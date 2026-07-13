Cách làm sạch nghêu để không còn ngậm cát

Trong bản đồ ẩm thực hải sản Việt Nam, nghêu hấp sả là một món ăn kinh điển. Điểm nhấn làm nên linh hồn của món ăn này không chỉ nằm ở phần thịt nghêu dai ngọt, mà còn ở phần nước dùng nóng hổi, thơm nồng mùi sả, ớt. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến nhiều người nội trợ e ngại khi chế biến món ăn này chính là tình trạng nghêu ngậm cát. Chỉ cần một vài hạt cát vô tình lẫn vào nước dùng, trải nghiệm ẩm thực tinh tế sẽ ngay lập tức bị phá vỡ.

Nghêu là loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ có tập tính sống vùi mình dưới lớp bùn cát và tồn tại bằng cơ chế ăn lọc. Chúng liên tục hút nước biển qua ống hút để giữ lại các sinh vật phù du, và quá trình này vô tình mang theo một lượng lớn bùn cát vào khoang cơ thể. Do đó, việc rửa nghêu bằng nước sạch thông thường chỉ làm sạch phần vỏ.

Để giải quyết triệt để phần cát bên trong, chúng ta cần ứng dụng các nguyên lý sinh hóa để kích thích cơ chế hô hấp và bài tiết tự nhiên của loài nhuyễn thể này.

Mẹo làm sạch nghêu bằng muối và ớt

Đây là phương pháp kinh điển, mang lại hiệu quả cao nhất và được các chuyên gia ẩm thực khuyên dùng thường xuyên. Phương pháp này hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa áp suất thẩm thấu và kích thích sinh học.

Muối và ớt sẽ giúp ngao sạch hơn. (Ảnh: HTC)

Nghêu là sinh vật nước mặn. Khi bạn thả chúng vào nước ngọt, theo bản năng sinh tồn, chúng sẽ đóng chặt vỏ để bảo vệ cơ thể. Việc pha thêm một lượng muối vừa đủ vào chậu nước sẽ giúp "đánh lừa" cảm giác của nghêu, tái tạo lại môi trường nước biển quen thuộc, khiến chúng từ từ mở vỏ để hô hấp. Lúc này, sự xuất hiện của Capsaicin, hoạt chất gây cay nóng có dồi dào trong quả ớt tươi đập dập, sẽ đóng vai trò như một chất kích thích mạnh. Khi hút phải nước có vị cay, niêm mạc của nghêu bị kích ứng, buộc chúng phải liên tục hút và phun nước ra với tốc độ nhanh để tự làm sạch, từ đó tống khứ toàn bộ bùn cát ra ngoài.

Cách làm: Hòa tan 2 thìa muối hạt vào chậu nước sạch, cắt lát hoặc đập dập 3-5 quả ớt hiểm cho vào chậu. Ngâm nghêu trong dung dịch này từ 1 đến 2 tiếng. Sau đó vớt ra, rửa lại nhiều lần với nước sạch.

Làm sạch nghêu bằng nước vo gạo

Nếu bạn không muốn sử dụng ớt vì sợ ảnh hưởng đến vị nguyên bản của nghêu, nước vo gạo là một dung môi sinh học thay thế vô cùng xuất sắc.

Nước vo gạo chứa một lượng lớn tinh bột, vitamin nhóm B và các vi khoáng chất hòa tan. Đối với loài động vật ăn lọc như nghêu, môi trường nước vo gạo giống như một "bữa tiệc" dinh dưỡng dồi dào. Khứu giác của chúng sẽ ngay lập tức nhận diện được nguồn thức ăn này. Chúng sẽ chủ động mở to lớp vỏ, vươn ống hút ra để hấp thụ dưỡng chất, và theo phản xạ tự nhiên, chúng sẽ nhả lớp bùn đất cũ đang ngậm bên trong ra để nhường chỗ cho thức ăn mới.

Cách làm: Sau khi vo gạo nấu cơm, bạn giữ lại phần nước vo gạo, tốt nhất là nước thứ hai để tránh bụi bẩn của gạo. Ngâm ngập nghêu trong nước vo gạo khoảng 2 tiếng. Phương pháp này không chỉ làm sạch cát mà còn giúp thịt nghêu trở nên trắng, mập mạp và ngọt nước hơn.

Nước gạo cũng là một mẹo làm sạch nghêu (ngao) dễ dàng nhất. Ảnh: XHS

Làm sạch nghêu bằng kim loại và xung nhiệt độ

Bên cạnh hai phương pháp truyền thống trên, khoa học vật lý và hóa học cũng cung cấp thêm những mẹo làm sạch mang tính đột phá, rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi.

Hiệu ứng kim loại: Thả vài vật dụng bằng kim loại (như dao inox, kéo, hoặc thìa nhôm) vào chậu nước ngâm nghêu. Ở quy mô vi mô, khi kim loại tiếp xúc với nước, chúng sẽ tạo ra một quá trình oxy hóa nhẹ, sinh ra mùi kim loại đặc trưng. Loài nghêu vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường hóa học này. Nhận thấy môi trường sống không an toàn, chúng sẽ phản ứng bằng cách há miệng và nhả bùn đất ra một cách vô thức.

Xung nhiệt: Đây là một kỹ thuật được ứng dụng phổ biến tại Nhật Bản khi cần làm sạch nghêu cấp tốc. Bạn pha nước lạnh và nước sôi theo tỷ lệ 1:1 để đạt được ngưỡng nhiệt độ khoảng 50 độ C. Khi thả nghêu vào, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột (sốc nhiệt) sẽ làm chúng cảm thấy bị đe dọa, lập tức đẩy toàn bộ nước và rác thải trong cơ thể ra ngoài để tự vệ. Quá trình này chỉ mất từ 10 đến 15 phút.

Lưu ý: Tuyệt đối không dùng nước nóng hơn 50 độ C, vì protein trong thịt nghêu sẽ bị biến tính (chín một phần), khiến chúng đóng chặt vỏ vĩnh viễn.

Chà xát

Đối với món nghêu hấp sả, toàn bộ phần nước tiết ra từ nghêu trong quá trình hấp sẽ được dùng làm nước dùng để húp trực tiếp. Do đó, việc làm sạch cát bên trong là chưa đủ.

Bề mặt lớp vỏ nghêu luôn bám rêu xanh, chất nhờn và bùn đất khô cứng. Sau khi ngâm cho nghêu nhả cát, bạn bắt buộc phải đeo găng tay cao su, chà xát mạnh các con nghêu vào nhau dưới vòi nước chảy. Lực ma sát cơ học này sẽ đánh bay lớp bẩn bám trên vỏ. Kỹ lưỡng hơn, hãy dùng một chiếc bàn chải nhỏ cọ sạch từng con.

Khi đưa lên bếp hấp, bạn chỉ cần lót một lớp sả đập dập dưới đáy nồi, thêm vài lát gừng, ớt và cho nghêu đã làm sạch tuyệt đối lên trên. Một điểm lưu ý là, bạn không cần đổ thêm nước hoặc đổ cực ít nước. Chính cấu trúc cơ thể nghêu đã ngậm một lượng nước biển tự nhiên dồi dào. Dưới tác động của nhiệt độ, nghêu sẽ tự động há miệng, nhả ra phần nước cốt ngọt lịm. Sự tinh khiết của nguyên liệu sau khi được xử lý khoa học sẽ quyện cùng tinh dầu sả, kiến tạo nên một món ăn hoàn mỹ, không một tì vết của bùn cát.