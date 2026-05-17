Chồng cầu cứu mẹ dạy vợ làm gỏi mướp đắng thanh mát giàu đạm giải ngán cho mình

Gỏi mướp đắng hạ nhiệt giải ngán mùa nóng

Chồng tôi ra Bắc làm ăn và kết duyên với tôi từ trước Tết. Mấy đợt nắng nóng diện rộng, chồng bị ngán ăn nên giục tôi làm gỏi mướp đắng tôm thịt thanh mát, giàu dinh dưỡng, lại chống ngán ăn. Thấy tôi tần ngần, chồng bốc máy gọi mẹ: "Con đang không ăn được đây này, mẹ dạy vợ con làm món mướp đắng tôm thịt nhà mình hay ăn đi"!

Mướp đắng có thể chế biến thành nhiều ngon ngon, được ưa chuộng ngày nắng nóng. Ảnh: Internet

Chồng kể, nắng nóng anh hay bị ngán ăn, nên mâm cơm mẹ hay làm đĩa gỏi mướp đắng trộn tôm thịt giúp con trai giải ngán. Nay xa mẹ, lại chưa quen cái nắng nóng miền Bắc nên bị mệt. Những lát mướp đắng xanh mỏng tang làm tôi sợ đắng, nhưng ăn vài lần thấy quen. Vị đắng nhẹ làm bữa ăn ngon miệng, chồng thì bảo cái bụng dễ chịu hẳn, cổ họng mát, đầu óc nhẹ nhõm hơn.

Mướp đắng (khổ qua) rất quen thuộc với người Việt, có vị đắng đặc trưng. Theo Đông y, mướp đắng có tác dụng thanh nhiệt, làm mát cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, giúp da dẻ bớt nóng và nổi mụn, nhẹ người sau khi ăn. Biết cách chế biến, mướp đắng sẽ thành món rất dễ ăn, có sức hấp dẫn riêng được ưa chuộng ngày nắng nóng.

Tôm là nguyên liệu làm gỏi mướp đắng giàu dưỡng chất. Ảnh internet

Cách làm gỏi mướp đắng tôm thịt

Để làm món gỏi mướp đắng ngon và dễ ăn, cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau:

Nguyên liệu làm gỏi mướp đắng tôm thịt

2 quả mướp đắng

150g tôm tươi

150g thịt ba chỉ

1 củ hành tây nhỏ

Rau răm hoặc húng quế

Đậu phộng rang

Tỏi, ớt, chanh

Gia vị pha nước trộn: 2 muỗng nước mắm, 1,5 muỗng đường, 1 muỗng nước cốt chanh.

Thịt và tôm trộn với mướp đắng thành món ăn thanh mát, giàu dưỡng chất. Ảnh internet

Xử lý gỏi mướp đắng ngon, giòn và không quá đắng

Bước 1: Sơ chế mướp đắng đúng cách

Đây là bước quan trọng nhất quyết định món gỏi có ngon hay không.

Mướp đắng rửa sạch, bổ đôi, bỏ ruột, thái lát thật mỏng.

Ngâm mướp đắng đã thái vào nước đá lạnh pha chút muối khoảng 10–15 phút. Việc này là mẹo làm giảm vị đắng gắt của mướp đắng, giữ độ giòn tự nhiên, màu mướp xanh đẹp hơn.

Sau đó vớt mướp đắng ra, để thật ráo nước.

Mướp đắng (khổ qua) nhồi tôm thịt là món canh thanh mát, bổ dưỡng, giảm đắng hiệu quả bằng cách nạo kỹ ruột và ngâm nước muối. Kết hợp tôm tươi băm nhuyễn và thịt heo, món ăn này mang đến hương vị ngọt thanh tự nhiên, lý tưởng cho bữa cơm gia đình.

Bước 2: Chuẩn bị phần tôm thịt

Tôm luộc chín với chút muối rồi bóc vỏ.

Thịt ba chỉ luộc vừa chín tới, thái lát mỏng. Không nên luộc quá lâu vì thịt sẽ bị khô và mất độ ngọt.

Đĩa gỏi mướp đắng quen thuộc trong mâm cơm trưa của nhiều nhà. Ảnh internet

Bước 3: Pha nước trộn gỏi

Cho vào bát con nước mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi và ớt băm. Tất cả khuấy đều đến khi vị đạt độ chua nhẹ – ngọt dịu – mặn vừa.

Nếu thích vị mềm hơn, có thể cho thêm chút mật ong.

Bước 4: Trộn gỏi

Cho mướp đắng vào tô lớn.

Trút tôm, thịt, hành tây vào tô. Rưới nước trộn rồi đảo nhẹ tay.

Cuối cùng cho rau thơm và đậu phộng rang.

Trước khi ăn 5 phút thì trộn gỏi để món ăn giữ được độ giòn ngon.

Gỏi mướp đắng còn thể thể biến tấu thành gỏi mướp đắng gà xé vị thanh nhẹ, phù hợp người ăn kiêng hoặc thích vị mềm; Gỏi mướp đắng tai heo giòn sật, đậm vị và rất "bắt miệng"; Gỏi mướp đắng chay kết hợp nấm bào ngư, đậu hũ chiên và nước tương pha chua ngọt; Gỏi mướp đắng cá khô đậm chất miền quê, ăn rất cuốn trong ngày hè.

Ăn mướp đắng vừa đủ giúp cơ thể dễ chịu. Ảnh internet

Dù tốt, nhưng chỉ nên ăn mướp đắng vừa đủ sẽ giúp cơ thể dễ chịu. Nếu ăn quá nhiều sẽ bị lạnh bụng, khó tiêu. Một số người sau cần lưu ý khi ăn mướp đắng:

- Người huyết áp thấp;

- Phụ nữ mang thai;

- Người đang quá mệt hoặc bụng đói;

Những ngày hè oi bức, cơ thể cần không phải bữa ăn quá nhiều thịt cá, đôi khi chỉ là món ăn thanh nhẹ đủ để làm dịu lại bên trong. Đĩa gỏi mướp đắng giòn mát thêm vài con tôm, vài miếng thịt và rau quả gia vị vừa giúp giải nhiệt, vừa mang lại cảm giác thư thái. Vị đắng nhẹ như trở thành hương vị mát lành, yêu thương, quan tâm, săn sóc của cả nhà dành cho nhau.