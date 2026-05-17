Cách làm sò lông nướng mỡ hành ngon như nhà hàng

Với nhiều người mê hải sản, sò lông nướng mỡ hành nóng hổi thơm nức, ăn kèm nước chấm tắc đặc sệt chua cay là món mỹ vị không thể nào cưỡng lại.

Nguyên liệu làm sò lông nướng mỡ hành

- 1kg sò lông tươi

- 5 nhánh hành lá

- 3 thìa mỡ heo

- 50gr đậu phộng rang

- 3 củ hành tím băm nhỏ

- Muối, tiêu, nước mắm, ớt tươi.

Sò lông nướng mỡ hành là món ăn chế biến đơn giản và vô cùng thơm ngon. (Ảnh: Bảo Linh)

Cách chế biến món sò lông nướng mỡ hành

Sò lông mua về cần ngâm nước muối loãng hoặc nước vo gạo từ 2–3 giờ để sò lông nhả sạch cát. Bạn có thể thêm vài lát ớt để tăng hiệu quả.

Sau khi ngâm, dùng bàn chải chà sạch lớp vỏ bên ngoài. Đây là bước quan trọng giúp món ăn không bị sạn khi thưởng thức. Tiếp theo, bạn trụng sơ sò trong nước sôi khoảng 1 phút cho sò vừa hé miệng. Tách bỏ một nửa vỏ, giữ lại phần thịt trên nửa vỏ còn lại để tiện nướng.

Làm mỡ hành: Hành lá rửa sạch, cắt nhỏ. Đun nóng mỡ heo (hoặc dầu ăn), sau đó cho hành lá vào, đảo nhẹ tay. Nêm một chút muối hoặc nước mắm để tăng vị đậm đà. Mỡ hành đạt chuẩn là khi hành vừa chín tới, giữ được màu xanh tươi và mùi thơm dịu, không bị tái hay cháy.

Nướng sò lông: Bạn xếp sò lông lên vỉ nướng, phần thịt hướng lên trên. Khi sò bắt đầu nóng, múc từng muỗng mỡ hành rưới đều lên từng con. Nướng trên than hoa là lý tưởng nhất, vì nhiệt đều và tạo mùi khói đặc trưng. Nếu dùng bếp gas hoặc lò nướng, cần giữ nhiệt khoảng 200–220°C.

Trong quá trình nướng, không nên lật sò để tránh mất nước ngọt tự nhiên. Khi thấy mỡ hành sôi nhẹ, phần thịt săn lại và dậy mùi thơm là có thể nhấc xuống.

Dọn sò lông ra đĩa, rắc đậu phộng rang giã dập và thêm chút tiêu xay. Có thể ăn kèm cùng muối tiêu chanh hoặc nước mắm ớt chua ngọt để tăng vị đậm đà.

Món sò lông nướng mỡ hành ngon nhất khi ăn nóng. Bạn sẽ cảm nhận rõ vị ngọt đậm của sò, hòa quyện cùng độ béo của mỡ hành và độ bùi của đậu phộng, tạo nên một tổng thể giản dị nhưng đầy cuốn hút.

Lưu ý: Không nên nướng quá lâu vì sò lông sẽ bị khô và mất độ ngọt. Mỡ hành cần vừa đủ, tránh quá nhiều gây ngấy. Đặc biệt, luôn chọn sò còn sống, vỏ khép chặt để đảm bảo độ tươi ngon.