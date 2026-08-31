6 ngõ ẩm thực náo nhiệt phố cổ Hà Nội không nên bỏ lỡ dịp 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là thời điểm lý tưởng để bạn hòa mình vào không khí đặc biệt của Hà Nội với cờ hoa, những tuyến phố rực rỡ và dòng người đổ về khu vực trung tâm. Đây cũng là dịp để du khách chậm qua những con ngõ nhỏ, thưởng thức vài món ngon quen thuộc và hòa mình vào nhịp sống Thủ đô nghìn năm tuổi.

Ngõ Tràng Tiền

Nằm khiêm tốn giữa trung tâm sầm uất, ngõ Tràng Tiền là địa chỉ quen thuộc với du khách thích khám phá ẩm thực Hà Thành. Con ngõ nhỏ yên bình này có nhiều quán ăn ngon với giá cả bình dân như cơm rang, bún cá, bún riêu cua, bún đậu mắm tôm...

Ngõ Tràng Tiền tập trung nhiều cửa hàng ăn uống nhưng vẫn khá sạch sẽ. (Ảnh: VOVgiaothong)

Từ ngõ Tràng Tiền, thực khách có thể dạo bộ vài bước chân ra kem Tràng Tiền, món quà gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội.

Bên cạnh đó, khu vực này còn có nhiều món ăn vặt quen thuộc như nem rán, chè đỗ đen, chè sen long nhãn, sữa đậu...

Ngõ Đồng Xuân

Ngõ Đồng Xuân (hay ngõ chợ Đồng Xuân) dài chưa đầy 200m nhưng được ưu ái mệnh danh là ‘thiên đường ẩm thực’ giữa lòng phố cổ Hà Nội. Con ngõ nhỏ tập trung vô vàn món ăn đặc sản như bánh tôm, bún ốc, bún chả que tre, chè, nộm bò khô, ốc luộc...

Ngõ Đồng Xuân chỉ dài khoảng 200m. (Ảnh: Vietnamnet)

Tại đây, thực khách vừa có thể thưởng thức món ăn vừa ngắm dòng người qua lại và cảm nhận sự náo nhiệt đặc trưng của khu chợ lâu đời.

Ngõ Hòe Nhai

Ngõ Hòe Nhai là địa điểm ăn vặt quen thuộc với nhiều người yêu thích món ăn đậm chất Hà Nội. Không mang vẻ hào nhoáng của nhà hàng hay quán ăn, ngõ Hòe Nhai gây ấn tượng bởi những món ăn quen thuộc, hương vị gần gũi.

Quán chả rươi trên phố Hòe Nhai thu hút nhiều thực khách. (Ảnh: Vietnamnet)

Con ngõ nhỏ này có các món bánh tôm, bánh gối, há cảo thơm ngon, giá cả hợp lý. Ngoài ra còn có bánh bột lọc, nem chua rán. Món chả rươi trên ngõ Hòe Nhai được nhiều thực khách cho là nên thưởng thức khi đến Hà Nội vào mùa thu.

Ngõ Ấu Triệu

Nằm gần Nhà thờ Lớn Hà Nội, ngõ Ấu Triệu nổi tiếng với món nem nướng màu hồng tươi ngon, dẻo dính, bày trên lá chuối, chấm cùng tương ớt và củ đậu/xoài xanh. Ngõ Ấu Triệu sôi động nhất vào chiều tối với những hàng quán san sát.

Ngõ Tạm Thương

Ngõ Tạm Thương nối từ phố Hàng Bông sang phố Yên Thái, dài khoảng 500m. Ngõ Tạm Thương đặc biệt nổi tiếng với món nem chua rán.

Nem chua rán nóng hổi, vỏ ngoài giòn nhẹ, bên trong dẻo thơm, ăn kèm với đĩa củ đậu mát lạnh, xoài xanh hoặc dưa chuột và chấm tương ớt cay ngọt.

Khách hàng chủ yếu là giới trẻ và người từ nơi khác đến thưởng thức các món ăn quen thuộc như nem chua rán, khoai tây chiên...

Ngõ Cấm Chỉ

Ngõ Cấm Chỉ là một con ngõ ngắn khoảng 100m nối từ phố Hàng Bông ra phố Tống Duy Tân. Khu vực này được coi là “phố ẩm thực đêm ở Hà Nội”.

Nhiều hàng quán tại đây hoạt động đến tận khuya hoặc xuyên đêm. Từ sáng đến đêm, ngõ Cấm Chỉ luôn nhộn nhịp, sầm uất. Đến đây, du khách có thể thưởng thức đủ món từ cơm, phở, cháo, xôi, đến mỳ, lẩu...