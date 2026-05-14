Bí quyết làm cơm rang dưa bò để hạt cơm rời, vàng óng đẹp mà vẫn rất dẻo ngon, con bạn mê tít

Cơm rang dưa bò là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt nhờ hương vị đậm đà, chua nhẹ của dưa cải hòa quyện cùng thịt bò mềm thơm và từng hạt cơm vàng óng hấp dẫn.

Để món ăn đạt chuẩn ngon như ngoài hàng, bí quyết làm cơm rang dưa bò nằm ở cách chọn cơm nguội vừa đủ khô, trộn trứng sống và rang trên lửa lớn để hạt cơm săn lại nhưng vẫn giữ được độ dẻo mềm tự nhiên.

Khi kết hợp cùng dưa chua giòn ngon và thịt bò xào vừa chín tới, món cơm rang thơm lừng, hạt cơm rời, vàng óng đẹp mà vẫn rất dẻo ngon.

Dân Việt giới thiệu công thức làm cơm rang dưa bò như sau:

- Dùng cơm nguội để tủ lạnh, hạt cơm rắn lại, khô và rời nhau để làm món cơm rang là ngon nhất.

- Đập trứng sống vào cơm. Để cơm hơi ướt ướt là được. Thêm luôn hạt nêm ở bước này để trộn đều thấm vào cơm luôn.

- Phi thơm hành. Tỉ lệ 2 phần dầu màu điều : 2 phần dầu ăn thường. Cơm càng khô càng phải cho nhiều dầu. Nếu dầu màu điều nhiều quá cơm lại bị đậm màu.

- Cho cơm vào đảo. Đảo đều tay cho đến khi hạt cơm tơi và săn lại. Phần cơm đã được đổ ra bát trước.

Trộn trứng sống với cơm trước khi rang giúp hạt cơm mềm tơi, vàng óng

- Phần thịt bò ướp: hạt nêm, hạt tiêu, nước mắm, dầu hào, bột tỏi bột hành

- Phi thơm tỏi rồi xào thịt bò chín tới, đổ ra bát

- Phi thơm hành rồi cho dưa vào xào, nêm đường vì món này phải mặn mặn ngọt ngọt mới ngon.

- Nếu dưa mua về chua quá thì rửa dưới vòi nước cho bớt chua, thái đôi cọng dưa cho vừa miếng dễ ăn. Món này dưa phải mềm nên xào kĩ, cho tới khi dưa rút lại còn khoảng 1 nửa, ăn mềm là được. Cuối cùng cho thêm thịt bò vào đảo cùng, nếm lại vừa ăn

Bí quyết để hạt cơm tơi là trộn trứng sống. Và đừng lo nhiều dầu thì cơm bị ngấy vì cơm càng khô càng cho nhiều dầu càng đảo lâu cơm càng ngon.

Chúc các bạn thành công khi làm cơm rang dưa bò theo cách này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Vân Hà Hoàng thực hiện