Lĩnh án 158 năm tù vì sát hại du khách để cướp lốp xe

Tòa án thành phố Ensenada, bang Baja California, ngày 16/10 tuyên phạt Jesús Gerardo García, biệt danh "El Kekas", cùng hai đồng phạm Irineo Francisco và Ángel Jesús mức án 158 năm 9 tháng tù mỗi người về các tội giết người, cướp tài sản và cướp xe bằng vũ lực.

Phán quyết được đưa ra một tuần sau khi ba bị cáo bị kết luận có tội, khép lại quá trình xét xử vụ sát hại anh em Callum và Jake Robinson, quốc tịch Australia, cùng người bạn Mỹ Carter Redd Rhoad.

Cuối tháng 4/2024, ba du khách đến vùng biển Punta San José, cách Ensenada khoảng 80 km, để lướt sóng. Khu vực ven Thái Bình Dương này nổi tiếng với những bãi biển và các điểm lướt sóng, thu hút du khách yêu thích hoạt động ngoài trời.

Tối 27/4/2024, nhóm dựng lều cắm trại trên bãi biển và bị những kẻ tấn công tiếp cận với ý định trộm lốp chiếc xe bán tải của họ. Khi một người chống cự, nhóm này rút súng bắn nạn nhân rồi sát hại hai người còn lại. Thi thể ba du khách bị ném xuống một giếng sâu hơn 15 m. Đến ngày 3/5/2024, lực lượng chức năng tìm thấy các nạn nhân.

Bảng thông báo tìm kiếm du khách mất tích khi đi lướt sóng tại Ensenada, Mexico, ngày 5/5/2024. Ảnh: Karen Castaneda/AP

Công tố viên bang Baja California, María Elena Andrade, cho biết vụ án bắt nguồn từ âm mưu trộm tài sản nhưng dẫn đến án mạng khi nhóm du khách chống trả. García được xác định là nghi phạm trực tiếp nổ súng, bị bắt ngày 5/5/2024. Người này từng có tiền sử liên quan các hành vi phạm pháp, gồm buôn bán ma túy, bạo lực gia đình và trộm xe.

Ary Gisell Silva Raya, bạn gái cũ của García, cũng bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện cô giữ điện thoại của một nạn nhân. Tháng 11/2025, Silva Raya nhận mức án 20 năm tù sau khi chấp nhận thủ tục xét xử rút gọn về các tội danh liên quan đến vụ cướp.

Vụ sát hại ba du khách ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Baja California, khu vực có nhiều bãi biển thu hút khách quốc tế, đặc biệt từ Mỹ và Australia. Antonio Otañez, Chủ tịch Hiệp hội Lướt sóng Baja California, hoan nghênh phán quyết của tòa, cho rằng công lý đã được thực thi. Ông cho biết vụ án khiến lượng khách đến khu vực sụt giảm mạnh, đặc biệt trong cộng đồng những người yêu thích lướt sóng.

Vụ việc cũng làm gia tăng lo ngại về tình trạng tội phạm tại các điểm du lịch xa khu dân cư ở Mexico, nơi du khách thường tự lái xe, cắm trại và tham gia các hoạt động khám phá thiên nhiên.