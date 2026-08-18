Thời điểm săn 'mùa vàng' ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Các tỉnh miền núi phía Bắc đang vào mùa lúa chín, dự kiến từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 10, nếu không có bất thường về thời tiết. Hiện tại Nậm Cang (Lào Cai), nhiều thửa ruộng bắt đầu được gặt, trong khi các điểm khác lúa vẫn xanh. VnExpress tổng hợp thời điểm "săn" lúa chín, dựa trên tư vấn của người làm du lịch địa phương.

Y Tý (Lào Cai)

Y Tý là xã giáp biên giới Trung Quốc, cách trung tâm Lào Cai khoảng 70 km, cao hơn 2.000 m. Địa danh này hấp dẫn bởi những thửa ruộng bậc thang trên núi cao, mây phủ và các bản làng vùng biên vẫn còn giữ được những nét đặc trưng.

Theo hướng dẫn viên Quốc Toản, người dẫn khách đến Y Tý ngày 8-9/8, thời điểm lúa chín dự kiến rơi vào cuối tháng 8. Nhiều khả năng trước dịp nghỉ lễ 2/9 người dân sẽ gặt. Y Tý không có các khu check in trên ruộng lúa dành riêng cho khách du lịch nên nông dân sẽ gặt nhanh vài ngày khi lúa chín. Các điểm tham quan gợi ý: Công viên Choản Thèn, thôn Ngải Thầu, thung lũng Thề Pả, cung đường chữ S...

Lúa chín tại bản Tả Van (Sa Pa) đầu tháng 9/2025. Ảnh: Tuấn Đào

Sa Pa (Lào Cai)

Dịp lễ 2/9 dự kiến là thời điểm lúa bắt đầu chín ở Sa Pa và vùng lân cận, kéo dài đến giữa tháng 9. Nếu có kế hoạch du lịch Sa Pa dịp này, du khách nên di chuyển tới những khu vực như Sín Thầu, Ngũ Chỉ Sơn, Hàu Thào, Ý Linh Hồ, Tả Van, Lao Chải để chiêm ngưỡng những thửa ruộng đẹp nhất.

Chủ một homestay tại Tả Van cho hay đã bán hết phòng dịp cuối tuần đầu tháng 9. Du khách nên đặt trước dịch vụ. Thời điểm đẹp nhất để ngắm cảnh và chụp ảnh là sáng sớm hoặc chiều 15h-18h. Ngoài mùa lúa, khí hậu ôn hòa, mát mẻ cùng cảnh quan bình yên cũng là lý do hút khách du lịch đến Sa Pa.

Hoàng Su Phì (Tuyên Quang)

Các ruộng bậc thang nổi tiếng như Bản Phùng, Bản Luốc, Nậm Ty, Thông Nguyên dự kiến sẽ chín vàng vào 12 đến 26/9, theo anh Minh Hoan, hướng dẫn viên du lịch địa phương. Ngoài ra, chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi, nóc nhà Hà Giang, đón bình minh và săn mây trên độ cao hơn 2.400 m cũng là trải nghiệm không nên bỏ qua khi đến Hoàng Su Phì dịp này, cùng với các hoạt động như nhảy dù, chạy địa hình, thi gặt - đập lúa, trình diễn trang phục dân tộc.

Anh Hoan lưu ý du khách lên Hoàng Su Phì cần cẩn thận trong di chuyển vì nhiều đoạn đèo dốc quanh co, cua tay áo và đường hơi nhỏ.

Mù Cang Chải - Tú Lệ (Lào Cai)

Mùa A Giàng, hướng dẫn viên du lịch địa phương, cho biết lúa sẽ bắt đầu chín vào khoảng giữa tháng 9 đến tuần thứ ba của tháng 10. Mù Cang Chải có nhiều khu vực dành riêng cho khách check in có thu phí như đồi Móng Ngựa, đồi Mâm Xôi, ruộng bậc thang Kim Nọi... nên thời gian gặt muộn hơn các nơi khác.

Ngày 30/8, Festival dù lượn "Bay trên mùa vàng" thường niên sẽ khai mạc. Du khách có cơ hội nhảy dù từ đèo Khau Phạ (độ cao 1.268 m) và ngắm những thửa ruộng ở thung lũng Tú Lệ, Lìm Mông chuyển vàng.

Ảnh chụp tại đồi Móng Ngựa ở Mù Cang Chải ngày 11/8. Ảnh: Mùa A Giàng

Những người làm du lịch cho biết, vào cao điểm mùa vàng, các điểm kể trên nhiều khả năng sẽ quá tải. Du khách lưu ý đặt phòng sớm. Ngoài ra, cần theo dõi dự báo thời tiết để có chuyến đi trọn vẹn vì tháng 9-10 thường có mưa lũ, ảnh hưởng đến việc đi lại.