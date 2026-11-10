Phản ứng khác lạ của đàn khỉ trên bán đảo Sơn Trà

Rất nhiều người dân, du khách khi lên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng dạo chơi đã dừng lại ở những nơi đàn khỉ từ trên núi hay kéo xuống. Mọi người chỉ đứng ngắm nhìn, chụp ảnh, không trêu chọc và đặc biệt không cho chúng ăn. Ảnh: Thanh Hiền.

Anh Văn Chung (phường Sơn Trà) cho hay cuối tuần nào anh cũng dẫn con lên bán đảo Sơn Trà dạo chơi. Anh thường xuyên bắt gặp rất nhiều người cho khỉ ăn vô tội vạ. "Hầu như chỗ nào có khỉ thì chỗ đó người ta mang trái cây, bánh, sữa... lên dụ chúng xuống ăn để tiếp cận khỉ gần hơn. Nhiều con hung dữ lao vào giật đồ ăn, cắn cả người. Thời gian gần đây, tôi thấy người dân, du khách bắt đầu ý thức hơn, không còn đưa đồ ăn tới cho khỉ nữa. Hầu như mọi người đã biết được quy định và tác hại của việc cho khỉ ăn", anh Chung nói.

Một con khỉ ngồi chờ bên ta luy đường suốt cả buổi ﻿vẫn không có miếng thức ăn nào.

Từng nhóm du khách liên tục kéo lên núi, tuy nhiên không ai mang đồ ăn cho khỉ. Chị Minh Thùy (du khách Hà Nội) cho hay đã tìm hiểu qua về bán đảo Sơn Trà trước khi lên đây tham quan và chị rất để ý đến khuyến cáo không cho khỉ cũng như động vật hoang dã ăn. "Chúng ta không nên bất chấp thỏa mãn thú vui của mình mà làm hư, làm hại đàn khỉ. Bảo vệ khỉ cũng là bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên của bán đảo Sơn Trà", chị nhìn nhận.

Trước đây chỉ cần có người, đàn khỉ sẽ có thức ăn, nhưng nay chỉ "no ảnh" chứ không no bụng vì người dân, du khách chỉ đến xem, chụp ảnh "chay" rồi về. Nhiều người hài hước rằng đàn khỉ đã hết thời "ăn không ngồi rồi".

Đàn khỉ "chưng hửng" vì nhiều người đến nhưng không có ai cho ăn.

Một con khỉ cõng con đi quanh những người đứng dưới đường tìm thức ăn rất lâu nhưng không thấy gì.

Thay vì nháo nhào tranh nhau lấy thức ăn khi có người đến, đàn khỉ giờ ngồi im. Từng nhóm người tới rồi đi, không để lại bất cứ đồ ăn nào.

Nhiều người còn cẩn trọng đứng khá xa, không tiếp cận gần đàn khỉ để giữ an toàn.

Chị Thanh Thư (phường Hải Châu) cho hay các con được nhìn ngắm đàn khỉ trong tự nhiên đã là một may mắn. "Tôi vẫn nhắc các con tuyệt đối không mang bất kỳ thức ăn nào cho khỉ, việc làm đó làm hại chúng nhiều hơn", chị nói.

Du khách thấy khỉ chỉ ngắm nhìn. Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, việc cho khỉ ăn làm thay đổi bản năng, tập tính của chúng. Thức ăn từ con người không đảm bảo cũng có thể dễ gây bệnh. Đặc biệt gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Trên đường lên bán đảo Sơn Trà, đoạn khu vực Miếu Đôi, chùa Linh Ứng, gần khu nghỉ dưỡng... là những nơi khỉ hay kéo xuống đợi người tới cho ăn nhất.

Lực lượng chức năng đã cắm rất nhiều bảng khuyến cáo để người dân, du khách không cho khỉ ăn.