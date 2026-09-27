Bộ phận cực ngon của con heo, rất tốt cho xương khớp, làm món này ngon ngọt đậm vị, cả nhà đều mê

Sườn heo được biết đến là một trong những bộ phận thịt heo được rất nhiều người ưa chuộng. Bởi trong bộ phận này có chứa những dưỡng chất vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bộ phận sườn heo cung cấp collagen dồi dào, trong khi đó, collagen lại là loại protein giữ vai trò quan trọng với sức khỏe, đặc biệt là xương khớp.

Đây là chất chiếm 80% trong cơ cấu hình thành xương cùng với canxi và chiếm 50% trong cơ cấu thành phần của sụn người. Ở người lớn tuổi, việc thiếu collagen do lão hóa sẽ gây ra nhiều hệ lụy.

Việc bổ sung collagen thông qua việc chế biến sườn sụn có tác dụng làm hạn chế xuất hiện và hỗ trợ điều trị các các bệnh về xương khớp.

Từ bộ phận này của con heo có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon bổ dưỡng khác nhau. Dân Việt giới thiệu cách làm món bún sườn cay với nước dùng ngọt thanh, sườn mềm hấp dẫn:

Nguyên liệu

- 1kg sườn heo

- 50g nước lọc

- 20g sốt đồ nướng Cholimex

- 20g tương ớt

- 15g dầu hào

- 20g nước mắm

- 10g hạt nêm

- 20g đường

- Ớt bột, tiêu

- Hành tỏi băm

- 1 củ hành tây

- Hành tím, rễ ngò, gừng

- Lá quế

- Rau sống ăn kèm, bún

Cách làm

- Sườn: Chần sườn qua nước sôi, rửa sạch rồi để ráo.

- Làm sốt cay: Phi thơm hành tỏi, cho 50g nước lọc + sốt đồ nướng + tương ớt + dầu hào + nước mắm + hạt nêm + đường + ớt bột + tiêu vào. Đun lửa nhỏ đến khi hỗn hợp hơi sánh lại.

- Nấu nước dùng: Cho sườn vào nồi nấu chậm, đổ phần sốt vào trộn đều với sườn. Thêm hành tây, hành tím, rễ ngò và gừng nướng thơm, cọng lá quế, sau đó thêm nước lọc vào.

- Bật mức 2 trong khoảng 3–3,5 tiếng đến khi sườn mềm. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị. Cuối cùng cho lá quế vào nước dùng sẽ thơm ngon hơn.

- Thưởng thức: Cho bún vào tô, chan nước dùng và thêm sườn, ăn kèm rau sống. Sườn chấm muối ớt giã cùng lá quế rất thơm và cay ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện.