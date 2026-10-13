Du khách tử vong sau khi rơi khỏi tàu lượn siêu tốc

Sự việc xảy ra chiều 12/10 (theo giờ địa phương) tại công viên giải trí Six Flags Over Georgia ở thành phố Austell, bang Georgia. Nam du khách chưa rõ danh tính bất ngờ văng khỏi tàu siêu tốc Goliath ở độ cao gần 61 m và va đụng ba lần vào các toa tàu trước khi rơi xuống đất tử vong.

Sự cố kinh hoàng diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người, thậm chí khoảnh khắc ngã gục của nạn nhân còn vô tình lọt vào bức ảnh kỷ niệm của một du khách khác trên tàu.

Đoàn tàu lượn siêu tốc phải dừng giữa chừng ngay sau tai nạn. Ảnh: 11Alive

Ngay sau thảm kịch, hệ thống vận hành buộc phải dừng khẩn cấp đoàn tàu Goliath ngay trên đoạn đường dốc. Hàng loạt hành khách bị mắc kẹt trên không trong trạng thái hoảng loạn trước khi lực lượng cứu hộ có mặt để hỗ trợ sơ tán từng nhóm bốn người xuống mặt đất an toàn. Theo thông tin từ công viên, trò chơi cảm giác mạnh Goliath có chiều cao hơn 60 m và đạt vận tốc tối đa lên tới 112 km/h.

Đại diện công viên Six Flags Over Georgia cho biết đội ngũ an ninh cùng chính quyền địa phương đã có mặt ngay lập tức để xử lý vụ việc. Đơn vị này gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, đồng thời triển khai công tác hỗ trợ tâm lý cho những du khách và nhân viên chứng kiến tai nạn. Cảnh sát địa phương đang phối hợp chặt chẽ với ban quản lý công viên để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.