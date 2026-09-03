3 loại rau tươi mát đầu tiên của tháng 8, giòn ngọt, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, bỏ lỡ sẽ phải đợi đến năm sau

Khi mùa thu đến, những cơn gió buổi sáng và buổi tối cuối cùng cũng mang đến chút mát mẻ, nhưng cái nóng ban ngày vẫn không hề giảm bớt.

Trong mùa chuyển giao này, chợ nông sản trở nên nhộn nhịp nhất, với những sản phẩm tươi ngon theo mùa lặng lẽ chiếm vị trí trung tâm.

Trong số đó có ba loại rau củ thực sự xứng đáng với danh hiệu "món ngon đầu tiên của tháng Tám". Thời hạn tồn tại của chúng cực kỳ ngắn; mỗi miếng cắn đều là minh chứng cho sự tươi ngon thoáng qua của chúng. Nếu bạn không thưởng thức chúng ngay bây giờ, bạn sẽ phải đợi đến năm sau.

1. Loại rau: Ngó sen

Ngó non thực chất là phần rễ ngầm mềm của củ sen, chưa phát triển thành các đoạn dày. Loại rau này thon dài và đều, với một chồi nhọn ở đầu, giống như một chiếc trâm cài bằng ngọc.

Loại rau này chỉ có vào cuối mùa hè và đầu mùa thu. Mỗi củ sen đã hấp thụ độ ẩm của cả mùa hè, và khi cắn vào, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn, mềm, ít xơ và đầy nước.

Về mặt dinh dưỡng, loại rau này rất giàu chất xơ và vitamin C, ít calo và có vị tươi mát. Khi bạn không có cảm giác thèm ăn vào một ngày nóng bức, một đĩa ngó sen sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái.

Đặc điểm quyến rũ nhất của loại rau này là vị ngọt tự nhiên và độ giòn không thể thay thế. Một món xào đơn giản có thể làm nổi bật tối đa vị tươi ngon này.

Món ăn gợi ý: Ngó sen xào thịt

Nguyên liệu: Ngó sen, thịt nạc, tỏi, ớt

Cách làm:

- Cắt ngó sen theo đường chéo thành từng miếng nhỏ và ngâm trong nước có pha vài giọt giấm trắng để tránh bị đổi màu. Cắt thịt thăn lợn hoặc thịt vai lợn thành từng dải, thêm một ít nước tương nhạt, rượu nấu ăn và bột bắp, trộn đều, sau đó rưới một ít dầu ăn để giữ độ ẩm.

- Làm nóng dầu trong chảo, sau đó xào thịt xé nhỏ cho đến khi thịt đổi màu. Lấy thịt ra khỏi chảo ngay lập tức; không nên xào quá chín.

- Dùng phần dầu còn lại trong chảo, cho tỏi băm nhỏ và ớt băm nhỏ vào, xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm. Dùng nhiều tỏi; tỏi là linh hồn của món ăn này.

- Vặn lửa lớn, chắt hết nước từ ngó sen rồi cho vào. Xào nhanh đến khi nghe thấy tiếng xèo xèo. Xào đến khi các cạnh hơi trong suốt.

- Cho thịt lợn xé nhỏ trở lại chảo, rưới một ít nước tương nhạt và muối để nêm gia vị, rồi xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện đều. Quá trình này chỉ mất khoảng hai hoặc ba phút.

Bí quyết để có món ngó sen ngon là độ giòn; nấu quá chín sẽ khiến ngó sen tiết ra nước và héo, làm hỏng hoàn toàn kết cấu. Hương thơm của tỏi và vị cay nhẹ của ớt sẽ làm nổi bật vị ngọt của ngó sen. Với món ăn này, chắc chắn bạn sẽ ăn thêm một bát cơm nữa.

2. Loại rau: Hoa hiên

Hoa hiên (Hemerocallis Fulva) hay còn gọi là kim châm, rau huyên. Loại rau tươi đẹp này, với những cánh hoa màu vàng nhạt điểm chút xanh, được hái khi còn đọng sương mai.

Chúng có kết cấu mịn màng nhưng hơi giòn, và dù được dùng trong súp, salad hay món xào, loại rau này đều mang đến một hương vị tươi ngon khó tả.

Một điểm quan trọng cần lưu ý: hoa hiên chứa colchicine, vì vậy đừng bỏ qua bước chuẩn bị. Chỉ cần loại bỏ nhị hoa, chần kỹ trong nước sôi, sau đó ngâm trong nước lạnh một lúc trước khi thưởng thức.

Hoa hiên tươi được chế biến đúng cách rất giàu lecithin và vitamin, có kết cấu mềm mịn và tươi mát, là một thành phần nhẹ nhàng và dễ chịu cho hệ tiêu hóa của bạn vào đầu mùa thu.

Món ăn gợi ý: Hoa hiên xào thịt

Nguyên liệu: Nụ hoa hiên tươi, nấm mộc nhĩ và thịt lợn.

Cách làm:

- Cắt bỏ cuống cứng ở phần dưới của nụ hoa hiên tươi, loại bỏ nhị ở giữa và rửa sạch. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và vài giọt dầu, cho nụ hoa vào chần trong hai hoặc ba phút, sau đó vớt ra và ngâm ngay vào nước lạnh trong ít nhất nửa giờ, thay nước một lần trong quá trình ngâm.

- Ngâm nấm hương trước, xé nhỏ và chần nhanh trong nước sôi. Thái thịt lợn nạc, thêm nước tương nhạt, gừng băm nhỏ và một ít bột bắp, trộn đều và ướp.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt thái lát vào xào đến khi thịt đổi màu, sau đó đẩy thịt sang một bên chảo. Cho một ít tỏi băm vào giữa chảo và xào thơm, sau đó cho mộc nhĩ vào xào nhanh.

- Vắt bớt nước thừa từ nụ hoa hiên rồi xào chung với nấm mộc nhĩ và thịt thái lát. Nêm nếm muối và một chút nước tương nhạt. Nếu quá khô, rưới vài thìa nước nóng dọc theo mép chảo để món ăn bóng hơn.

- Ngay trước khi món ăn chín, rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ, đảo đều vài lần rồi bày ra đĩa. Độ giòn của nấm mộc nhĩ, độ mềm của nụ hoa hiên và hương thơm của thịt thái lát hòa quyện với nhau, tạo nên một món ăn nhẹ nhàng nhưng đậm đà hương vị, rất thích hợp cho mùa hè vẫn còn hơi ẩm này.

3. Loại rau: Củ ấu

Hiện tại, củ ấu ở các hồ và ao đang vào mùa. Khi nhặt lên, chúng có màu tím đen bóng, với hai đầu cong trông giống như những thỏi nhỏ. Bóc lớp vỏ cứng bên ngoài, phần thịt bên trong màu trắng và mềm.

Khi ăn sống, nó có vị ngọt và giòn. Khi nấu chín, kết cấu trở nên mềm và dẻo, và càng nhai, càng thơm.

Củ ấu rất giàu tinh bột và protein chất lượng cao, cũng như nhiều khoáng chất. Chúng có thể được ăn như một loại rau hoặc dùng để no bụng, khiến chúng trở thành "củ lạc nước" được yêu thích ở các thị trấn ven sông.

Vào mùa này, món củ ấu kho với nước sốt đậm đà, thơm ngon thậm chí còn hấp dẫn hơn cả thịt.

Món ăn gợi ý: Củ ấu kho

Nguyên liệu: Củ ấu, nước tương nhạt, bột bắp, đường...

Cách làm:

- Bóc vỏ củ ấu là một kỹ năng. Dùng dao khía một đường ở đáy, sau đó tách vỏ, cố gắng giữ cho phần thịt củ ấu không bị vỡ. Rửa sạch phần thịt củ ấu đã bóc vỏ, chần qua nước sôi trong hai phút để khử mùi tanh, sau đó vớt ra để ráo.

- Trong khi chần củ ấu, chuẩn bị nước sốt: hai thìa canh nước tương nhạt, nửa thìa canh nước mắm, một thìa nhỏ đường, một thìa canh bột bắp và năm hoặc sáu thìa canh nước. Khuấy đều và nếm thử để kiểm tra độ mặn. Đường được dùng để tăng hương vị, vì vậy đừng cho quá nhiều.

- Làm nóng dầu trong chảo, dùng lượng dầu nhiều hơn một chút so với bình thường khi xào. Cho củ ấu đã chần vào và xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi bề mặt hơi cháy xém và các cạnh có vài đốm vàng nâu. Lúc này, mùi thơm sẽ tỏa ra.

- Khuấy đều nước sốt đã chuẩn bị một lần nữa, đổ dọc theo mép nồi, tăng nhiệt độ để đun sôi, và liên tục đảo củ ấu để mỗi củ đều được phủ đều nước sốt.

- Nước dùng sẽ nhanh chóng sánh lại và bám chặt vào củ ấu. Khi bạn không còn thấy nước dùng chảy trong nồi nữa, chỉ còn lại một lớp màng bóng mượt, bạn có thể tắt bếp.

Rắc một ít hành lá tươi lên trên và dọn ra ăn. Được phủ một lớp nước sốt đậm đà và hơi ngọt, củ ấu mềm và tan trong miệng khi bạn cắn vào; bạn sẽ không thể ngừng ăn từng củ một.

Ba món ăn đặc sản theo mùa này đang có sẵn, nếu bạn chần chừ có thể sẽ phải đợi đến mùa thu sang năm đấy!

Chúc bạn thành công khi chế biến 3 loại rau mùa thu ngon ngọt này!