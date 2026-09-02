Du khách nườm nượp check-in Mù Cang Chải

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng du khách đến Mù Cang Chải du lịch tăng mạnh, các homestay, khách sạn "cháy" phòng. Đây là cũng là thời điểm lúa trên những thửa ruộng bậc thang bắt đầu chuyển từ màu xanh sang chín vàng - mùa đẹp nhất trong năm của xã vùng cao này.

Ghi nhận thực tế của phóng viên trong ngày 31/8 và sáng 1/9, trên cung đường đến điểm ngắm ruộng bậc thang tại đồi Mâm Xôi, xã Púng Luông, đồi Móng Ngựa, Võng Lúa, xã Mù Cang Chải chật kín du khách.

Chị Đỗ Thị Mai (ở Hải Phòng) chia sẻ, chị cùng nhóm bạn biết được vẻ đẹp của ruộng bậc thang Mù Cang Chải qua mạng xã hội và thông tin trên báo chí nên tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày, cả nhóm đã lên lịch đi Mù Cang Chải để trải nghiệm. "Thật sự vẻ đẹp của ruộng bậc thang còn hơn những gì thấy trên phim ảnh, mọi người đều cố gắng ghi lại thật nhiều hình ảnh tại đây để về khoe với mọi người", chị Mai nói.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu giữ lại những hình ảnh đẹp mùa lúa xanh tại đây.

Các cặp đôi cũng tranh thủ dịp này cùng nhau chụp những bức hình đẹp trên những thửa ruộng bậc thang uốn lượn giữa núi rừng.

Ông Lê Xuân Dương, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mù Cang Chải - cho biết, dịp này địa phương tổ chức chuỗi hoạt động trong Lễ hội Mùa Vàng để thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh như: Hội thi múa khèn Mông, trình diễn trang phục dân tộc, thi vẽ hoa văn bằng sáp ong, giã bánh giày, diễu diễn đường phố, chợ phiên giới thiệu nông sản, dược liệu, sản phẩm OCOP. Điểm nhấn của lễ hội là lễ chào cờ trên những thửa ruộng bậc thang diễn ra vào đúng ngày 2/9 trên khu vực đồi Móng Ngựa.

Dịp này diễn ra Giải chạy Mù Cang Chải Ultra Trail 2026, quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế.