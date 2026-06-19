Bên trong khách sạn tuyển Anh bao trọn ở World Cup 2026

Trong thời gian tranh tài tại World Cup 2026, tuyển Anh chọn The Inn at Meadowbrook ở khu vực Kansas City làm đại bản doanh. FA đã thuê trọn 54 phòng của khách sạn, biến nơi đây thành không gian sinh hoạt và nghỉ ngơi riêng cho thầy trò HLV Thomas Tuchel trong suốt giải đấu.

Chia sẻ với truyền thông, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cho biết việc chọn Kansas City làm đại bản doanh tại World Cup 2026 là một quyết định mang tính chiến lược, thay vì ngẫu nhiên. Dù không đá trận vòng bảng nào tại thành phố này, tuyển Anh vẫn đóng quân ở Kansas City nhờ vị trí nằm giữa nước Mỹ, thuận lợi cho việc di chuyển tới các địa điểm thi đấu.

Theo tính toán của FA, đội sẽ không phải thực hiện bất kỳ chuyến bay nào kéo dài quá 3,5 giờ trong suốt hành trình tại giải đấu, qua đó giảm tải đáng kể áp lực di chuyển và hỗ trợ quá trình hồi phục của các cầu thủ.

Trong ảnh là mặt tiền của khách sạn Inn at Meadowbrook.

Sảnh chính của The Inn at Meadowbrook được thiết kế với trần cao, lò sưởi trung tâm, ghế sofa bọc da và nhiều chi tiết gỗ.

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Phòng nghỉ tại The Inn at Meadowbrook mang phong cách đồng quê Anh hiện đại với nội thất tông màu ấm và cửa sổ lớn hướng ra công viên. Phòng tắm rộng rãi (ảnh sau), trang bị vòi sen kính, mặt đá cẩm thạch và nhiều hạng phòng có bồn tắm riêng, tạo không gian thư giãn.

Thủ môn số một tuyển Anh, Jordan Pickford, đánh giá cao sự chuẩn bị của FA cho World Cup 2026. Anh cho biết những chi tiết phía sau hậu trường, từ không gian sinh hoạt đến các món quà gia đình gửi tặng, giúp cầu thủ cảm thấy thoải mái như ở nhà. Pickford tiết lộ anh mang theo ảnh gia đình, thiệp viết tay và đồ ăn vặt yêu thích. Theo cầu thủ 32 tuổi, giải đấu kéo dài hơn một tháng luôn đi kèm áp lực lớn, vì vậy HLV Thomas Tuchel đặc biệt chú trọng yếu tố tinh thần và xây dựng môi trường gắn kết cho toàn đội.

Điểm đặc biệt của The Inn at Meadowbrook nằm ở triết lý "nghỉ dưỡng chậm". Thay vì theo đuổi quy mô lớn, khách sạn tập trung vào sự riêng tư và trải nghiệm cá nhân hóa. Nhiều phòng có ban công hoặc sân hiên hướng hồ, diện tích rộng từ hơn 45 m2, mang lại cảm giác như đang ở trong một khu nghỉ dưỡng ngoại ô thay vì một khách sạn thành phố.

Nhà hàng Verbena trong khuôn viên The Inn at Meadowbrook phục vụ ẩm thực Mỹ đương đại với thực đơn thay đổi theo mùa, kết hợp ảnh hưởng từ vùng Bờ Đông nước Mỹ và Trung Tây. Các món hải sản, mì thủ công, cá hồi áp chảo cùng danh mục rượu vang và cocktail là những điểm nhấn của nhà hàng.

Nhờ vị trí yên tĩnh cùng chất lượng dịch vụ, The Inn at Meadowbrook nhiều năm liền nhận đánh giá xuất sắc từ du khách trên các nền tảng du lịch quốc tế. Nhiều khách nhận xét đây là một trong những nơi lưu trú đáng nhớ nhất tại khu vực Kansas City nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, thiết kế và không gian trải nghiệm thư thái.