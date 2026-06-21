Loại quả có canxi và vitamin A nhiều hơn trứng gà, protein gấp đôi trứng ngỗng, nấu bầu ngon ngọt

Loại quả này nổi bật với hàm lượng năng lượng, protein, chất béo, sắt, canxi và vitamin A cao hơn trứng gà, giúp bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ tạo máu và phục hồi sức khỏe: Trứng vịt lộn.

So với trứng ngỗng, trứng vịt lộn cũng giàu protein và vi chất hơn, trong khi trứng ngỗng chủ yếu có kích thước lớn và hàm lượng chất béo cao.

Loại quả này thường được luộc ăn trực tiếp hoặc chế biến thành các món ăn khác nhau có hương vị thơm ngon, trong đó có món trứng vịt lộn om bầu. Đây là món ăn rất bổ dưỡng, kết hợp giữa vị ngọt thanh của bầu và vị béo bùi đặc trưng của trứng vịt lộn.

Khi được om cùng bầu, nước dùng trở nên thanh mát, giúp món ăn đậm đà mà không gây ngấy.. Bên cạnh đó, loại quả này còn cung cấp chất xơ, vitamin C và nhiều nước, giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và cân bằng dinh dưỡng cho món ăn.

Đây là lựa chọn hấp dẫn dành cho những ai muốn thưởng thức một món ngon vừa đậm vị vừa giàu dưỡng chất. Dân Việt giới thiệu cách nấu món trứng vịt lộn om bầu như sau:

Trứng thơm, nước ngọt, bầu mềm nhưng không nát.

Nguyên liệu làm trứng vịt lộn om bầu:

- Trứng vịt lộn: 7 quả

- Bầu: 1/2 quả

- Dừa tươi: 1 quả

- Rau mùng tơi: 1 nắm

- Hành tăm, gừng, rau răm, nước mắm, hạt nêm, tiêu, ớt sừng.

Cách làm trứng vịt lộn om bầu:

- Trứng rửa sạch luộc trong vòng 13 phút, ngâm qua nước lọc cho nguội bớt rồi đập ra bát.

Luộc trứng

- Bầu rửa sạch cắt khoanh dày tầm 1cm

- Mùng tơi, rau răm rửa sạch để ráo, cắt khúc vừa ăn.

- Ớt, gừng thái lát

Đảo bầu cùng mỡ lợn, hành tăm, gừng thơm nức nở

- Làm nóng nồi trên bếp, rồi cho mỡ vào cùng hành tăm băm nhỏ, phi hành thơm, tiếp đến bỏ gừng thái sợi, bầu, cùng chút hạt nêm xào cho bầu ngấm gia vị.

Thêm nước dừa tươi vào

- Đổ nước dừa vào nồi và đun sôi, tiếp theo bỏ trứng và nêm cùng nước mắm sao cho hợp khẩu vị gia đình.

Đun cho bầu ngấm nước

Đun cho trứng và bầu hoà quyện

- Tiếp đó cho rau mùng tơi vào đun thêm 2 phút, cuối cùng cho rau răm và ớt sừng vào đun thêm 1 phút rồi tắt bếp.

Thêm mồng tơi vào

Cuối cùng là rau răm và ớt

Thành phẩm là bát trứng om bầu thơm ngon, mát lành, phù hợp để thưởng thức vào những ngày mùa hè oi bức.

Chúc các bạn thành công khi chế biến 2 loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nguyễn Thị Thuỳ Linh thực hiện.