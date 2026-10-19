Du khách Pháp tố bị nhà sư quấy rối khi tham quan chùa

Camille (tên nhân vật đã thay đổi), 32 tuổi, du khách Pháp, đến Sri Lanka đầu tháng 10 cùng bạn trai trong chuyến du lịch dài một tháng, dự định dành thời gian nghỉ dưỡng trên những bãi biển và khám phá các ngôi chùa Phật giáo.

Ngày 2/10, cô trình báo cảnh sát bị một nhà sư tấn công tại chùa Kadurupokuna Jayasundara Purana Viharaya, thị trấn Tangalle, theo Tamil Guardian, trang tin của cộng đồng người Tamil tại Anh. Sáng cùng ngày, Camille một mình đến chùa để tham quan và thiền định. Khi cô đang tìm đường trong khuôn viên, một nhà sư trẻ mặc áo cà sa tiếp cận, đề nghị hướng dẫn.

"Vì ông ấy là nhà sư nên tôi tin tưởng", Camille kể. Theo nữ du khách, nhà sư dẫn cô tới một tòa nhà nằm tách biệt với khu chính, vào căn phòng có nhiều tượng Phật lớn. Cô bị người này động chạm cơ thể. Khi Camille bỏ chạy, nhà sư đuổi theo, ép vào tường và đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng.

Sau khi thoát khỏi khuôn viên chùa, Camille và bạn trai gọi điện trình báo cảnh sát nhưng lực lượng chức năng không xuất hiện khiến họ phải trực tiếp tới đồn cảnh sát Tangalle để làm việc.

Tại đây, theo Camille, một số nữ cảnh sát tiếp nhận lời khai và yêu cầu cô cung cấp giấy khám sức khỏe, thực hiện các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, phía cảnh sát nhiều lần yêu cầu cô rút đơn vì nhà sư mới 17 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn. Nữ du khách bị cảnh báo phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu tiếp tục tố cáo và người bị tố cáo tự tử.

"Tôi là người bị tấn công, nhưng cuối cùng lại có cảm giác chính mình làm điều sai trái", cô nói.

Bên trong ngôi chùa Kadurupokuna Jayasundara Purana Viharaya, thị trấn Tangalle, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Rumesh Chanaka

Theo Asian Mirror, cảnh sát Sri Lanka xác nhận đã tiếp nhận đơn tố cáo và bắt nhà sư ngay trong ngày xảy ra sự việc 2/10. Người này được đưa ra tòa và cho tại ngoại, tiếp tục trình diện Tòa Sơ thẩm Tangalle ngày 7/10. Phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 2/2/2027.

Camille cho biết buổi làm việc tại tòa án Tangalle ngày 7/10 chỉ kéo dài chưa đầy hai phút. Khi thẩm phán hỏi có nhận tội hay không, nhà sư phủ nhận cáo buộc. Camille kể mình đối mặt lệnh bắt giữ quốc tế nếu không trở lại Sri Lanka tham dự phiên xử vào tháng 2/2027 nhưng chưa có tài liệu từ tòa án xác nhận thông tin này.

Vụ việc ảnh hưởng đến lịch trình du lịch của cặp du khách. Camille phải dành thời gian làm việc với cảnh sát, luật sư và tòa án thay vì tiếp tục tham quan. Cô hạn chế ra ngoài một mình vì vấn đề an toàn. Đại sứ quán Pháp đã hướng dẫn cô về thủ tục nhưng không thể can thiệp trực tiếp vào quá trình tố tụng tại Sri Lanka.

Camille hiện chưa quyết định có trực tiếp trở lại Sri Lanka tham dự phiên xử vào tháng 2/2027 hay tìm phương án cung cấp lời khai thông qua luật sư.

"Tôi muốn vụ việc được ghi nhận để nếu có phụ nữ khác lên tiếng, cô ấy không phải là người đầu tiên", Camille nói.

Sri Lanka từng ghi nhận các trường hợp du khách nước ngoài tố bị xâm hại tại cơ sở tôn giáo. Tháng 7/2025, một nhà sư 81 tuổi tại Habaraduwa, miền nam nước này, bị bắt với cáo buộc quấy rối tình dục nữ du khách New Zealand, 41 tuổi, khi bà đến tham quan chùa.

Theo dữ liệu Cơ quan Bảo vệ Trẻ em Quốc gia Sri Lanka cung cấp cho Dự án Điều tra Tham nhũng và Tội phạm có Tổ chức (OCCRP), từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2026, cơ quan này nhận đơn tố cáo liên quan 285 nhà sư về hành vi xâm hại trẻ em, trong đó 27 người bị truy tố. Đây là thống kê về các cáo buộc, không phải số trường hợp đã được kết luận phạm tội.

Sri Lanka đón hơn 2,36 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, mức cao kỷ lục, theo cơ quan quản lý du lịch nước này. Các ngôi chùa Phật giáo là một trong những điểm tham quan thu hút du khách đến quốc đảo Nam Á.