Loại rau như con sâu trắng béo mập, giòn ngọt, ăn vào mùa thu bổ máu, dưỡng ruột, muối chua cực ngon

Một trong những loại rau đang vào mùa chính là sùng thảo (Stachys affinis) hay còn gọi là thảo thạch tàm.

Đây thực chất là phần rễ củ của cây sùng thảo dưới lòng đất có màu trắng, thân tròn căng mọng và có nhiều ngấn xoắn trông hệt như một bầy sâu trắng lúc nhúc.

Loại rau này ít calo, giàu dinh dưỡng. Thành phần chủ yếu là nước và carbohydrate dạng oligosaccharide, đặc biệt là stachyose, giúp nuôi lợi khuẩn đường ruột.

Loại rau này chứa chất xơ hòa tan hỗ trợ tiêu hóa, protein thực vật vừa phải, ít chất béo. Giàu khoáng chất như kali, sắt, kẽm, mangan và vitamin C, B.

Sùng thảo phù hợp cho người tiểu đường, giúp ổn định đường huyết, tăng miễn dịch và chống oxy hóa nhẹ và tạo cảm giác no lâu khi ăn.

Loại rau này trông không mấy hấp dẫn, khá mộc mạc, nhưng sau khi làm sạch, nó có màu trắng và kết cấu phân đốt giống như một con ốc sên nhỏ, khiến nó trông khá bắt mắt.

Nó có hàm lượng nước cao, kết cấu giòn và mềm, và tạo ra âm thanh giòn tan khi nhai, rất thích hợp để muối chua.

Mùa thu là mùa cao điểm của loại rau củ này. Nếu bạn thấy vòng đất tươi, đừng ngần ngại mua mười hoặc tám cân, muối chua vài hũ, và bạn sẽ có đủ rau muối chua cho hai hoặc ba tháng tới.

Loại rau này có vẻ ngoài không mấy bắt mắt, nhưng thực chất lại rất bổ dưỡng. Nó giàu chất xơ, có kết cấu giòn và mềm, nhưng lại rất no bụng. Mứt cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là kali.

Vào mùa thu, mọi người thường cảm thấy mệt mỏi và yếu chân, điều này có liên quan đến việc mất kali. Có một đĩa nhỏ sùng thảo muối trên bàn ăn không chỉ ngon miệng mà còn là một cách tốt để bổ sung năng lượng.

Dưới đây là 2 cách chế biến loại rau này, dễ làm đơn giản và hương vị rất đưa cơm.

Món ăn gợi ý: Sùng thảo muối chua

Nguyên liệu: 2,5kg sùng thảo, lượng tỏi thái lát vừa đủ, tiêu xay, gừng thái lát, 4 hoa hồi, một ít mắc khén, 2 cân nước tương nhạt, nửa cân nước tương đậm, 100 gram đường trắng và một thìa rượu trắng.

Cách làm

- Đừng vội rửa sùng thảo sau khi mua. Ngâm chúng trong chậu với một thìa muối trong 20 phút để làm mềm bụi bẩn và cát trong các kẽ hở. Sau đó, chà nhẹ nhàng bằng bàn chải.

Bước này rất quan trọng; nếu không được làm sạch đúng cách, chúng sẽ dai khi nhai sau khi muối chua. Sau khi rửa, vớt chúng ra và trải đều để khô. Hãy chắc chắn rằng chúng hoàn toàn khô ráo, không còn giọt nước nào.

- Cho nước tương nhạt và nước tương đậm vào nồi, thêm hoa hồi, mắc khén và đường. Đun nhỏ lửa cho đến khi sôi, sau đó để nguội. Tìm một lọ thủy tinh sạch, không dầu mỡ và không nước.

Cho sùng thảo vào cùng với tỏi, gừng và ớt thái lát. Cuối cùng, đổ nước sốt đã nguội vào, đảm bảo nước sốt ngập hoàn toàn sùng thảo. Rưới một thìa rượu vang trắng lên trên để bịt kín lọ.

Đậy nắp và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Ngâm khoảng một tuần trước khi ăn. Ngâm càng lâu, nước sốt càng đậm đà. Sùng thảo sẽ ngấm nước sốt, chuyển sang màu nâu sẫm bóng, và sẽ giòn, thơm khi ăn.

Lấy một đĩa sùng thảo muối chua, rưới vài giọt dầu mè lên trên, và thưởng thức cùng bánh bao nóng, cháo trắng, hoặc dùng làm món ăn kèm để giảm độ ngấy của các món ăn có thịt

Dù ăn kiểu nào cũng đều ngon cả. Sùng thảo muối chua tự làm không có chất phụ gia không cần thiết, nhưng hương vị thì không thể mua được.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!