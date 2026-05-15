Thiên Đàn - nơi lãnh đạo Mỹ - Trung tham quan

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay thăm Thiên Đàn (Đàn tế trời) ở Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của ông Trump ngày 13-15/5.

Đây là nơi các hoàng đế thời nhà Minh và nhà Thanh (1368-1911) thực hiện nghi lễ tế trời. Công trình được xây dựng vào năm Vĩnh Lạc thứ 18 (1420) dưới triều đại của Minh Thành Tổ Vĩnh Lạc Đế.

"Công trình này thật kỳ vĩ. Thật đáng kinh ngạc. Trung Quốc rất đẹp", ông Trump ca ngợi.

Tọa lạc ở phía đông của Tiền Môn, khu vực nội thành phía nam thành phố, Thiên Đàn là công trình lớn nhất trong hệ thống các đàn tế lễ ở Bắc Kinh. Đây cũng là quần thể kiến trúc dành cho việc tế trời lớn nhất thế giới, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1998.

Thiên Đàn có diện tích lên tới 273 ha, rộng gấp 5 lần Tử Cấm Thành, với bố cục gồm hai vòng tường thành hình vuông lồng vào nhau. Hai vòng tường này chia khuôn viên thành nội đàn và ngoại đàn. Tường ngoại đàn dài 6.416 m còn tường nội đàn dài 3.292 m.

Các công trình chủ yếu tập trung ở khu vực nội đàn với hai kiến trúc chính là Điện Kỳ Niên ở phía bắc và Viên Khâu Đàn ở phía nam, nối với nhau bằng cầu Đan Bích dài 360 m, rộng 30 m, tạo nên trục trung tâm cho toàn bộ bố cục.

Ngoài ra, còn có các công trình kiến trúc phụ như Trai Cung, Thần Nhạc Thự và Hi Sinh Sở ở phía tây. Trai Cung là nơi Hoàng đế tắm rửa, thanh tịnh cơ thể trước khi cử hành nghi lễ. Thần Nhạc Thự là nơi làm việc của quan lại phụ trách nhạc tế, còn Hi Sinh Sở là nơi nuôi thú dùng trong tế lễ như bò, cừu, thỏ...

Khu vực Điện Kỳ Niên có kiến trúc trung tâm là tòa điện lớn hình tròn có ba tầng mái, nằm trên đài đá hoa cương cao ba tầng. Tòa nhà này là biểu tượng chính khi nói đến Thiên Đàn. Ban đầu, Điện Kỳ Niên là công trình có hình chữ nhật và được xây dựng lại thành hình dáng như hiện nay vào năm Quang Tự thứ 16 (1890) dưới thời trị vì của Thanh Đức Tông Quang Tự.

Khu vực Điện Kỳ Niên nhìn từ trên cao.

Cấu trúc của Điện Kỳ Niên.

Công trình được thiết kế mang nhiều ý nghĩa biểu tượng cho vũ trụ luận. Màu xanh của lớp ngói lưu ly trên mái tượng trưng cho bầu trời; 4 cột trụ Long Tỉnh (giếng rồng) ở trung tâm tượng trưng cho 4 mùa, 12 cột bao quanh tượng trưng cho 12 tháng và 12 cột ngoài cùng tượng trưng cho 12 canh giờ trong một ngày.

Bên trong Điện Kỳ Niên.

Đây là kiểu kiến trúc Minh Đường, phong cách được mô tả trong các thư tịch cổ Trung Quốc, mang ý nghĩa chính trị quan trọng và là nơi dành riêng cho hoàng đế thực hiện lễ cầu nguyện hoặc tổ chức các buổi đại triều.

Hoàng Khung Vũ là điện nhỏ một tầng hình tròn, nằm ở phía Bắc của Viên Khâu Đàn. Đây là nơi đặt các bài vị tế trời vào những ngày không phải dịp tế lễ. Xung quanh Hoàng Khung Vũ có một bức tường dài 193,2 m, cao 3,7 m và dày 0,9 m. Đây là bức tường hồi âm nổi tiếng mà đứng một đầu tường có thể nghe rõ tiếng nói ở đầu tường bên kia.

Viên Khâu Đàn (đàn tế lễ hình tròn trên gò đất cao), có chu vi hình tròn 534 m và chiều cao 5,2m. Hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thường cử hành tế lễ cầu mùa màng bội thu vào tháng Giêng hàng năm tại đây. Vòng tường bao quanh phía ngoài hình vuông và phía trong hình tròn tượng trưng cho quan niệm "Trời tròn Đất vuông".

Viên Khâu Đàn được xây lại vào năm Càn Long thứ 17 (1752), cao ba tầng, sàn lát đá xanh, lan can và trụ tạc từ cẩm thạch trắng. Là đàn tế trời, toàn bộ cấu trúc của nó đều liên quan đến toán học. Các cấu kiện đá trên bề mặt bục tế, bậc thang và lan can đều là số 9 hoặc bội số của 9, được gọi là các số Dương để tượng trưng cho Trời.

Phiến đá tròn nằm chính giữa Viên Khâu Đàn là Thiên Tâm Thạch (Đá Tâm Trời hoặc Đá Vạn Hưởng). Khi đứng trên phiến đá này và hét lớn hoặc tạo ra âm thanh va đập, tiếng vang từ xung quanh sẽ dội lại. Âm thanh dường như được khuếch đại lên rất nhiều đối với người đứng tại đó, tạo cảm giác như "nhất hô bách ứng" (một tiếng gọi, trăm tiếng thưa).

Điện Kỳ Niên nổi bật giữa ánh hoàng hôn ở Bắc Kinh ngày 10/5.