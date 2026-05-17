5 món ăn - bài thuốc từ quả sấu: Thanh nhiệt, kích thích tiêu hóa ngày hè

Trong Đông y, quả sấu có vị chua, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải khát, tiêu thực, chỉ khái (giảm ho), hỗ trợ tiêu hóa và kích thích ăn uống. Sấu còn giúp làm dịu cảm giác nóng trong, đầy bụng, ăn không ngon miệng trong những ngày nắng nóng.

Theo dinh dưỡng học hiện đại, sấu chứa vitamin C, axit hữu cơ và một số chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, do có vị chua và hàm lượng axit cao nên cần sử dụng hợp lý.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Thành Vương, Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội giới thiệu một số món ăn – bài thuốc đơn giản từ quả sấu giúp thanh nhiệt, hỗ trợ sức khỏe ngày hè.

1. Canh sấu nấu thịt băm - Giải nhiệt, kích thích ăn ngon

Nguyên liệu: 3 – 4 quả sấu tươi, 100g thịt nạc băm, rau ngổ, hành lá, gia vị vừa đủ.

Cách làm: Sấu cạo vỏ, rửa sạch; thịt băm xào sơ rồi cho nước vào đun sôi; thả sấu vào nấu đến khi mềm, dầm nhẹ để tạo vị chua thanh. Nêm nhạt, thêm rau ngổ và hành lá.

Công dụng: Món ăn giúp thanh nhiệt, kích thích vị giác, phù hợp với người chán ăn do thời tiết nóng bức.

2. Vịt om sấu – Hỗ trợ tiêu hóa, giảm ngấy

Nguyên liệu: 1/2 con vịt, 5 – 6 quả sấu, gừng, sả, hành khô, rau ngổ.

Cách làm: Vịt làm sạch, chặt miếng, xào săn cùng gừng và sả; cho nước vào om mềm rồi thêm sấu. Khi sấu chín, dầm nhẹ tạo vị chua dịu.

Công dụng: Món ăn giúp giảm cảm giác ngấy của thịt vịt, hỗ trợ tiêu hóa, thích hợp trong mùa hè.

3. Nước sấu ngâm gừng – Sinh tân dịch, giảm mệt mỏi

Nguyên liệu: 500g sấu, gừng tươi, đường phèn.

Cách làm: Sấu cạo vỏ, chần qua nước sôi rồi ngâm cùng đường phèn và vài lát gừng.

Công dụng: Thức uống giúp giải khát, giảm cảm giác khô miệng, mệt mỏi do nắng nóng; gừng giúp giảm tính lạnh của sấu, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

4. Cá hấp sấu – Thanh nhẹ, dễ tiêu

Nguyên liệu: Cá quả hoặc cá diêu hồng, 3 – 4 quả sấu, thì là, hành, gừng.

Cách làm: Cá làm sạch, hấp cùng sấu và các loại gia vị thơm.

Công dụng: Vị chua nhẹ của sấu giúp khử tanh, kích thích vị giác. Món ăn thanh nhẹ, phù hợp với người cần chế độ ăn ít dầu mỡ.

5. Sườn nấu sấu rau rút – Thanh nhiệt ngày hè

Nguyên liệu: 300g sườn non, 4 – 5 quả sấu, rau rút, hành lá.

Cách làm: Sườn chần sơ rồi hầm mềm; cho sấu vào nấu đến khi tạo vị chua thanh, cuối cùng thêm rau rút.

Công dụng: Món canh giúp thanh nhiệt, dễ ăn trong ngày nóng, hỗ trợ bổ sung nước và kích thích tiêu hóa.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Thành Vương lưu ý, dù có nhiều lợi ích nhưng không nên lạm dụng sấu, đặc biệt ở các nhóm: Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày – thực quản; người có men răng yếu, hay ê buốt răng; người đang đói bụng; trẻ nhỏ nếu ăn quá nhiều sấu chua dễ bị kích thích đường tiêu hóa.

Ngoài ra, nhiều món sấu ngâm hiện nay chứa lượng đường lớn, nếu dùng thường xuyên có thể không có lợi cho người thừa cân, đái tháo đường hoặc người cần kiểm soát cân nặng.