to đến mức khiến người châu Âu phải nghi ngờ.

"Mình không nghĩ có ai du lịch Mỹ hay hơn anh chàng này", một người dùng X bình luận. Một người khác hài hước viết sau khi thấy Freddy ghé Buc-ee’s: "Anh ấy đã làm được rồi. Anh ấy đã hoàn thành chuyến đi. Giờ thì anh ấy chính thức là người Mỹ rồi". Một bình luận khác: "Theo chân anh chàng người Đức này đi khắp nước Mỹ thật là một trải nghiệm tuyệt vời". Còn trên Instagram, một người hâm mộ khẳng định: "Freddy thực sự là điều tuyệt vời nhất của World Cup 2026 và cho chiến dịch truyền thông của nước Mỹ".