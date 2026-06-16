Bí quyết nấu món ức gà thơm ngon, mọng nước và giảm cân hiệu quả

1. Sơ chế và thái ức gà đúng cách

Ức gà là thực phẩm hàng đầu trong thực đơn giảm cân. Ức gà có cấu tạo hoàn toàn là cơ thịt trắng, chứa rất ít mỡ và các mô liên kết. Khi gặp nhiệt độ cao các sợi cơ này co rút lại rất nhanh, đẩy toàn bộ nước ra ngoài. Nếu không biết sơ chế hoặc nấu quá kỹ miếng thịt sẽ bị khô xác.

Một miếng ức gà thường có độ dày không đều nhau (đầu dày, đuôi mỏng). Nếu để nguyên miếng nấu phần đuôi sẽ bị khô trước khi phần đầu kịp chín. Do đó khi sơ chế nên dùng dao khía nhẹ hoặc phi-lê miếng ức gà theo chiều ngang để độ dày đồng đều.

Ngoài ra có thể dùng dụng cụ đập thịt hoặc sống dao dằn nhẹ lên bề mặt để làm đứt các sợi cơ thô, giúp thịt mềm hơn khi nấu.

Sơ chế và thái ức gà đúng cách.

2. Ướp gia vị thông minh

Đối với thực đơn giảm cân, nên hạn chế ướp các loại sốt quá nhiều đường hay dầu mỡ. Hãy ưu tiên các loại gia vị thảo mộc tự nhiên để tạo hương thơm mà không làm tăng calo như: bột tỏi, bột hành, ớt, tiêu đen hoặc các loại lá thơm khô.

Thêm một chút dầu ô liu nguyên chất (khoảng nửa thìa cà phê) xoa đều lên miếng thịt để tạo một màng chắn mỏng ngăn nước bốc hơi khi nấu.

3. Phương pháp chế biến giúp ức gà mọng nước tối đa

Áp chảo đậy vung

Phương pháp này giúp miếng thịt có lớp vỏ ngoài xém vàng thơm ngon nhưng bên trong vẫn giữ được thớ thịt mềm ẩm.

Cách làm như sau:

- Làm nóng chảo chống dính trên lửa vừa, quét một lớp dầu ô liu mỏng.

- Cho ức gà vào áp chảo, để yên miếng ức gà từ 1 - 2 phút đầu để tạo lớp vỏ vàng nhẹ (giúp khóa nước bên trong).

- Lật mặt miếng thịt, vặn lửa nhỏ xuống và đậy kín vung chảo lại. Hơi nước tự nhiên trong chảo bốc lên ngưng tụ lại và làm chín thịt bằng hơi (om) trong vòng 5 - 7 phút tùy độ dày.

- Tắt bếp và vẫn đậy vung vung thêm 2 phút trước khi lấy thịt ra.

Luộc/hấp chậm

Nếu thích vị ngọt tự nhiên của thịt, hãy dùng phương pháp luộc bằng nhiệt thay vì đun sôi sùng sục.

Cách làm: Đun sôi nước (có thả gừng, hành và một ít muối). Khi nước sôi hẳn, thả ức gà vào. Chờ nước sôi bùng lại một lần nữa thì tắt bếp, đậy vung kín và để nguyên miếng thịt trong nồi nước nóng từ 15 - 20 phút. Sức nóng của nước giữ nhiệt sẽ làm chín ức gà từ từ, thớ thịt mềm và không bị mất nước.

Món ức gà áp chảo mềm, ngon giúp giảm cân.

4. Mẹo nhỏ để ăn ức gà ngon mềm mà vẫn giảm cân hiệu quả

Giữ miếng thịt luôn mọng nước

Sau khi nấu chín, hãy cho miếng ức gà ra đĩa và để thịt "nghỉ" khoảng 3 đến 5 phút. Trong thời gian này, nhiệt độ giảm xuống một chút sẽ giúp nước từ từ rút ngược lại vào tâm của các thớ thịt và phân bố đều khắp miếng ức gà. Khi cắt ra, từng thớ thịt sẽ ẩm mượt và mọng nước.

Kết hợp ăn ức gà với các thực phẩm lành mạnh khác

Mặc dù ức gà là nguồn protein rất tốt giúp no lâu nhưng ăn quá nhiều hoặc chỉ ăn duy nhất món này sẽ gây thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng đồng thời làm tăng gánh nặng cho gan và thận.

Các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý, muốn giảm cân khỏe mạnh và bền vững cần đảm bảo chế độ ăn đủ chất, cân bằng dinh dưỡng và luyện tập thể dục đều đặn. Vì thế nên kết hợp ăn ức gà với các thực phẩm giàu lành mạnh khác như: cá, trứng, các loại đậu, rau xanh và trái cây...