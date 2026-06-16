Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Du khách Nga mất tích khi đi dạo biển Đà Nẵng

Sự kiện: Du lịch Đà Nẵng

Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương triển khai tìm kiếm một du khách Nga mất tích khi đi dạo trên biển.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/6, gia đình du khách Nga gồm 3 thành viên lưu trú tại một cơ sở trên tuyến đường ven biển thuộc khối phố Viêm Đông (phường Điện Bàn Đông).

Khu vực biển Viêm Đông, nơi du khách Nga mất tích.

Khu vực biển Viêm Đông, nơi du khách Nga mất tích.

Sau khi ăn tối, người bố và con gái đi bộ ra bãi biển Viêm Đông để dạo mát, người mẹ ở lại phòng. Trong quá trình di chuyển, người con gái đi trước, do trời tối, người bố đi phía sau bị khuất tầm nhìn, không theo kịp và mất dấu.

Sau khi tự tìm kiếm, rà soát quanh khu vực biển nhưng không có kết quả, gia đình và cơ sở lưu trú đã báo cáo vụ việc với các lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn Đông phối hợp với các lực lượng chức năng, khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng tham gia tìm kiếm gần 100 người cùng người dân tập trung rà soát dọc khu vực ven biển, mở rộng phạm vi, nỗ lực tìm thấy nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Du khách nhảy bungee rơi thẳng xuống vực tử vong vì không được móc dây an toàn
Du khách nhảy bungee rơi thẳng xuống vực tử vong vì không được móc dây an toàn

Brazil - Maria Eduarda, 21 tuổi, thiệt mạng sau khi bị đẩy khỏi cầu trong lúc nhảy bungee bởi nhân viên được cho là quên móc dây an toàn vào người cô.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hiền ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/06/2026 05:30 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Du lịch Đà Nẵng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN