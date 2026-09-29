Khách nước ngoài đặt quả cầu đen khổng lồ trên đồi Mù Cang Chải

Khoảng 8h ngày 26/9, khi đang chụp ảnh ở khu vực đồi Mâm Xôi bé, xã Púng Luông, nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Cương thấy hai khách nước ngoài dùng thiết bị thổi một quả cầu cao su đen khổng lồ, đặt trên đỉnh đồi Mâm Xôi bé. Nhận thấy quả cầu ảnh hưởng đến cảnh quan chung, anh Cương tới yêu cầu họ dỡ bỏ và sau khoảng một tiếng tranh luận, hai du khách nước ngoài mới đồng ý thu quả cầu và rời đi.

Theo bà Hờ Thị Dê, Phó chủ tịch UBND xã Púng Luông, đơn vị không nhận được yêu cầu trưng bày quả cầu đen ở đồi Mâm Xôi bé trong ngày 26/9. Sau khi nhận được tin báo, xã tiến hành xác minh mục đích của hai du khách này nhưng chưa có kết quả vì họ đã rời khỏi địa bàn.

"Nếu xin phép, chúng tôi sẽ không chấp nhận vì gây ảnh hưởng đến cảnh quan đồi Mâm Xôi bé trong giai đoạn cao điểm du lịch", bà nói.

Quả cầu đen trên đồi Mâm Xôi bé ngày 26/9. Ảnh: Phạm Hoàng Cương

Ông Lù A Sở, chủ đồi Mâm Xôi bé, xác nhận có hai khách nước ngoài đã đến xin phép đặt quả cầu đen lên đỉnh đồi. Ông Sở thấy họ là khách du lịch và chỉ đến chụp ảnh, quay video nên đồng ý, không nghĩ đến việc ảnh hưởng tới cảnh quan chung. Chủ đồi cũng không biết việc tranh cãi của nhiếp ảnh gia Cương và hai khách này.

Quả cầu nhận về nhiều ý kiến tiêu cực sau khi anh Cương chia sẻ trên mạng xã hội. Đa số cho rằng quả cầu làm xáo trộn cảnh quan nguyên sơ trên đồi, thiếu hòa hợp với sắc vàng của ruộng bậc thang.

Vào năm 2018, tác phẩm nghệ thuật "Mây pha lê" được đặt lên đỉnh đồi Mâm Xôi lớn cũng từng gây tranh cãi. Tác phẩm tạo từ 58.000 viên pha lê của cặp nghệ sĩ cảnh quan Andy Cao và Xavier Perrot nhận nhiều nhận xét "phá vỡ cảnh quan, nét đẹp tự nhiên". Tuy nhiên, chính quyền xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (cũ) cho biết đây là triển lãm được cấp phép, không ảnh hưởng khu di tích đồi mâm xôi.

Từ đầu tháng 9, xã Púng Luông đón khoảng 201.000 lượt khách tới các điểm tham quan, chụp hình trên địa bàn. Sau đợt lễ 2/9, lượng khách đến Mù Cang Chải tăng đều, thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường vào cuối tuần, đặc biệt khung giờ vàng như hoàng hôn.

Với khoảng 2.200 ha ruộng bậc thang, trong đó 330 ha được xếp hạng danh thắng quốc gia đặc biệt, Mù Cang Chải được ví như "thiên đường ruộng bậc thang" giữa núi rừng Tây Bắc, có hai mùa đẹp nhất là mùa nước đổ (tháng 5-6) và mùa lúa chín (tháng 9-10), gắn với chu kỳ sản xuất lúa của người H'Mông.