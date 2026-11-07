Bắc Kinh đón mùa thu sớm nhất 10 năm, khung cảnh đẹp như tranh

Tháng 11, Bắc Kinh bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm khi những hàng ngân hạnh chuyển vàng, lá phong nhuộm đỏ. Các công viên và những công trình cổ kính hiện lên giữa khung cảnh mùa thu thơ mộng.

Trong ảnh, Huyền Bùi, CEO một công ty du lịch, check in tại hồ Lưu Hoa, nằm trong khuôn viên Khách sạn Hương Sơn ở Bắc Kinh.

Theo Cơ quan Khí tượng Bắc Kinh, thành phố bắt đầu vào thu từ ngày 8/9, sớm hơn trung bình 5 ngày và là thời điểm vào thu sớm nhất trong 10 năm. Các đợt không khí lạnh liên tiếp khiến nhiệt độ ban đêm giảm, thúc đẩy lá cây chuyển màu sớm hơn.

Thông tin đăng ngày 5/11 trên Tân Hoa xã (Xinhua) miêu tả những chiếc lá mùa thu đang tạo nên khung cảnh nên thơ dọc trục trung tâm Bắc Kinh. Các công trình kiến trúc cổ kính, trong đó có khu vực Tử Cấm Thành, trở thành phông nền nổi bật cho những tán cây chuyển màu.

Trước đó, ngày 28/10, cổng thông tin chính quyền Bắc Kinh cho biết những hàng ngân hạnh trong các công viên đã bước vào giai đoạn đẹp nhất. Công viên Rừng Olympic, Công viên Garden Expo và Công viên Văn hóa Songzhuang là những địa điểm nổi bật với sắc vàng phủ kín các lối đi.

Duy Nam, 32 tuổi, học tập và làm việc tại Bắc Kinh hơn 10 năm qua, cho biết thủ đô Trung Quốc có rất nhiều địa điểm ngắm ngân hạnh đẹp. Không chỉ tập trung ở những công viên nổi tiếng, sắc vàng mùa thu còn hiện diện ở nhiều con phố, ngõ nhỏ và góc đô thị.

Du khách Việt Nam có thể bay thẳng từ Hà Nội hoặc TP HCM đến Bắc Kinh, thuận tiện hơn so với việc phải quá cảnh tại một thành phố khác. Bắc Kinh có hai sân bay quốc tế chính là Thủ đô (Capital, PEK) và Đại Hưng (Daxing, PKX). Nên kiểm tra kỹ sân bay đến khi đặt vé bởi hai sân bay nằm ở những khu vực khác nhau, ảnh hưởng đến thời gian và chi phí di chuyển vào trung tâm.

Từ sân bay, khách có thể sử dụng tàu điện ngầm, tàu tốc hành sân bay, xe buýt hoặc taxi để về khách sạn. Trong thành phố, hệ thống tàu điện ngầm phủ rộng nhiều điểm tham quan, là lựa chọn thuận tiện và tiết kiệm. Một số điểm ngắm lá thu như Di Hòa Viên, Viên Minh Viên và Công viên Rừng Olympic đều có thể tiếp cận bằng tàu điện ngầm.

Theo Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc, từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được áp dụng chính sách quá cảnh miễn thị thực tối đa 240 giờ (10 ngày), với điều kiện có vé nối chuyến đã xác nhận đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba. Chính sách này cho phép nhập cảnh qua các cửa khẩu được chỉ định, trong đó có hai sân bay quốc tế tại Bắc Kinh.

Tuy nhiên, đây là chính sách miễn thị thực quá cảnh, không phải miễn visa cho chuyến đi du lịch Trung Quốc thông thường. Nếu bay từ Việt Nam đến Bắc Kinh rồi quay trở lại Việt Nam, du khách vẫn cần xin visa Trung Quốc phù hợp trước chuyến đi.