Ai được phép đóng và mở rèm che cửa sổ trên máy bay?

Theo Jodi R.R. Smith, Chủ tịch Mannersmith Etiquette Consulting (Công ty tư vấn về ứng xử), du khách phải tuân thủ hướng dẫn đóng hoặc mở rèm cửa của phi hành đoàn, đặc biệt khi cất và hạ cánh.

Đây là hai giai đoạn liên quan trực tiếp đến an toàn bay khi phần lớn sự cố hàng không xảy ra vào thời điểm này. Việc mở rèm giúp phi hành đoàn và hành khách dễ dàng quan sát tình hình bên ngoài trong tình huống khẩn cấp, đồng thời giúp mắt thích nghi với ánh sáng tự nhiên nếu phải sơ tán.

Khi máy bay ở độ cao ổn định, phi hành đoàn cũng có thể yêu cầu đóng rèm do vấn đề vận hành như giảm nhiệt độ khoang, hạn chế ánh sáng phản chiếu vào thiết bị buồng lái hoặc tăng độ thoải mái cho hành khách. Trường hợp không có chỉ dẫn từ phi hành đoàn, hành khách ngồi ghế cạnh cửa sổ có quyền quyết định đóng hay mở rèm.

Việc điều chỉnh cửa sổ máy bay phụ thuộc nhiều hoàn cảnh. Ảnh: Newsweek

Chuyên gia về quy tắc ứng xử Thomas Farley nhấn mạnh người ngồi ghế giữa hoặc lối đi không nên tự cho mình quyền quyết định hay với tay qua không gian riêng của người bên cạnh.

Nếu ghế cửa sổ trống, quyền kiểm soát thuộc về người ngồi ghế giữa. Nếu cả hai ghế bên trong đều trống, người ngồi ghế lối đi sẽ quyết định. Trường hợp cửa sổ nằm giữa hai hàng ghế, ưu tiên thuộc về hành khách có phần cửa sổ trước mặt nhiều hơn.

Dù có quyền chọn đóng hay mở rèm, hành khách ngồi ghế cửa sổ nên thể hiện sự lịch thiệp và cân nhắc đề nghị của mọi người xung quanh. Bà Jackie Vernon-Thompson, nhà sáng lập From the Inside-Out School of Etiquette, gợi ý nên hỏi ý kiến người cùng hàng ghế trước khi điều chỉnh.

"Chỉ cần hỏi có phiền không nếu mở rèm và trong phần lớn trường hợp, câu trả lời sẽ là không vấn đề", bà Jackie nói.

Với chuyến bay qua đêm, nên hạ rèm. Với chuyến bay ngắn ban ngày, phần lớn hành khách sẽ không phiền nếu có ánh nắng. Riêng các chuyến bay vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, góc chiếu của Mặt Trời có thể gây chói mắt - nếu ánh nắng làm phiền người khác, nên hạ rèm cho đến khi hết chói. Với chuyến bay đường dài xuyên nhiều múi giờ, nơi khởi hành đang có nắng nhưng điểm đến lại đang là ban đêm, nên hạ rèm khi phi hành đoàn giảm đèn khoang để hành khách nghỉ ngơi, giúp cơ thể dễ thích nghi múi giờ mới.

Các chuyên gia cũng chỉ ra giải pháp trung gian: kéo rèm xuống một nửa thay vì đóng hoặc mở hoàn toàn. Để chủ động ngủ trên máy bay, hành khách nên mang theo bịt mắt, tránh phụ thuộc vào việc thương lượng rèm.