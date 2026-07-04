Đội tuyển Anh được bảo vệ như nguyên thủ

Đêm muộn thứ Sáu, chiếc xe chở thầy trò HLV Thomas Tuchel đã đến khách sạn 5 sao nằm ở khu vực Santa Fe, phía Tây thủ đô Mexico City. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cầu thủ, một hàng rào an ninh nghiêm ngặt gồm nhiều lớp đã được thiết lập xung quanh nơi Tam sư lưu trú.

Xe bus chở đội tuyển Anh đến khách sạn tại Mexico City trong hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt.

Hàng chục cảnh sát chống bạo động với mũ bảo hiểm và khiên chắn tạo thành vành đai bảo vệ kiên cố bên trong, trong khi các chốt chặn đường cũng được triển khai. Lực lượng bảo vệ bao gồm cả Quân đội, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và cảnh sát địa phương. Thậm chí, đơn vị cảnh sát nữ nổi tiếng mang tên Athenas - những người được huấn luyện chuyên sâu để xoa dịu các đám đông quá khích - cũng đã vào vị trí.

Mối lo ngại của đội tuyển Anh dựa trên tin tức rằng truyền thông địa phương sẽ rò rỉ vị trí khách sạn nơi họ lưu trú, qua đó giúp CĐV chủ nhà dễ bề đến quấy rối. Trước đó, ở vòng 32 đội, hàng ngàn người hâm mộ Mexico đã tụ tập ngoài khách sạn của đội tuyển Ecuador, đốt pháo hoa, ca hát và rú ga xe suốt đêm để làm tiêu hao thể lực đối thủ.

Một ngày sau vụ việc, Mexico đánh bại Ecuador 2-0, còn LĐBĐ Ecuador gửi đơn khiếu nại lên FIFA vì hành vi mà họ cho là phi thể thao của các CĐV chủ nhà.

Nhằm ngăn chặn kịch bản tương tự, FIFA đã phải can thiệp để nước đồng chủ nhà dựng lên các rào chắn an ninh nghiêm ngặt nhất cho đội tuyển Anh. Dù đêm đầu tiên trôi qua trong bình yên nhờ sự xuất hiện của lực lượng vũ trang, LĐBĐ Anh (FA) vẫn chuẩn bị sẵn các thiết bị công nghệ cao để bảo vệ giấc ngủ cho cầu thủ.

Nếu tiếng ồn bùng phát, các cầu thủ sẽ sử dụng máy tạo “tiếng ồn trắng” để triệt tiêu tạp âm, băng đeo đầu cách âm phát giai điệu nhẹ nhàng và tai nghe chống ồn kỹ thuật số. Bản thân HLV Thomas Tuchel thừa nhận toàn đội đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất và sẽ chủ động đối phó bằng mọi công cụ mang theo.

Cảnh sát Mexico đứng gác phía ngoài khách sạn nơi đội tuyển Anh lưu trú.

Bên cạnh áp lực từ khán đài, Tam sư còn phải đối mặt với bài toán khắc nghiệt về điều kiện tự nhiên. Trận chiến giữa Anh và chủ nhà Mexico diễn ra tại sân Azteca có độ cao 2.200m so với mực nước biển. Không khí loãng tại nơi đây không chỉ khiến cầu thủ nhanh xuống sức mà còn làm quả bóng bay nhanh hơn.

Thách thức về độ cao này sẽ càng đáng kể hơn nếu nhìn vào phong độ ấn tượng của Mexico: đội chủ nhà đang có 4 trận toàn thắng tại giải đấu và chưa để thủng lưới bàn nào ở World Cup 2026.