Khoảng 40 du khách mắc kẹt gần đỉnh tháp xoay cao 72 m

Chiều 9/11, cabin của tháp quan sát xoay tại công viên Ocean Park, phía nam Hong Kong, bất ngờ ngừng quay khi đang ở gần đỉnh tháp. Theo am730, lực lượng cứu hỏa nhận tin báo vào khoảng 15h30 và tới hiện trường. Thời điểm đó, tháp bị nghi gặp trục trặc kỹ thuật.

Video do một du khách đăng trên Threads cho thấy cabin đứng yên trên cao. Người quay cho hay vừa lỡ chuyến thì thấy tháp ngừng hoạt động. Theo lời anh này, khoảng 50 phút sau, cabin vẫn ở nguyên vị trí.

Sự cố kỹ thuật khiến tháp quan sát bất ngờ dừng lại ở gần đỉnh. Ảnh: HK01

Theo HK01, phần lớn du khách tự rời cabin dưới sự hướng dẫn của nhân viên Ocean Park, riêng một người được lính cứu hỏa dùng dây đưa xuống khỏi tháp. Tất cả hành khách đều an toàn, không ai bị thương.

Tối 24/5/2025, chính tháp quan sát này từng gặp sự cố khiến 17 du khách mắc kẹt gần hai giờ. Khi đó, họ rời cabin qua lối thoát hiểm ở giữa thân tháp.

Tháp nằm trong khu Thế giới biển của Ocean Park, ở vị trí cao khoảng 200 m so với mực nước biển. Khi hoạt động, cabin vừa xoay vừa đưa khách lên cao tối đa 72 m so với mặt đất. Từ đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh 360 độ ra Biển Đông, khu Aberdeen và các đảo lân cận. Ocean Park giới thiệu đây là một trong những tháp quan sát cao nhất Đông Nam Á.