Du khách mất tích 10 ngày khi đi Mỹ xem World Cup

Michael Hewitt, 65 tuổi, liên lạc với gia đình lần cuối tại Barcelona vào ngày 21/6, một ngày sau khi ông bay khỏi Anh để tới Boston (Mỹ), dự kiến xem trận Anh gặp Ghana. Hewitt có lịch quá cảnh tại Barcelona (Tây Ban Nha), sau đó mới bay tới Boston.

Tuy nhiên, sau khi làm mất điện thoại - thiết bị lưu trữ toàn bộ vé máy bay và hành trình - ông bị kẹt lại Barcelona. Do không nhớ bất kỳ số điện thoại nào, Hewitt đã không gọi về cho gia đình. Ông cũng bỏ qua ý định tới Đại sứ quán Anh vì nghĩ mình còn tiền và hộ chiếu nên sẽ không nhận được sự hỗ trợ.

Sống 10 ngày không điện thoại và Internet, Hewitt thoải mái xem các trận bóng đá tại những quán bar ở Barcelona. Trong khi đó, gia đình ông quá lo lắng nên đã liên hệ với nhiều cơ quan có thẩm quyền để tìm kiếm.

Hewitt tại một quán bar xem bóng đá. Ảnh: New York Post

Bộ Ngoại giao, Phát triển và Khối Thịnh vượng chung Anh (FCDO) cùng tổ chức Interpol (Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế) đã điều tra về sự mất tích của Hewitt. Gia đình ông cũng kêu gọi người dân Tây Ban Nha chia sẻ rộng rãi các bài tìm kiếm Hewitt.

Sau 10 ngày, Đại sứ quán Anh tại Tây Ban Nha đã xác định được khách sạn của du khách Anh này thông qua các giao dịch thanh toán bằng thẻ. Tới 2/7, cơ quan này đã hỗ trợ Hewitt liên lạc với gia đình tại Anh.

"Cuộc tìm kiếm như bộ phim kinh dị đã có kết đẹp", Gary, em trai Hewitt chia sẻ sau khi anh trai về nhà.

Câu chuyện về vụ mất tích hài hước của Hewitt thu hút sự quan tâm lớn. "Không phải ai cũng cần điện thoại thông minh và câu chuyện cho thấy đôi khi biến mất có thể đem lại cảm giác tự do thế nào", tài khoản Familychampion5 bình luận. "Có lẽ ông ấy không muốn bị tìm thấy", người dùng IronTemp nói.

World Cup 2026 đang bước vào vòng loại trực tiếp. Đội tuyển Anh đã vượt qua vòng 1/16 với chiến thắng trước CHDC Congo. Ở vòng 1/8, "Tam sư" sẽ gặp đồng chủ nhà Mexico tại Mexico City lúc 7h ngày 6/7, giờ Hà Nội.