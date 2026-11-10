Phản ứng khác lạ của đàn khỉ trên bán đảo Sơn Trà
Thay vì nháo nhào tranh nhau lấy thức ăn khi có người đến thì giờ đàn khỉ ngồi im. Với du khách, thay vì ôm từng túi bánh kẹo, trái cây... lên cho khỉ ăn vô tội vạ như trước kia, nhiều người giờ chỉ chụp ảnh chứ không cho khỉ trên bán đảo Sơn Trà ăn nữa.
Rất nhiều người dân, du khách khi lên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng dạo chơi đã dừng lại ở những nơi đàn khỉ từ trên núi hay kéo xuống. Mọi người chỉ đứng ngắm nhìn, chụp ảnh, không trêu chọc và đặc biệt không cho chúng ăn. Ảnh: Thanh Hiền.
Anh Văn Chung (phường Sơn Trà) cho hay cuối tuần nào anh cũng dẫn con lên bán đảo Sơn Trà dạo chơi. Anh thường xuyên bắt gặp rất nhiều người cho khỉ ăn vô tội vạ. "Hầu như chỗ nào có khỉ thì chỗ đó người ta mang trái cây, bánh, sữa... lên dụ chúng xuống ăn để tiếp cận khỉ gần hơn. Nhiều con hung dữ lao vào giật đồ ăn, cắn cả người. Thời gian gần đây, tôi thấy người dân, du khách bắt đầu ý thức hơn, không còn đưa đồ ăn tới cho khỉ nữa. Hầu như mọi người đã biết được quy định và tác hại của việc cho khỉ ăn", anh Chung nói.
Một con khỉ ngồi chờ bên ta luy đường suốt cả buổi vẫn không có miếng thức ăn nào.
Trước đây chỉ cần có người, đàn khỉ sẽ có thức ăn, nhưng nay chỉ "no ảnh" chứ không no bụng vì người dân, du khách chỉ đến xem, chụp ảnh "chay" rồi về. Nhiều người hài hước rằng đàn khỉ đã hết thời "ăn không ngồi rồi".
Đàn khỉ "chưng hửng" vì nhiều người đến nhưng không có ai cho ăn.
Một con khỉ cõng con đi quanh những người đứng dưới đường tìm thức ăn rất lâu nhưng không thấy gì.
Nhiều người còn cẩn trọng đứng khá xa, không tiếp cận gần đàn khỉ để giữ an toàn.
Chị Thanh Thư (phường Hải Châu) cho hay các con được nhìn ngắm đàn khỉ trong tự nhiên đã là một may mắn. "Tôi vẫn nhắc các con tuyệt đối không mang bất kỳ thức ăn nào cho khỉ, việc làm đó làm hại chúng nhiều hơn", chị nói.
Trên đường lên bán đảo Sơn Trà, đoạn khu vực Miếu Đôi, chùa Linh Ứng, gần khu nghỉ dưỡng... là những nơi khỉ hay kéo xuống đợi người tới cho ăn nhất.
Lực lượng chức năng đã cắm rất nhiều bảng khuyến cáo để người dân, du khách không cho khỉ ăn.
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Nguồn: https://tienphong.vn/phan-ung-khac-la-cua-dan-khi-tren-ban-dao-son-tra-post...Nguồn: https://tienphong.vn/phan-ung-khac-la-cua-dan-khi-tren-ban-dao-son-tra-post1892547.tpo-09/11/2026 11:31 AM (GMT+7)