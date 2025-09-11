Ngắm mùa lúa Mù Cang Chải bắt đầu chín sớm

Những ngày đầu tháng 9, các thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải bắt đầu ngả vàng. Nhìn từ trên cao dưới ánh nắng mặt trời, du khách thấy rõ những mảng màu vàng xanh đan xen. Thời tiết ở Mù Cang Chải hiện mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 28 độ C.

Theo Giàng A Chay, hướng dẫn viên kiêm nhiếp ảnh gia địa phương, hiện một vài nơi ở Mù Cang Chải, lúa đã bắt đầu chín. Còn những điểm check in nổi tiếng lúa vẫn xanh. "Dự kiến tuần thứ ba của tháng 9, lúa ở xã Mù Cang Chải, Tú Lệ và các khu vực thấp hơn như Nghĩa Lộ sẽ chín vàng", A Chay cho hay.

Giàng A Chay cũng gợi ý đây cũng là thời điểm chụp ảnh các thửa ruộng bậc thang rất đẹp, đặc biệt khá vắng vẻ.

Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải thường cao, khó di chuyển. Nếu không thạo đường và tay lái không vững, du khách nên thuê người dân địa phương chở xe máy.

Đồi Mâm Xôi là một trong những điểm check in biểu tượng của Mù Cang Chải. Khu đồi có hình tròn nằm ở xã Cao Sơn (xã La Pán Tẩn cũ). Đây là một trong những nơi được cộng đồng du lịch đánh giá là thửa ruộng bậc thang đẹp nhất vùng Tây Bắc. Tại Mù Cang Chải còn có khu vực đồi Mâm Xôi bé, khung cảnh thường vắng vẻ hơn.

Đồi Mũi Giày thuộc xã Púng Luông nằm cách đồi Mâm Xôi gần 2 km. Thửa ruộng bậc thang này nằm dưới thung lũng, được bao quanh bởi suối chảy quanh co. Để vào thung lũng, du khách đi qua cầu tre. Nơi đây được xem là địa điểm lý tưởng để check in trong không gian yên tĩnh, không đông đúc như những nơi khác. Ảnh: Mùa A Giàng

Đồi Móng ngựa nằm cách trung tâm xã Mù Cang Chải khoảng 2 km, là một trong những điểm đến tiêu biểu cho bức tranh thiên nhiên nơi đây mỗi mùa vàng. Du khách ngắm cảnh từ lúc bình minh đến khi Mặt Trời lặn, trong đó khung cảnh hoàng hôn được nhiều nhiếp ảnh gia yêu thích.

Bức ảnh chụp tại đồi Móng Ngựa ngày 5/9. Du khách thuê trang phục dân tộc từ các cửa hàng địa phương để có những bức ảnh phù hợp với phong cảnh. Giá thuê từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn tùy thời gian và chủng loại. Ảnh: Khang Phủ

Hiện khách đến Mù Cang Chải có thể tận hưởng không khí trong lành, di chuyển thuận lợi, trước khi hàng loạt người đổ đến ngắm lúa chín vàng. Trên ảnh là một nhóm khách đến từ Pháp, chụp tại ruộng lúa Kim Nọi hôm 5/9. Ảnh: A Cho

Để có những bức ảnh đẹp nhất, du khách nên chụp ảnh Mù Cang Chải vào buổi sáng sớm để săn khoảnh khắc ruộng bậc thang trong sương khói và nắng đầu ngày. Đối với Đèo Khau Phạ, nối giữa Tú Lệ và Mù Cang Chải, du khách nên chụp vào buổi chiều để tận hưởng ánh nắng vàng chiếu xiên tạo hiệu ứng đẹp.