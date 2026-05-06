3 loại gia vị bị Anna Wintour 'cấm tiệt' ở tiệc Met Gala

Năm nay, sự kiện thời trang danh giá nhất thế giới có chủ đề chủ đề "Costume Art" cùng dress code "Fashion Is Art", còn không gian tiệc tối được trang trí như những khu vườn ở miền Bắc nước Italy. Những loại trái cây tươi: lựu, lê, nho đen, atisô, quất... được trang trí ở trung tâm cho bàn tiệc. Khăn trải bàn được đặt làm riêng với họa tiết sọc xanh lá cây và trắng ngà, cùng những chiếc ghế sân vườn cũng là "hàng thửa".

Thực đơn bữa tiệc khai vị với burrata được tạo hình như một quả cà chua xanh trang trí với hoa cơm cháy, quả gooseberries. Món chính của tiệc là sườn cừu. Cuối cùng, thực khách được phục vụ 3 món tráng miệng, gồm bánh chocolate, bánh pavlova dâu tây và bánh cacao kèm sốt ganache.

Trong thực đơn tiệc Met Gala, một số nguyên liệu bị cấm hoàn toàn gồm mùi tây, hành tây, tỏi, hẹ. "Bà trùm" Anna Wintour từng giải thích: "Đó là những thứ tôi đặc biệt không thích". Theo Mashed, những món này có thể gây hôi miệng sau khi ăn cũng như tránh ám mùi vào những bộ trang phục cầu kỳ, đắt đỏ của khách dự.

Món chính tại tiệc Met Gala năm nay là sườn cừu cùng gnocchi phô mai Parmesan, măng tây, cà rốt, đậu Hà Lan...

Rau mùi tây cũng không được có mặt trong bữa tiệc nhằm tránh bị dính vào răng thực khách, tạo ra những tình huống khó xử. Món Bruschetta khai vị truyền thống của Italy - bánh mì nướng phết tỏi, dầu olive, cà chua - cũng bị cấm tại Met Gala vì có thể vô tình rơi vào váy áo của thực khách.

Met Gala cũng cấm hút thuốc, do bảo tàng là không gian công cộng. Trước đây, một vài sao bị bắt gặp hút thuốc trong phòng tắm.

Một trong ba món tráng miệng tại tiệc Met Gala 2026. Bánh chocolate hương mâm xôi được tạo hình từ cảm hứng một chiếc váy nằm trong bộ sưu tập của Alexander McQueen năm 2001.

Met Gala là sự kiện gây quỹ thời trang thường niên lớn nhất hành tinh, diễn ra vào thứ Hai đầu tiên của tháng 5 tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York. Được ví như "Oscar của ngành thời trang", nơi đây hội tụ các ngôi sao, nhà thiết kế hàng đầu thế giới trong những bộ trang phục lộng lẫy, độc đáo theo chủ đề riêng biệt mỗi năm.

Met Gala ra đời lần đầu vào năm 1948, do nhà báo thời trang Eleanor Lambert sáng lập, ban đầu nhằm gây quỹ và quảng bá cho ngành thời trang Mỹ. Kể từ thập niên 1990, dưới sự dẫn dắt của Anna Wintour, Met Gala được nâng tầm với quy mô hoành tráng, quy tụ các ngôi sao hàng đầu.

Để dự sự kiện này, các ngôi sao phải qua được danh sách do Anna Wintour - giám đốc nội dung toàn cầu của Condé Nast (tập đoàn sở hữu Vogue) - chọn lọc. Tiếp đó, họ cũng phải trả tiền vé 55.000 bảng đồng thời mất thêm khoản tiền đặt bàn đồng thời tuân thủ nhiều quy định của ban tổ chức.