Loại thịt ngon hơn thịt gà, rẻ hơn thịt bò, dưỡng máu, tốt xương, bổ ngũ tạng, mùa hè ăn mát mẻ

Trời nóng nực, ăn thịt lợn, thịt bò đều có năng lượng cao, lại giàu chất béo nên dễ khiến khẩu vị của bạn "mệt mỏi", không muốn ăn.

Lúc này, bạn có thể ăn loại thịt bổ dưỡng và mát lành này: Thịt chim bồ câu.

Thịt chim bồ câu giàu dinh dưỡng và được xem là thực phẩm bồi bổ rất tốt. Trong 100g thịt bồ câu có khoảng 22g protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa, giúp phục hồi cơ bắp và tăng sức đề kháng.

Hàm lượng chất béo thấp, chỉ 1-2g, chủ yếu là axit béo không no tốt cho tim mạch. Loại thịt này chứa nhiều vitamin nhóm B như B1, B2, B6, B12 hỗ trợ thần kinh và chuyển hóa năng lượng.

Loại thịt này chứa nhiều vitamin nhóm B

Khoáng chất nổi bật gồm sắt giúp bổ máu, kẽm tăng miễn dịch, phốt pho và canxi tốt cho xương. Ngoài ra còn có selen chống oxy hóa.

Theo Đông y, loại thịt này tính bình, bổ ngũ tạng, thích hợp cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh và trẻ suy dinh dưỡng.

Để không nhiều dầu mỡ, bạn có thể hấp. Với cách chế biến này, chỉ cần mở nồi hấp là mùi hương tràn ngập.

Thịt mềm đến mức gần như tự bong ra khỏi xương, và ngay cả nước dùng cũng vô cùng đậm đà – đủ để khiến bạn muốn ăn thêm hai bát cơm nữa.

Nhiều người nghĩ rằng nấu thịt chim bồ câu rất phức tạp, nhưng thực ra không phải vậy! Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn công thức chim bồ câu hấp dễ làm này.

Theo Đông y, loại thịt này tính bình, bổ ngũ tạng

Món ăn gợi ý: Chim bồ câu hấp

Nguyên liệu (Cho 2 người)

- Chim bồ câu tươi: 2 con (khoảng 800g, chọn chim bồ câu mới giết mổ để thịt mềm hơn)

- Táo đỏ: 6-8 quả (tăng vị ngọt nhưng cần bỏ hạt để tránh trẻ em ăn phải hạt nguy hiểm)

- Kỷ tử: một nắm nhỏ (khoảng 15g, để tăng độ tươi và hương thơm)

- Gừng: 1 củ (khoảng 30g, thái lát và băm nhỏ, để khử mùi tanh và tăng hương vị)

Cách làm:

- Chuẩn bị thịt chim bồ câu – Loại bỏ mùi tanh là điều quan trọng. Thịt chim bồ câu của nhiều người có mùi tanh vì không được chuẩn bị đúng cách. Sau khi mua chim bồ câu, trước tiên hãy làm sạch hết lông còn sót lại, sau đó rửa nhiều lần với nước sạch để loại bỏ hoàn toàn máu.

- Tiếp theo, chặt chim bồ câu thành những miếng có kích thước đều nhau, khoảng 3-4 cm. Đừng chặt quá to, nếu không chúng sẽ không hấp chín đều; cũng đừng chặt quá nhỏ, nếu không thịt sẽ không có độ dai ngon.

- Ngâm các miếng thịt chim bồ câu đã chặt trong nước sạch khoảng 10 phút để loại bỏ hết máu còn sót lại, sau đó vớt ra để ráo. Bước này rất quan trọng để loại bỏ mùi tanh, vì vậy đừng bỏ qua bước này.

- Ướp để giữ nước ngọt. Cho các miếng chim bồ câu đã ráo nước vào một tô lớn và bắt đầu ướp: Đầu tiên, cho gừng và hành lá băm nhỏ, cùng với 1 muỗng canh rượu nấu ăn. Trộn đều bằng tay và ướp trong 5 phút để khử mùi hôi.

- Sau đó, thêm 1 muỗng canh nước tương nhạt, nửa muỗng canh tiêu trắng và một lượng muối vừa đủ. Tiếp tục trộn đều, đảm bảo mỗi miếng thịt được phủ đều gia vị. Thêm 1 muỗng canh bột bắp và trộn đều. Bột bắp giúp giữ độ ẩm cho thịt, giúp thịt hấp mềm và mọng nước.

-. Cuối cùng, thêm 1 muỗng canh dầu ăn và trộn đều. Dầu tạo thành một lớp màng bảo vệ trên bề mặt thịt, ngăn thịt bị khô trong quá trình hấp và tăng cường hương thơm.

- Ướp trong 15-20 phút là đủ. Ướp quá lâu sẽ ảnh hưởng đến độ tươi của thịt, trong khi ướp quá ngắn sẽ không cho phép hương vị thấm sâu. Thời gian này là vừa phải.

- Xếp món và hấp. Trong khi chuẩn bị hấp chim bồ câu đã ướp, hãy bỏ hạt táo đỏ và cắt đôi. Rửa sạch kỷ tử với nước sạch và để riêng.

- Tìm một đĩa sâu và trải đều các miếng chim bồ câu đã ướp lên đó, tránh xếp chồng lên nhau để tránh làm nóng không đều trong quá trình hấp. Sau đó, rải đều các miếng táo đỏ và kỷ tử lên trên thịt chim bồ câu, rắc thêm vài lát gừng, và món ăn đã sẵn sàng để hấp.

- Cho đủ nước vào nồi hấp và đun sôi trên lửa lớn. Khi nước sôi, đặt đĩa vào trong và hấp trên lửa vừa trong 15-20 phút.

Lưu ý: Đảm bảo nước sôi trước khi hấp để giữ hương vị của thịt và làm cho thịt mềm hơn; không hấp quá lâu, khoảng 15 phút là đủ, nếu không thịt sẽ bị dai và khó nhai.

- Sau khi hấp xong, đừng vội lấy ra. Để yên trong 2 phút trước khi mở nắp; điều này sẽ giúp cải thiện độ mềm của thịt. Sau khi lấy ra, vớt bỏ các lát gừng và đoạn hành lá khỏi đĩa, sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

Đối với những người thích ăn cay, bạn có thể rắc thêm một ít ớt băm nhỏ để tăng thêm hương vị và vẻ ngoài. Bước cuối cùng là đun nóng một thìa dầu ăn đến khi dầu nóng khoảng 80% (hơi bốc khói), sau đó đổ lên hành lá.

Khi dầu sôi, mùi thơm sẽ lập tức lan tỏa! Bước này rất quan trọng; nó giúp tối đa hóa hương thơm của toàn bộ món ăn. Những người không thích ăn nhiều dầu mỡ có thể bỏ qua bước này; món ăn vẫn rất ngon mà không cần dầu mỡ.

Lưu ý khi chế biến loại thịt này:

1. Chọn chim bồ câu: Khi mua chim bồ câu, hãy ưu tiên những con chim bồ câu non mới giết mổ, vì thịt mềm nhất và thích hợp để hấp; chim bồ câu già có thịt dai hơn và thích hợp hơn để nấu súp.

2. Khử mùi tanh: Ngoài việc ngâm và thêm rượu nấu ăn, thêm bột tiêu trắng trong quá trình ướp đặc biệt hiệu quả trong việc khử mùi tanh mà không làm át đi hương vị tự nhiên của thịt.

3. Kiểm soát thời gian hấp: Điều chỉnh thời gian theo kích thước của chim bồ câu. Hai con chim bồ câu non hấp trong 15 phút là hoàn hảo. Nếu chim bồ câu lớn hơn, hấp tối đa 20 phút. Không nên hấp quá chín.

4. Điều chỉnh hương vị: Nếu bạn thích vị mặn, hãy thêm muối; nếu bạn thích vị ngọt, hãy thêm táo đỏ. Không cần thêm đường.

5. Đừng lãng phí nước dùng: Nước dùng hấp rất đậm đà. Rất ngon khi dùng để trộn với cơm, nấu mì hoặc thậm chí uống trực tiếp. Đừng đổ bỏ đi!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

(Theo Toutiao)