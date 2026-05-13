Du khách đến Tràng An bất ngờ với làn nước xanh ngọc bích tuyệt đẹp

Tràng An (Ninh Bình) đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa nước chuyển sắc xanh ngọc bích. Dưới ánh nắng sau mưa, mặt nước trong vắt như pha lê, soi bóng núi đá vôi và rừng cây nguyên sinh, tạo nên một bức tranh thủy mặc sống động giữa đại ngàn.

Do địa hình Di sản Tràng An được bao phủ bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ, sau những đợt mưa dài ngày, đá vôi hòa tan trong nước tạo ra các khoáng chất và các hạt khoáng siêu mịn, giúp tán xạ ánh sáng mặt trời và làm nước hiện lên màu xanh ngọc bích đặc trưng.

Màu xanh này không bao phủ toàn bộ mà chỉ ở một số đoạn trong hành trình tuyến 3.

Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, nơi kết hợp tinh hoa của thiên nhiên và văn hóa trên toàn cầu. Trong những dãy núi đá vôi, Tràng An tựa như một bức tranh tuyệt vời với hệ thống hang động, thung lũng, rừng nhiệt đới và các công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo.

Nơi này còn lưu giữ dấu tích của người tiền sử và những nền văn hóa phong phú, giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Với sự hòa quyện độc đáo đó, Tràng An là điểm đến của những người muốn khám phá và trải nghiệm.