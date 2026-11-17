Hơn một tháng sau khi bắt đầu kỳ nghỉ phép bốn tháng mùa hè, Katrina Nichole, 35 tuổi, người Mỹ, rời Croatia để đến Việt Nam. Cô dự định dành hai tuần ở Hà Nội, sau đó tới Hội An và TP HCM. Nhưng việc thị thực bị chậm đã khiến lịch trình xáo trộn.

Nichole và cảnh biển ở Phú Quốc. Ảnh: Nichole

Trước khi khởi hành sang Việt Nam, cô đã chuẩn bị kỹ vì biết quốc gia này yêu cầu "bằng chứng việc rời khỏi đất nước sau khi hết hạn thị thực". Vì thế cô đặt trước mọi dịch vụ, từ khách sạn đến các chặng bay. Cô nộp hồ sơ xin cấp thị thực, được thông báo xử lý trong 5-7 ngày làm việc và đinh ninh thừa thời gian.

Nhưng đến ngày khởi hành vẫn chưa có thị thực. Cô quyết định ra sân bay để tìm hiểu. "Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu thực sự thú vị", Nichole nhớ lại.

Tại quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines, Nichole trình bày tình huống của mình và nhận được nhiều cách giải quyết. Cô có thể hủy chuyến bay, ở lại Đức chờ thị thực hoặc chọn một lộ trình khác. Tuy nhiên, vị quản lý hãng bay cảnh báo việc lưu lại Munich có thể tốn kém. Vì vậy ông gợi ý cô vẫn bay như kế hoạch, nhưng đặt một chuyến transit từ Hà Nội đi Phú Quốc, hòn đảo hiện miễn thị thực 30 ngày cho khách quốc tế.

Lo ngại của Nichole là "hoàn toàn không biết gì" về Phú Quốc. "Tôi thậm chí còn chưa từng nghe cái tên đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ nơi này sẽ là một phần trong chuyến đi Việt Nam", cô kể. Dẫu vậy, Nichole vẫn làm theo lời khuyên và đặt vé máy bay. Khi cô đến Hà Nội, 7-8 người khác cũng rơi vào hoàn cảnh như cô, nối chuyến ra Phú Quốc để chờ thị thực được duyệt.

Điều cô không ngờ là nơi chưa từng có ý định ghé thăm lại trở thành một trong những trải nghiệm yêu thích nhất. Nhìn lại hành trình, Nichole chia sẻ bước ngoặt bất ngờ này chính là "sự cố may mắn và hạnh phúc nhất". Kỳ nghỉ ngoài dự kiến trên đảo nhanh chóng khiến Nichole thay đổi cách nhìn. Cô gần như không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng ngay trên đường từ sân bay về khách sạn, Phú Quốc đã thu hút sự chú ý của cô.

"Kiến trúc khác với bất cứ nơi nào tôi từng thấy tại các quốc gia châu Á, khiến tôi liên tưởng đến vùng Caribe hoặc châu Âu. Mọi thứ mang đến sự khác biệt. Những bức ảnh đã rất đẹp, nhưng khi tận mắt chứng kiến, khung cảnh còn ngoạn mục hơn", cô kể lại.

Căn Airbnb của cô cách trung tâm khoảng một giờ di chuyển, cũng đem đến bất ngờ. Căn phòng giá 120 USD một đêm hướng biển và núi vượt kỳ vọng của Nichole, khiến cô đánh giá "xứng đáng giá 500 USD".

Cảnh thiên nhiên đẹp, không khí yên bình, người dân thân thiện và ẩm thực hấp dẫn, Phú Quốc trở thành điểm đến ý nghĩa hơn nhiều so với một nơi dừng chân tạm thời của Nichole. "Không từ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp nơi này. Tôi cảm thấy như đang ở thiên đường. Không thể tin tôi đang có mặt ở đây. Không thể có sự cố nào tuyệt vời hơn", Nichole nói.

Cô còn gọi nơi này là một trong những hòn đảo "đẹp nhất mà cô từng đặt chân đến". Dù chi phí tăng và phải thay đổi toàn bộ kế hoạch, Nichole khẳng định "không hề hối tiếc" và đã lên kế hoạch quay trở lại.

Phú Quốc qua ống kính của Nichole. Ảnh: Nichole

Nichole nhập cảnh Phú Quốc theo diện miễn thị thực, vì vậy cô phải rời đi chứ không thể đơn giản bay tiếp vào đất liền. Sau vài ngày ở Phú Quốc, cô đặt liên tiếp nhiều chuyến bay, di chuyển từ Phú Quốc đến Bangkok (Thái Lan), sau đó mới quay lại Hà Nội để nhập cảnh bằng thị thực vừa được cấp.

Chuyến đi vòng vèo khiến Nichole tốn khoảng 800 USD cho các vé máy bay đặt sát giờ và những kế hoạch phải bỏ. May mắn cô kịp hủy một số phòng, nhưng phần lớn vé máy bay đã thanh toán đều mất. Cô cũng không yêu cầu hoàn tiền từ các hãng hàng không vì quy trình phức tạp.

Sau khi giải quyết những rắc rối liên quan đến thị thực, Nichole quyết định dành toàn bộ thời gian còn lại tại Việt Nam ở Hà Nội, thay vì tiếp tục di chuyển qua nhiều địa phương như dự định. Việc ở lại một thành phố lâu hơn giúp cô có thời gian xây dựng những mối quan hệ và khám phá nhiều điều chưa từng nghĩ tới.

"Tôi không hề tiếc. Tôi đã có những người bạn tuyệt vời và những trải nghiệm thực sự thay đổi cuộc đời, từ việc may quần áo theo yêu cầu đến gặp gỡ nhà thiết kế váy cưới của mình", cô nói.

Nichole đã đi 36 quốc gia trên thế giới và xếp Việt Nam vào nhóm năm điểm đến yêu thích nhất. Cô đã lên kế hoạch quay lại để thử váy cưới. Tuy nhiên, lần tới cô sẽ không lặp lại sai lầm cũ. Cô dự định gửi hồ sơ thị thực trước ít nhất một tháng và chọn loại visa thời hạn 90 ngày, thay vì visa chỉ có hiệu lực trong những ngày đi lại cụ thể, nhằm có thêm sự linh hoạt cho hành trình.