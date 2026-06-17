Cape Verde - đảo quốc 'kìm chân' Tây Ban Nha ở World Cup

Cape Verde thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá toàn cầu khi lần đầu góp mặt tại World Cup 2026. Quốc đảo hơn nửa triệu dân gây bất ngờ khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận ra quân.

Thành tích này khiến cái tên Cape Verde xuất hiện dày đặc trên truyền thông quốc tế, kéo theo sự quan tâm đến quốc đảo gồm 10 đảo núi lửa nằm giữa Đại Tây Dương.

Khi người Bồ Đào Nha phát hiện quần đảo vào thế kỷ XV, nơi đây chưa có cư dân sinh sống. Nhờ vị trí chiến lược giữa Đại Tây Dương, Cape Verde nhanh chóng trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Sự giao thoa giữa người châu Phi, người Bồ Đào Nha và các cộng đồng nhập cư đã tạo nên nền văn hóa Creole của quốc đảo ngày nay.

Người dân Cape Verde nói tiếng Bồ Đào Nha trong các hoạt động chính thức nhưng trong đời sống thường ngày lại sử dụng tiếng Creole địa phương.

Với những người yêu thiên nhiên, muốn trải nghiệm các cung đường trekking và văn hóa bản địa giàu bản sắc, Cape Verde được ví như "viên ngọc ẩn" giữa đại dương.

Trên đảo Santo Antão - hòn đảo lớn và hiểm trở nhất phía tây bắc - du khách có cơ hội khám phá các dãy núi đá hùng vĩ, thung lũng sâu, các triền ruộng bậc thang. Cảnh quan nơi đây được nhiều người liên tưởng đến sự kết hợp giữa Madeira của Bồ Đào Nha và Iceland (Bắc Đại Tây Dương).

Tại Mindelo, thành phố cảng lớn nhất của Cape Verde, các dãy phố mang sắc xanh lam, vàng chanh hay hồng pastel nổi bật trên nền đồi đá, phản ánh sự giao thoa giữa kiến trúc thuộc địa Bồ Đào Nha và văn hóa Creole bản địa.

Từ thành phố cảng Mindelo trên đảo São Vicente, du khách có thể đi phà sang Santo Antão.

Dọc thung lũng Ribeira do Paúl là những cánh đồng mía, chuối, khoai mì và các loại cây ăn quả, phủ xanh sườn núi. Những ngôi làng nhỏ (ảnh) nằm bên dưới các triền dốc. Người dân địa phương gắn bó với nghề làm nông truyền thống, canh tác trên các thửa ruộng bậc thang lâu đời.

Thung lũng trên đảo Santo Antão.

Cảng Mindelo trên đảo São Vicente dưới ánh hoàng hôn. Đây là trung tâm văn hóa và âm nhạc nổi tiếng nhất của Cape Verde.

Với người dân bản địa, âm nhạc là một phần cuộc sống, nơi gửi gắm nỗi nhớ quê hương, biển cả.

Ẩm thực Cape Verde phản ánh sự giao thoa giữa châu Phi, Bồ Đào Nha và đời sống biển đảo. Món ăn nổi tiếng nhất là cachupa - món hầm truyền thống nấu từ ngô, đậu, rau củ kết hợp với thịt hoặc hải sản.

Nhờ vị trí giữa Đại Tây Dương, thực đơn của người dân địa phương còn phong phú với cá ngừ, tôm hùm, bạch tuộc và nhiều loại hải sản tươi sống. Bên cạnh đó, grogue loại rượu mạnh chưng cất từ mía đường, được xem là thức uống biểu tượng của quốc đảo.

Cape Verde ấm áp quanh năm, với nhiệt độ trung bình luôn dao động từ 24 đến 30 độ C, biến quốc đảo này trở thành điểm đến lý tưởng gần như mọi mùa.

Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 6, trời nắng và gần như không có mưa. Đảo Sal và Boa Vista thu hút du khách với môn lướt ván diều (ảnh) và lướt ván buồm, cùng nhiều giải đấu quốc tế được tổ chức. Đây cũng là mùa cao điểm du lịch, nên giá phòng và vé máy bay có thể tăng 30% đến 40%. Ảnh: Enfondo/iksurfmag.com

Mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 10, thường là mưa rào ngắn. Cảnh quan xanh tươi hơn, đặc biệt tại đảo Santo Antão và Santiago, phù hợp cho những du khách thích trekking giữa thiên nhiên. Chi phí giảm 25% đến 35% so với mùa khô. Đây cũng là mùa rùa biển Loggerhead lên bờ đẻ trứng tại Boa Vista.