Chàng trai 11 năm ở Nhật 'một mình nhưng không bao giờ một món'

Lê Đức Nhân, 32 tuổi, hiện sống và làm việc tại tỉnh Gunma. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những mâm cơm tự nấu với nhiều món mang hương vị Việt, từ cá kho, rau luộc đến các món canh, xào quen thuộc.

Dù sống một mình, Nhân cho biết ít khi nấu qua loa. Mỗi bữa ăn với anh không chỉ để no bụng mà còn là cách tự tạo niềm vui sau một ngày làm việc.

Nhân sang Nhật năm 2015 du học ngành Du lịch và Khách sạn quốc tế. Những năm đầu, lịch học và làm thêm dày đặc khiến anh không phải lúc nào cũng có thời gian vào bếp. Có hôm anh ăn tại nơi làm thêm, có hôm chỉ kịp mua cơm nấm hoặc đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi để kịp giờ đi học, đi làm. Tuy vậy, mỗi khi có thời gian, anh vẫn cố gắng tự nấu.

Sau khi tốt nghiệp và đi làm, thói quen ăn cơm nhà càng trở nên đều đặn. Nhân gần như không dùng bữa ở nhà ăn công ty mà tự chuẩn bị cơm mang theo. Có những hôm tan làm muộn, trong lúc gọi điện về cho các chị ở Việt Nam, anh vẫn vừa trò chuyện vừa nấu ăn. Người thân bảo anh mua gì ăn cho đỡ cực, nhưng Nhân nói đã quen với việc trở về nhà, xắn tay áo vào bếp nấu một món gì đó cho mình.

Với Nhân, nấu ăn không phải áp lực. Anh xem đó là khoảng thời gian dành riêng cho bản thân sau những giờ làm việc.

Những mâm cơm của Nhân thường có nhiều món, thay đổi theo nguyên liệu sẵn có và khẩu vị trong ngày. Anh thích các món đậm hương vị quê nhà, có cơm, rau, món mặn, canh hoặc món xào.

Dù từng đi hết 47 tỉnh thành Nhật Bản và thưởng thức nhiều đặc sản địa phương, anh vẫn nói bữa cơm tự nấu ở nhà là ngon nhất. "Không cơm đâu ngon bằng cơm nhà và cũng không ai chăm sóc mình tốt hơn chính bản thân mình", anh nói.

Thói quen nấu ăn của Nhân bắt đầu từ rất sớm. Anh cho biết từ nhỏ đã được mẹ dạy những món cơ bản như cá kho, rau luộc. Khi Nhân 11 tuổi, ba và mẹ lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông. Ba chị gái khi đó đã có gia đình riêng, cậu bé út gần như bơ vơ trong căn nhà trống.

Sau biến cố, Nhân có thời gian sống tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương. Ở đó, nấu ăn trở thành công việc hàng ngày của anh. Mỗi lần xào rau cho 30-40 người, Nhân phải gồng hết sức để nhấc chiếc chảo lớn. Dù vất vả, những bữa ăn tập thể ấy lại là ký ức nhiều niềm vui với Nhân.

Ký ức về ba mẹ cũng là lý do khiến Nhân luôn tự nhắc mình phải sống tốt. Với anh, việc làm những bữa cơm ngon, chăm sóc cơ thể và giữ tinh thần vui vẻ là cách cổ vũ chính mình, để ba má đã khuất không còn phải lo lắng cho con trai út.

Ngoài công việc, bếp núc và khu vườn nhỏ sau nhà là hai điều giúp Nhân giữ nhịp sống cân bằng. Anh cho biết mùa đông ở Gunma lạnh, tuyết phủ trắng nên vườn sau nhà khó trồng cây, anh chuyển sang trồng một số loại rau chịu lạnh trong nhà. Khi thời tiết ấm lên, hoa trong vườn bắt đầu nở, rau củ phủ xanh khoảng sân nhỏ.

Sau vài vụ gieo trồng, Nhân thấy cà chua là loại cây hợp nhất với khí hậu nơi anh sống. Vụ gần đây, anh thu hoạch được nhiều rau củ như cà chua, mướp đắng, dưa leo, trong đó cà chua cho nhiều quả nhất. Những nguyên liệu tự trồng đôi khi được anh đưa vào các bữa cơm hàng ngày.