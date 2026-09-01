Kỳ kinh nguyệt trùng với chuyến du lịch: Chị em cần chuẩn bị những gì?

Kỳ kinh nguyệt đến trùng với lịch trình du lịch đường dài thường gây không ít phiền toái và cảm giác bất an. Dù vậy, chị em không cần quá lo lắng.

Một chút chủ động chuẩn bị cùng những mẹo nhỏ khi di chuyển sẽ giúp bạn thoải mái trải nghiệm chuyến du lịch một cách nhẹ nhàng suốt kỳ kinh nguyệt.

1. Mang theo các sản phẩm vệ sinh phù hợp

Trước chuyến đi, nên ước tính lượng sản phẩm vệ sinh cần dùng và mang dư khoảng 30 - 50% để phòng trường hợp lịch trình bị trì hoãn hoặc ghé những nơi khó tìm điểm mua sắm.

Tùy thuộc vào từng hoạt động, việc lựa chọn sản phẩm cũng cần linh hoạt: tampon hoặc cốc nguyệt san sẽ tối ưu khi bơi lội và vận động ngoài trời, trong khi băng vệ sinh ban đêm dạng quần hay loại có cánh dài là giải pháp chống tràn lý tưởng khi ngồi xe hoặc máy bay nhiều giờ liền.

Đừng quên mang theo khăn ướt chuyên dụng dịu nhẹ không cồn cùng túi zip kín mùi để thuận tiện vệ sinh và xử lý rác cá nhân tại những điểm dừng chân thiếu tiện nghi.

Chuẩn bị chu đáo vật dụng cá nhân cùng các giải pháp giảm đau kịp thời sẽ giúp chuyến du lịch diễn ra suôn sẻ và nhẹ nhàng hơn. Ảnh minh họa

Theo PGS.TS.BS. Lưu Thị Hồng, Tổng Thư ký Hội Phụ sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Y học Sinh sản Giới tính Việt Nam, trong kỳ kinh nguyệt phải đảm bảo thời gian thay băng vệ sinh tối đa là từ 4 - 6 giờ/lần. Đối với những ngày kinh ra nhiều thì cần thay băng vệ sinh sau mỗi 3 - 4 giờ. Trong những tháng nóng hơn, hãy thay băng vệ sinh hoặc tampon thường xuyên để ngăn ngừa vi khuẩn phát triển quá mức.

2. Chuẩn bị các biện pháp giảm đau tại chỗ

Cơn đau bụng kinh và cảm giác nhức mỏi lưng có thể làm giảm hứng thú trong chuyến đi. Bạn nên trang bị sẵn các biện pháp hỗ trợ sau trong hành lý xách tay:

Thuốc giảm đau không kê đơn: Chuẩn bị sẵn một số loại thuốc giảm đau thông thường không cần kê đơn để sử dụng kịp thời khi cơn đau xuất hiện. Tuy nhiên, nếu đau bụng quá nhiều thì vẫn nên tham khảo sự tư vấn của dược sĩ/bác sĩ.

Miếng dán giữ nhiệt: Các loại miếng dán nhiệt nhỏ gọn dán bên ngoài lớp áo lót vùng bụng dưới giúp làm ấm, tăng cường lưu thông máu và giảm co thắt tử cung hiệu quả khi phải di chuyển liên tục.

Trà thảo mộc túi lọc: Mang theo vài gói trà gừng hoặc trà hoa cúc để pha cùng nước ấm tại khách sạn, giúp làm dịu cảm giác đầy bụng và thư giãn tinh thần.

3. Chọn trang phục và thói quen sinh hoạt hợp lý trong kỳ kinh nguyệt

Chị em nên ưu tiên quần áo hoặc váy tối màu với chất liệu cotton mềm mại, thoáng khí để tránh cảm giác bí bách vùng bụng và hông khi bị đầy hơi. Đừng quên mang thêm một vài chiếc quần lót và trang phục dự phòng trong hành lý xách tay để dễ dàng thay đổi nếu chẳng may gặp sự cố tràn băng. Việc mặc những bộ đồ rộng rãi, giữ ấm tốt sẽ giúp cơ thể luôn dễ chịu suốt chặng đường.

Trong những ngày này, cơ thể cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và duy trì lượng nước. Luôn mang theo một bình nước cá nhân để nhấp từng ngụm nước ấm trong suốt chuyến đi sẽ hỗ trợ giảm đau co thắt tử cung, ngừa tích nước và đầy bụng.

Nên hạn chế uống nước đá lạnh, rượu bia và đồ uống nhiều caffeine vì chúng dễ làm tăng cảm giác khó chịu và gây mất nước. Cần chuẩn bị sẵn một số món ăn vặt lành mạnh như trái cây tươi hoặc các loại hạt để bổ sung năng lượng kịp thời cho cơ thể.

Những ngày kinh nguyệt là lúc cơ thể nhạy cảm hơn bình thường và rất cần được nghỉ ngơi đầy đủ. Chị em không nên ép bản thân tham gia vào các hoạt động thể lực quá sức hay lịch trình dày đặc. Hãy chủ động dành ra những khoảng nghỉ ngắn giữa các chặng di chuyển để thả lỏng và phục hồi thể lực. Sự lắng nghe và chăm sóc cơ thể giúp chị em duy trì tâm trạng thoải mái và tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.