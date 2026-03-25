Làm nộm sứa muốn giòn ngọt, ngon mát nhất định phải ghi nhớ bí quyết này

Những ngày tháng 3, dọc bờ biển các tỉnh Trung bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, không khí lao động trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tàu thuyền liên tục cập bờ, khoang đầy ắp sứa biển.

Ngư dân các tỉnh Trung bộ đang trúng mùa sứa biển, thu nhập từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng mỗi ngày ra khơi đánh bắt. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo nhiều ngư dân, mùa sứa thường kéo dài từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 hằng năm. Năm nay, thời tiết thuận lợi, sứa xuất hiện dày hơn, con to, đều, giúp sản lượng tăng rõ rệt.

Mỗi ngày ra khơi, nhiều tàu thu về hàng tấn sứa, giúp ngư dân có thu nhập từ 2-5 triệu đồng. Không chỉ giúp ngư dân có thu nhập cao, sứa biển còn là nguyên liệu để làm nên những món ngon mùa hè.

Món ăn từ sứa biển có rất nhiều, trong đó nổi bật là món nộm sứa. Những ngày hè nóng bức, món nộm sứa biển như “vị cứu tinh”, không chỉ giúp thanh nhiệt cơ thể mà còn cung cấp nhiều khoáng chất, hỗ trợ xương khớp, tăng tuần hoàn máu.

Phần mủ sứa biển được người dân dùng cát biển đánh sạch màng nhầy. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sứa sau khi đánh bắt được đưa vào bờ xử lý ngay để giữ độ tươi ngon. Công đoạn sơ chế tuy đơn giản nhưng đòi hỏi kinh nghiệm.

Trước tiên, người ta dùng dao tách phần chân sứa và mũ sứa. Phần chân sứa được dùng muối chà kỹ để loại bỏ tạp chất, còn phần mũ sứa – nơi có nhiều nhớt – được người dân dùng cát biển đánh sạch màng nhầy.

Bí quyết làm nộm sứa giòn ngon

Để sứa trở thành món ăn hấp dẫn, người dân các tỉnh miền Trung có bí quyết riêng.

Sau khi làm sạch, sứa được ngâm trong nước lá ổi đun sôi để nguội khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cách làm này giúp khử cảm giác ngứa đặc trưng của sứa, đồng thời tạo độ giòn tự nhiên, giúp món ăn thêm hấp dẫn.

Sứa sau đó được cắt nhỏ, tiếp tục ngâm để đạt độ trong, sạch trước khi chế biến. Từ nguyên liệu này, người dân chế biến thành nhiều món, trong đó phổ biến nhất là nộm sứa – món ăn dân dã nhưng đậm đà hương vị miền biển.

Nộm sứa thường được trộn cùng ớt tươi, quả vả, hoa chuối, thêm chút lạc rang, rau thơm và gia vị chua ngọt. Muốn “sang chảnh” hơn, người ta còn thêm giò chả, tôm, thịt.

Món nộm sứa "sang chảnh" là món ngon mùa hè, giúp giải nhiệt cơ thể. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tất nhiên, ăn nộm sứa không thể thiếu nước chấm. Nước chấm nộm sứa chuẩn vị thường có sự cân bằng giữa các vị chua, ngọt, mặn và cay, giúp sứa giòn sần sật không bị tanh. Công thức phổ biến nhất gồm: 3 muỗng canh nước mắm, 2-3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước cốt chanh (hoặc giấm), 1 muỗng canh tương ớt, tỏi băm và ớt băm nhuyễn, khuấy đều cho tan.

Vị giòn mát của sứa hòa quyện với vị chát nhẹ của quả vả, hoa chuối, thơm bùi của lạc, cay nồng của ớt tạo nên một món ăn khó quên.

Món sứa biển chấm mắm ruốc là sự lựa chọn phù hợp cho bữa cơm gia đình Việt vào dịp hè. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ngoài món nộm sứa, nhiều người chọn món đơn giản hơn, đó là món sứa chấm mắm ruốc.

Mắm ruốc để chấm sứa chỉ cần giã tỏi ớt thật nhuyễn cùng đậu phộng rang, cho ruốc vào và thêm gia vị bột ngọt, đường rồi hấp lên.

Khi ăn kèm miếng sứa cùng rau quả chấm ruốc cay, người ăn sẽ cảm nhận những miếng sứa giòn sần sật, tan trong miệng có đủ vị cay, chát, đắng rất hấp dẫn.

Công dụng của sứa biển

Sứa biển là một trong những sinh vật cổ xưa nhất trên Trái Đất, xuất hiện cách đây hàng trăm triệu năm.

Sứa là loài động vật phù du không xương sống, thuộc ngành Thích ty bào (Cnidaria), sinh sống chủ yếu ở môi trường biển.

Sứa biển đã được chế biến bước đầu được bày bán tại chợ cá Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cơ thể sứa có cấu tạo dạng gelatin trong suốt, chứa hơn 90% là nước, không có não, tim hay máu. Chúng di chuyển bằng cách co bóp dù, trôi theo dòng hải lưu và sử dụng xúc tu có nọc độc để bắt mồi.

Ở Việt Nam, sứa xuất hiện nhiều tại các vùng biển miền Trung

Sứa được đánh giá là thực phẩm có lợi cho sức khỏe vì chứa hàm lượng protein khá cao nhưng ít chất béo, phù hợp với người ăn kiêng hoặc muốn kiểm soát cân nặng.

Một cơ sở thu mua sứa biển ở thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Sứa sau khi thu mua được chế biến thành sứa biển ăn liền, tiêu thụ khắp cả nước. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ngoài ra, sứa còn cung cấp nhiều khoáng chất như canxi, sắt, i-ốt… giúp hỗ trợ xương khớp, tăng cường tuần hoàn máu. Đặc biệt, với tính mát, sứa thường được sử dụng trong các món ăn giải nhiệt, rất phù hợp trong những ngày nắng nóng.

Từ một loài hải sản quen thuộc, sứa không chỉ mang lại nguồn thu nhập cho ngư dân mà còn góp phần làm phong phú thêm văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Những đĩa nộm sứa giòn mát, đậm đà hương vị quê nhà đang ngày càng trở thành món đặc sản được nhiều người thưởng thức mỗi mùa hè đến.