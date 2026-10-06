Cảnh sát giúp du khách Anh bị lạc giữa rừng

Ông Barry Mattacott, 63 tuổi, quốc tịch Anh, chạy chiếc Kawasaki W650 từ Quy Nhơn hướng ra Đà Nẵng, trưa 3/10. Theo chỉ dẫn của Google Maps, ông đi vào tuyến đường đất xuyên núi, rừng thuộc xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi.

Con đường càng đi càng xấu, nhiều đoạn dốc cao, đá gồ ghề và bùn lầy, có chỗ lún đến nửa bánh xe. Đến đoạn dốc đá, môtô thủng lốp.

Ông Barry dắt xe tìm đường hơn ba giờ. Khoảng 14h30, người dân phát hiện ông tại khu vực thôn Kon Dóc nên báo công an xã.

Ông Barry và trung tá Phan Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Đặng Thùy Trâm (phải), cùng đại úy Phạm Trung Tiển bên chiếc xe bị thủng lốp bánh sau. Ảnh: Công an xã Đặng Thùy Trâm

Trung tá Phan Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Đặng Thùy Trâm, cùng đại úy Phạm Trung Tiển sau đó dùng ôtô chuyên dụng đến hỗ trợ. Hai cán bộ đưa ông Barry và xe lên ôtô, chở xuống khu vực Đức Phổ cách đó gần 20 km tìm nơi sửa chữa.

Sau khi vá xe, cảnh sát tiếp tục dẫn ông Barry ra tuyến đường lớn để ông tiếp tục hành trình.

Ông Barry đã viết thư cảm ơn bằng tiếng Anh gửi lực lượng công an. Ông kể mình bị lạc vào những con đường rất xấu trong núi. Khi xe gặp sự cố, ông lo lắng vì không biết có thể tìm được ai giúp đỡ.

"Một số người dân địa phương tốt bụng đã gọi cảnh sát giúp tôi. Các cảnh sát rất thân thiện và nhiệt tình", ông kể.

Barry Mattacott là chuyên gia marketing người Anh, từng đi 34 quốc gia trên thế giới. Ông đến Việt Nam từ cuối năm 2019 và từng di chuyển bằng xe máy giữa Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM và nhiều địa phương khác.

Cung đường ông Barry đi lạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo trung tá Dũng, tuyến đường đất nối từ khu vực An Lão, Gia Lai, qua xã Đặng Thùy Trâm chủ yếu phục vụ người dân địa phương và hoạt động lâm nghiệp. Đường có nhiều đoạn dốc, đá gồ ghề, người không quen địa hình dễ bị lạc.

Trước ông Barry, một số du khách Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ cũng được Google Maps chỉ vào tuyến đường này khi di chuyển từ Quy Nhơn ra Đà Nẵng.

Công an xã Đặng Thùy Trâm khuyến cáo du khách không nên đi đường này nếu không quen địa hình, đặc biệt vào mùa mưa khi đường lầy lội, nguy cơ sạt lở và chia cắt cao.