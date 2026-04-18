Phố Hà Nội đẹp dịu dàng mùa sấu rụng lá

Hà Nội mùa sấu rụng lá, nhiều con phố phủ lên thảm lá vàng, người dân và du khách dừng lại chụp hình tạo nên một khung cảnh rất dịu dàng, nên thơ.

Sấu là cây trồng chủ đạo trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Lý Nam Đế, Bà Triệu, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm...

Hàng năm cứ vào độ tháng 4, những hàng cây sấu bắt đầu rụng lá, phủ kín trên vỉa hè, lòng đường.

Thi thoảng, theo cơn gió lùa, từng đợt lá ào ào trút xuống, bay múa trên phố, tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn nhẹ nhàng, rất riêng có của Hà Nội.

Nhiều người dân và du khách, nhiều nhất là những bạn trẻ rủ nhau xuống phố check-in mùa sấu rụng lá vào những ngày nắng đẹp.

Phố Phan Đình Phùng, con phố với hai hàng sấu thẳng tắp là tuyến phố đẹp nhất ở Hà Nội, những ngày này nhộn nhịp như một “studio” ngoài trời, bởi số người đến chụp ảnh check-in với lá vàng rất đông.

Người yêu Hà Nội và những người thích chụp ảnh không thể bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp trong mùa lá rụng.

Hà Nội đẹp nên thơ, lãng mạn với sắc màu tương phản.

Nhiều người đi đường bắt gặp khoảnh khắc đẹp cũng dừng lại, dùng điện thoại ghi lại cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ mùa sấu rụng lá.

Dưới nắng vàng, bước chân chậm qua trên thảm lá chợt đẹp đến nao lòng.

Mỗi khoảnh khắc là một nhịp đập riêng của Hà Nội, lãng mạn dịu dàng.

“Khi đi trên các con phố Hà Nội vào khoảng thời gian này không thể không lấy chiếc điện thoại ra quay, chụp lại những khoảnh khắc lá sấu rụng, hoặc đơn giản là để ngắm nhìn”, một bạn trẻ chia sẻ.

Các bạn trẻ nhặt lá vàng làm "đạo cụ" chụp ảnh, nhưng cũng có đôi khi chỉ là muốn nâng niu chiếc lá trên tay.

Những hàng sấu cổ thụ ven đường thong thả trút xuống tấm áo vàng óng ả, để gió cuốn đi, dệt thành thảm nắng rực rỡ trên từng góc phố, con đường.

Bước chân ai qua, nghe tiếng lá xao xác tự tình, ngỡ như lạc vào một miền thơ lãng đãng, nơi thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại một Hà Nội bình yên, đẹp một nét duyên thầm khiến lòng người xao xuyến.

Những chiếc lá rơi nhuộm vàng cả một đoạn phố dài. Sắc vàng của thảm lá sấu rơi rụng đã tạo nên một nét đẹp lãng mạn, khiến ai từng chứng kiến cũng muốn dừng lại check-in vài khuôn hình lưu lại.

Nhiều nhóm chụp ảnh chuẩn bị kỹ càng đạo cụ, thiết bị chuyên nghiệp để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ với Hà Nội mùa lá rụng.

Hà Nội bỗng hóa nên thơ, dịu dàng đến lạ.