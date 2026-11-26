Truyền thống tổ chức chợ Giáng sinh được cho là bắt nguồn từ Vienna, Áo, nơi phiên chợ tháng 12 đầu tiên được ghi nhận vào năm 1298. Trải qua nhiều thế kỷ, hoạt động này lan rộng khắp thế giới. Nhiều khu chợ trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Dưới đây là danh sách một số chợ Giáng sinh nổi bật nhất trên thế giới năm nay do CNN Travel tổng hợp.

Wiener Christkindlmarkt, Vienna, Áo

Trong số khoảng 20 chợ Giáng sinh tại thủ đô Áo, Wiener Christkindlmarkt là một trong những khu chợ lâu đời và mang đậm nét truyền thống nhất. Được tổ chức trước Tòa thị chính Vienna, chợ có vòng đu quay khổng lồ, các tiểu cảnh tái hiện Chúa giáng sinh, "quảng trường nụ hôn" và sân trượt băng rộng 3.000 m2 dành cho trẻ em. Một trong những điểm chụp ảnh được du khách yêu thích là Cây Trái tim, cây phong lớn được trang trí bằng hàng trăm trái tim phát sáng.

Các gian hàng phục vụ xúc xích Áo, bánh quy gừng và đồ uống pha chế truyền thống dịp Giáng sinh. Chợ mở cửa từ ngày 13/11 đến 26/12, riêng sân trượt băng hoạt động đến 7/3/2027 và đóng cửa ngày 31/12.

Chợ Giáng sinh Basel, Thụy Sĩ

Hầu hết thành phố và thị trấn của Thụy Sĩ đều tổ chức chợ Giáng sinh vào cuối năm, trong đó Basel có quy mô lớn nhất.

Chợ nằm tại hai quảng trường Barfüsserplatz và Münsterplatz, với khoảng 150 gian hàng được trang trí công phu, bày bán gia vị, nến và đồ trang trí Giáng sinh. Du khách có thể leo lên tháp St. Martin ngắm khu phố cổ lung linh ánh đèn hoặc thưởng thức rượu vang nóng tại công trình kim tự tháp Giáng sinh ở quảng trường Barfüsserplatz. Tại sân trong Tòa thị chính, cuốn sổ điều ước truyền thống của Basel được đặt để du khách ghi lại những mong muốn trong mùa lễ hội. Chợ diễn ra từ ngày 26/11 đến 23/12.

Chợ Giáng sinh Strasbourg, Pháp

Ra đời năm 1570, Strasbourg là một trong những chợ Giáng sinh lâu đời nhất châu Âu, thu hút hơn hai triệu lượt khách mỗi năm. Năm nay, chợ được tổ chức tại 8 địa điểm trong thành phố, với hàng trăm gian hàng nhà gỗ bày bán đồ trang trí, quà tặng và rượu vang đặc trưng của vùng Alsace.

Quảng trường Kléber, nơi đặt cây thông Noel khổng lồ, là một trong những điểm đông khách nhất. Hàng nghìn bóng đèn và đồ trang trí được bố trí dọc các con hẻm nhỏ, quảng trường, tạo nên khung cảnh đặc trưng của Strasbourg vào mùa đông. Chợ mở cửa từ ngày 27/11 đến 24/12.

Brussels Winter Wonders, Bỉ

Winter Wonders là một trong những sự kiện thường niên lớn và được yêu thích nhất tại Bỉ, trải rộng khắp các khu vực Bourse, Place de la Monnaie, Grand Place, Place Sainte Catherine và Marché aux Poissons ở thủ đô Brussels. Không chỉ mua sắm, du khách có thể xem trình diễn âm thanh, ánh sáng, trượt băng, tham gia các trò chơi giải trí hoặc ghé khoảng 200 gian hàng nhà gỗ phục vụ rượu vang nóng, bia Bỉ và bánh waffle. Cây thông Noel khổng lồ tại quảng trường Grand Place là một trong những điểm nhấn của lễ hội. Sự kiện diễn ra từ ngày 27/11 đến 3/1/2027.

Chợ Giáng sinh Prague, Cộng hòa Czech

Hai chợ Giáng sinh chính của thủ đô Czech nằm tại quảng trường Phố cổ và quảng trường Wenceslas, cách nhau vài phút đi bộ, thuận tiện cho du khách tham quan trong cùng một ngày.

Trong khi quảng trường Phố cổ tập trung các chương trình biểu diễn nghệ thuật, vũ đạo và hoạt động sáng tạo, chợ tại quảng trường Wenceslas nổi bật với những gian hàng bán quà tặng thủ công, đặc sản địa phương như xúc xích klobasa và rượu vang nóng. Hai khu chợ mở cửa từ ngày 28/11 đến 6/1/2027.

Fira de Santa Llúcia, Barcelona, Tây Ban Nha

Có lịch sử từ năm 1786, Fira de Santa Llúcia ban đầu là phiên chợ kéo dài một ngày nhằm kỷ niệm lễ Thánh Lucia vào 13/12, sau đó phát triển thành hội chợ kéo dài ba tuần.

Nằm ngay bên ngoài Nhà thờ chính tòa Barcelona, chợ được chia thành bốn khu vực, chuyên bán mô hình tái hiện cảnh Chúa giáng sinh, cây thông tự nhiên và nhân tạo, cây cảnh, đồ thủ công, trang sức và nhạc cụ. Ngoài các hoạt động kể chuyện, diễu hành Giáng sinh, du khách có thể trải nghiệm phong tục Caga Tió, dùng gậy gõ vào một khúc gỗ Giáng sinh khổng lồ để nhận bánh kẹo và quà tặng. Chợ diễn ra từ ngày 27/11 đến 23/12.

I Mercati di Natale, Florence, Italy

Được tổ chức tại quảng trường Piazza Santa Croce, chợ Giáng sinh Florence có lợi thế về cảnh quan khi nằm trước Vương cung thánh đường Santa Croce thuộc dòng Phanxicô. Dù được xây dựng theo mô hình chợ Giáng sinh đường phố truyền thống của Đức và còn có tên Weihnachtsmarkt, khu chợ vẫn mang đậm bản sắc Italy nhờ không gian kiến trúc và các món đặc sản địa phương, trong đó có panforte, loại bánh truyền thống với các loại hạt, trái cây và gia vị.

Advent in Zagreb, Croatia

Thủ đô Croatia từng ba năm liên tiếp được bình chọn là điểm đến có chợ Giáng sinh tốt nhất trong cuộc khảo sát trực tuyến của cổng thông tin du lịch European Best Destinations. Các khu chợ nằm rải rác khắp thành phố, với nhiều hoạt động như tái hiện cảnh Chúa giáng sinh bằng người thật, điêu khắc băng, biểu diễn âm nhạc ngoài trời, mở các quán bar theo mùa và vận hành xe điện Giáng sinh có ông già Noel cùng những yêu tinh phụ tá. Lễ hội còn có khu giải trí mang tên Fuliranje, nơi du khách có thể nhảy múa trên đường phố, thưởng thức ẩm thực và xem các tiết mục biểu diễn trực tiếp. Advent in Zagreb diễn ra từ ngày 28/11 đến 7/1/2027.

Giáng sinh tại Tivoli, Copenhagen, Đan Mạch

Công viên giải trí Tivoli Gardens, nơi Walt Disney từng ghé thăm nhiều lần trước khi xây dựng Disneyland, được trang hoàng với hơn 1.000 cây thông Noel vào mùa lễ hội. Bên cạnh các trò chơi và chương trình biểu diễn của ban nhạc Pixie Band truyền thống, năm nay công viên còn bố trí công trình nghệ thuật ánh sáng mô phỏng các hành tinh phát sáng. Một trong những hoạt động nổi bật là lễ rước Lucia vào ngày 13/12, với hơn 100 cô gái cầm nến, vừa đi qua khu vườn vừa hát để kỷ niệm ngày lễ Thánh Lucia. Các màn trình diễn pháo hoa được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12, cũng như đêm giao thừa.

Chợ Giáng sinh Skansen, Stockholm, Thụy Điển

Nằm trên đảo Djurgården, trong khuôn viên bảo tàng ngoài trời lâu đời nhất thế giới, Skansen là một trong những chợ Giáng sinh mang đậm nét truyền thống nhất tại Stockholm. Vào mùa lễ hội, những ngôi nhà cổ trong bảo tàng được trang hoàng bằng các món đồ trang trí nhiều màu sắc, bàn ăn bên trong được bày biện theo phong tục đón Giáng sinh, giúp du khách tìm hiểu văn hóa và cách người Thụy Điển chuẩn bị cho dịp lễ này. Chợ mở cửa vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, trong khoảng thời gian từ 28/11 đến 21/12.

Tuomaan Markkinat, Helsinki, Phần Lan

Khu chợ mang đậm phong cách Bắc Âu được tổ chức tại quảng trường Thượng viện Helsinki, gần tượng Hoàng đế Alexander II. Ngoài vòng quay ngựa gỗ cổ điển, chợ thu hút khách bởi các gian hàng bán đồ thủ công, món ăn truyền thống dịp Giáng sinh và glögi, một loại rượu vang nóng đặc trưng của Phần Lan. Năm nay, du khách có thể trải nghiệm xông hơi truyền thống với hình thức sử dụng trực tiếp hoặc đặt phòng riêng cho nhóm. Trẻ em cũng có thể gặp ông già Noel tại căn nhà gỗ trong khu chợ. Tuomaan Markkinat diễn ra từ ngày 27/11 đến 22/12.

Christkindlesmarkt và Gendarmenmarkt, Đức

Đức là nơi có nhiều chợ Giáng sinh lâu đời và thu hút đông khách nhất thế giới. Trong số khoảng 80 chợ Giáng sinh tại Berlin, Gendarmenmarkt là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất. Nằm giữa hai nhà thờ Französischer Dom và Deutscher Dom, khu chợ có nhiều gian hàng gỗ bán xúc xích bratwurst, rượu vang nóng, bánh gừng và quà tặng, cùng các chương trình hòa nhạc, biểu diễn múa hàng đêm.

Tại Nuremberg, thành phố lớn thứ hai của bang Bavaria, chợ Christkindlesmarkt có lịch sử từ thế kỷ 16, với khoảng 200 gian hàng được dựng tại quảng trường trung tâm thành phố mỗi mùa Giáng sinh, thu hút khoảng hai triệu lượt khách. Chợ Christkindlesmarkt mở cửa từ ngày 27/11 đến 24/12, trong khi Gendarmenmarkt diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12.

Edinburgh, Scotland

Khu trung tâm lịch sử của thủ đô Scotland trở nên nhộn nhịp vào mùa đông với các chợ Giáng sinh, sân trượt băng và công trình trình diễn ánh sáng.

Tại công viên East Princes Street Gardens, chợ Giáng sinh truyền thống có tới 70 gian hàng, vòng đu quay và trò đu quay dây văng Star Flyer cao 80 m. Từ đây, du khách có thể ngắm Đài tưởng niệm Scott và lâu đài Edinburgh, hai công trình nổi tiếng của thành phố. Lâu đài Edinburgh cũng tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội vào ban ngày từ 19/11 đến 31/12. Chợ Giáng sinh chính tại East Princes Street Gardens diễn ra từ ngày 14/11 đến 3/1/2027.

Chợ Giáng sinh Krakow, Ba Lan

Có lịch sử từ đầu thế kỷ 14, chợ Giáng sinh Krakow nằm trong số những chợ Giáng sinh lớn nhất châu Âu, trải rộng trên quảng trường trung tâm Rynek Główny, với Vương cung thánh đường St. Mary và tòa nhà Cloth Hall mang kiến trúc thời Phục hưng làm phông nền. Du khách có thể thưởng thức xúc xích kiełbasa của Ba Lan, mua quà tặng thủ công, nghe nhạc dân gian và các bài thánh ca Giáng sinh.

Một trong những hoạt động truyền thống là cuộc thi làm mô hình tái hiện cảnh Chúa giáng sinh, với sự tham gia của học sinh và các nghệ sĩ địa phương. Các tác phẩm được trưng bày tại tượng nhà thơ Adam Mickiewicz trong quảng trường trước khi ban tổ chức chọn ra người chiến thắng. Chợ diễn ra từ ngày 27/11 đến 6/1/2027.

Winter Village tại công viên Bryant, New York, Mỹ

Mỗi dịp Giáng sinh, công viên Bryant ở Manhattan được biến thành làng mùa đông với hơn 150 gian hàng được thiết kế riêng và sân trượt băng ngoài trời rộng khoảng 1.580 m2. Du khách được sử dụng sân trượt băng miễn phí nếu mang theo giày trượt. Nằm cạnh sân băng, khu ẩm thực The Lodge có nhiều quầy phục vụ đồ ăn, cùng khu thưởng thức bia ngoài trời và quầy cocktail. Đài phun nước Josephine Shaw Lowell bên ngoài khu chợ cũng thu hút khách tham quan vào mùa đông, khi nước thường xuyên đóng băng. Winter Village tại công viên Bryant diễn ra từ ngày 28/10 đến 28/2/2027, riêng các gian hàng mua sắm mở cửa đến ngày 3/1/2027.