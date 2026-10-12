Thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc đến Khánh Hòa

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 về việc miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mang hộ chiếu phổ thông có giá trị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Theo đó, thí điểm áp dụng miễn thị thực cho công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mang hộ chiếu phổ thông có giá trị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (không bao gồm người mang hộ chiếu Đặc khu hành chính Hồng Kông, Ma Cao) (gọi là "công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông") theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, với mục đích du lịch theo đoàn (từ 02 người trở lên) đến Việt Nam theo chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 và:

- Địa điểm và phạm vi du lịch là tỉnh Khánh Hòa;

- Cửa khẩu nhập cảnh, xuất cảnh: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng một cửa khẩu;

- Bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Chính sách miễn thị thực được thực hiện đến hết ngày 31/12/2027

Thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa, xuất nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Nghị quyết số 325/NQ-CP nêu rõ: Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông được thực hiện kể từ ngày Nghị quyết này được ký ban hành (12/10/2026) đến hết ngày 31/12/2027.

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn quy trình, cách thức triển khai và thực hiện chương trình miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam theo chương trình du lịch trọn gói với thời gian không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026 - 2027, bao gồm việc lựa chọn, quản lý doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam (tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn và quản lý doanh nghiệp lữ hành), phối hợp với địa phương thực hiện và quản lý khách du lịch hiệu quả; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chính sách đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ Công an chủ trì hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú để thực hiện miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam theo chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026 - 2027.