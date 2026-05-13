Mật ong bị đen sau thời gian dài bảo quản, có nên tiếp tục sử dụng?

Mật ong để lâu bị đen có dùng được không?

Nhiều người lo ngại khi thấy mật ong đổi màu theo thời gian, nhưng việc mật ong sẫm màu hơn sau quá trình bảo quản là hiện tượng khá phổ biến và không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc bị hỏng.

Nhờ độ ẩm thấp và đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, mật ong có thể bảo quản lâu nếu được lưu trữ đúng cách. Nếu mật ong chỉ sẫm màu nhưng vẫn giữ mùi thơm đặc trưng, không lên men hay có vị chua bất thường thì vẫn có thể sử dụng. Ngược lại, nếu mật ong chuyển đen bất thường, có mùi lạ, nổi nhiều bọt khí hoặc vị chua rõ rệt thì nên bỏ.

Vì sao mật ong để lâu có thể chuyển sang màu đen?

Mật ong đổi màu thường do các phản ứng hóa học tự nhiên trong quá trình bảo quản. Một nguyên nhân phổ biến là phản ứng Maillard reaction giữa đường và axit amin, khiến mật ong dần sẫm màu theo thời gian.

Nhiệt độ cao cũng có thể đẩy nhanh quá trình oxy hóa, đặc biệt khi mật ong được đặt gần bếp hoặc dưới ánh nắng trực tiếp. Ngoài ra, nguồn gốc mật ong, thành phần tự nhiên của từng loại và cả vật dụng bảo quản như hộp kim loại hoặc nắp bị gỉ cũng có thể khiến mật ong đổi màu nhanh hơn.

Cách nhận biết mật ong còn dùng được hay đã hỏng

Chỉ dựa vào màu sắc là chưa đủ để đánh giá chất lượng mật ong. Người dùng có thể kiểm tra thêm một số dấu hiệu sau:

Mùi hương: Mật ong còn tốt thường có mùi thơm nhẹ đặc trưng của hoa hoặc phấn hoa. Nếu xuất hiện mùi chua, mùi lên men hoặc mùi lạ thì nên thận trọng.

Độ sánh và kết cấu: Mật ong nguyên chất thường có độ đặc nhất định và chảy thành dòng liên tục. Nếu mật ong loãng bất thường hoặc nổi nhiều bọt khí, có thể sản phẩm đã lên men.

Hương vị: Mật ong còn sử dụng được thường có vị ngọt đậm đặc trưng. Nếu nếm thấy vị chua rõ hoặc cảm giác cay rát nhẹ ở cổ họng, tốt nhất không nên tiếp tục dùng.

Hiện tượng kết tinh: Sau thời gian dài bảo quản, mật ong có thể xuất hiện các hạt kết tinh. Đây là hiện tượng tự nhiên và không đồng nghĩa với việc mật ong bị hỏng. Mật ong kết tinh vẫn có thể sử dụng bình thường.

Cách bảo quản mật ong để tránh bị sẫm màu

Để giữ màu sắc và chất lượng mật ong lâu hơn, nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt cao.

Người dùng nên đựng mật ong trong lọ thủy tinh hoặc hộp nhựa thực phẩm có nắp kín, đồng thời tránh để nước tiếp xúc với mật ong vì có thể làm tăng nguy cơ lên men. Dù mật ong có thời gian bảo quản dài, việc lưu trữ đúng cách vẫn rất quan trọng để giữ hương vị và giá trị dinh dưỡng.