Ăn 3 loại rau củ bổ dương vào mùa thu để đôi chân khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, tăng cường khí huyết

Mùa thu sắp đến, thời tiết ngày càng mát mẻ hơn, vì vậy đã đến lúc thay đổi thực đơn bữa tối. Đậu xanh và dưa chuột có tính mát, rất sảng khoái trong mùa hè, nhưng nếu ăn chúng mỗi ngày vào mùa thu, chân bạn sẽ nặng nề và thiếu năng lượng.

Người già tin rằng "ăn rau củ có tính ấm vào mùa thu sẽ giúp chân khỏe mạnh vào mùa đông". Dưới đây là 3 loại rau củ bổ dương dễ dàng tìm thấy ở chợ.

Đừng đánh giá thấp ba loại rau củ này. Ăn chúng luân phiên trong một thời gian sẽ giúp bạn có nhiều năng lượng hơn và luôn cảm thấy sảng khoái.

1. Củ mài

Củ mài có vẻ ngoài không mấy nổi bật và có màu xám xịt, khi bổ ra bạn sẽ thấy nó dính và dai, nhưng thực chất nó là một loại thực phẩm tuyệt vời. Củ mài rất giàu mucoprotein, amylase và polysaccharide.

Loại rau củ này có tính ôn hòa, không quá nóng cũng không quá lạnh, và đặc biệt tốt cho việc bổ tỳ vị. Khi tỳ vị khỏe mạnh, thức ăn chúng ta ăn vào có thể được chuyển hóa đúng cách thành khí và huyết, giúp chúng ta có sức mạnh ở chân và bàn chân.

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để ăn củ mài vì thời tiết bắt đầu se lạnh và tỳ vị dễ bị rối loạn.

Món ăn gợi ý: Củ mài hấp gà

Nguyên liệu: Củ mài, thịt gà, cà rốt, nấm hương

Món này không cần xào trên lửa lớn; nó được hấp, tạo nên hương vị nhẹ nhàng, tươi mát và độc đáo.

Cách làm:

- Cắt nhỏ hai hoặc ba đùi gà, ngâm trong nước mười phút để loại bỏ máu, rồi vớt ra để ráo. Cho một muỗng canh nước tương nhạt, nửa muỗng canh nước tương đậm, một ít nước sốt hàu, vài lát gừng và một ít bột bắp vào. Trộn đều và ướp trong hai mươi phút.

- Gọt vỏ và cắt củ mài và cà rốt thành từng miếng vừa ăn. Ngâm nấm hương khô trong nước ấm trước cho đến khi mềm, sau đó cắt thành lát dày. Không đổ bỏ nước ngâm nấm; hãy giữ lại nước đó.

- Tìm một chiếc đĩa sâu lòng, xếp củ mài, cà rốt và nấm hương ở đáy, sau đó đặt các miếng đùi gà đã ướp lên trên.

- Khi nước trong nồi hấp sôi, cho đĩa vào và hấp ở lửa lớn trong 25 đến 30 phút. Trước khi lấy ra khỏi nồi hấp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và rưới vài giọt dầu mè. Nước thịt gà sẽ ngấm vào củ mài và cà rốt, làm cho món ăn thơm lừng. Củ mài mềm và xốp, cà rốt ngọt và mềm. Bạn có thể dễ dàng ăn kèm với hai bát cơm lớn.

2. Loại rau: Củ cải

"Khi củ cải vào mùa, bác sĩ chẳng có việc gì làm" - câu nói này hơi ngoa ngôn nhưng có nhiều lời khuyên tốt về dinh dưỡng.

Loại rau này vào mùa thu mọng nước và giòn, giàu vitamin C, dầu mù tạt và chất xơ. Dầu mù tạt giúp kích thích sự thèm ăn và giảm đầy hơi, trong khi chất xơ giúp làm sạch đường ruột.

Vào mùa thu, cơ thể dễ bị khô và đầy bụng, một bát súp củ cải nóng hổi có thể giúp bạn cảm thấy thư giãn và sảng khoái.

Món ăn gợi ý: Canh bún củ cải, tôm

Nguyên liệu: Củ cải, tôm, bún khô

Món canh này ngon đến mức khiến bạn phải ngạc nhiên, mà lại cực kỳ dễ làm; bạn có thể dọn lên bàn chỉ trong vòng hai mươi phút sau khi tan làm về nhà.

Cách làm:

- Gọt vỏ và bào sợi một củ cải xanh. Loại bỏ râu và chỉ lưng của khoảng mười con tôm tươi, rồi thấm khô bằng giấy bếp. Ngâm một ít bún khô trong nước ấm cho đến khi mềm.

- Làm nóng chảo, cho một ít dầu, cho tôm vào và chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi cả hai mặt chuyển sang màu đỏ. Nhẹ nhàng ấn đầu tôm bằng thìa để lấy tinh dầu tôm, điều này sẽ làm cho nước dùng đậm đà hơn.

- Đổ đủ nước nóng vào, đun sôi trên lửa lớn, cho củ cải bào sợi vào, giảm lửa xuống mức trung bình và nấu trong năm hoặc sáu phút, cho đến khi củ cải bào sợi trở nên trong suốt và mềm.

- Cho bún đã ngâm vào và nấu thêm hai phút nữa. Nêm muối và một chút tiêu trắng, rắc thêm rau mùi hoặc hành lá thái nhỏ. Nước dùng có màu hơi đỏ, và củ cải bào sợi đã hấp thụ hết vị tươi ngon của tôm. Chỉ một ngụm thôi cũng đủ làm ấm bụng từ cổ họng đến dạ dày.

3. Loại rau: Thì là

Thì là có mùi thơm độc đáo, sảng khoái mà một số người yêu thích, trong khi những người khác lại thấy khó chịu. Loại rau này chứa tinh dầu thì là, vitamin và khoáng chất, được coi là có tính ấm, giúp làm dịu dạ dày và xua tan cảm lạnh.

Vào những buổi sáng và tối se lạnh của mùa thu, đặc biệt là đối với phụ nữ dễ bị lạnh tay chân, ăn thì là có thể giúp làm ấm cơ thể. Mùi thơm của loại rau này cũng có thể kích thích sự thèm ăn.

Món ăn gợi ý: Khoai môn xào thì là

Nguyên liệu: Khoai môn, thì là, ớt

Món này là món ăn quen thuộc trên bàn ăn mùa thu của gia đình tôi. Khoai môn mềm và dẻo, còn thì là thì thơm. Kết hợp với nhau, chúng tạo nên một món ăn đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm.

Cách làm:

- Rửa sạch bốn hoặc năm củ khoai môn nhỏ và hấp trực tiếp trong nồi. Hấp trong mười lăm đến hai mươi phút sau khi nước sôi, hoặc cho đến khi có thể dễ dàng xiên được bằng đũa. Vớt ra và để nguội một chút trước khi gọt vỏ và cắt thành từng miếng.

- Lấy một bó thì là nhỏ, bỏ phần cuống cứng, rửa sạch và thái nhỏ. Nghiền nát và băm nhỏ ba hoặc bốn tép tỏi, và thái một quả ớt thành khoanh.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm và ớt băm nhỏ vào xào thơm. Cho khoai môn thái miếng vào xào trên lửa vừa cho đến khi bề mặt khoai môn hơi vàng; điều này sẽ làm cho món ăn thơm hơn.

- Thêm một thìa nước tương nhạt và một chút muối, đảo đều. Cuối cùng, cho thì là băm nhỏ vào, đảo nhanh trên lửa lớn khoảng mười giây, và tắt bếp khi ngửi thấy mùi thơm của thì là. Khoai môn mềm và dai, được phủ một lớp thì là tươi mát và mùi thơm của tỏi, bạn sẽ không thể ngừng ăn!

Ăn uống vào mùa thu không nhất thiết phải phức tạp. Ba loại rau củ này rất dễ làm. Chỉ cần mua nguyên liệu trên đường về nhà sau giờ làm, hấp, luộc hoặc xào khi về đến nhà. Thật đơn giản và dễ dàng để trải qua mùa thu và mùa đông một cách thoải mái.

Chúc bạn thành công khi chế biến các loại rau củ này!