10 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm cho mùa hè thảnh thơi

Là người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng yêu bếp, chị Vũ Thu Hương (40 tuổi, Hà Nội) luôn dành tâm huyết chăm chút cho mỗi bữa ăn gia đình. Mâm cơm mùa hè của mẹ đảm ở Hà Nội luôn có những món ăn thanh mát, tươi ngon và đảm bảo dinh dưỡng cho cả gia đình.

Mâm cơm gia đình số 1:

Mâm cơm đặc trưng mùa hè không thể thiếu các món tôm rang thịt ba chỉ, đậu phụ rán chấm mắm tôm, canh cua rau đay mồng tơi mướp, cà pháo, lạc luộc.

Mâm cơm gia đình số 2:

Mâm cơm thanh mát với món thịt ba chỉ luộc chấm mắm tôm chua, mướp đắng xào trứng, nộm rau củ thập cẩm, cá mờm cơm sữa rim mặn ngọt, canh hoa thiên lý nấu tôm.

Mâm cơm gia đình số 3:

Thực đơn gồm thịt bắp giò hấp riềng mẻ, bí non xào tỏi, khô cá bống biển tẩm gia vị, canh ngó khoai nấu sườn non, bánh rán mặn nhân thịt.

Mâm cơm gia đình số 4:

Mâm cơm thanh mát với các món chim cút nướng sốt ngũ vị, đậu phụ rán sốt cà chua, rau bí non xào tỏi, canh cải bó xôi nấu thịt băm.

Mâm cơm gia đình số 5:

Thực đơn gồm chả ốc hấp lá lốt, cá chép sông sốt cà chua, thịt bò xào hoa thiên lý, canh rau ngót nấu thịt băm.

Mâm cơm gia đình số 6:

Mâm cơm gồm các món ốc om chuối đậu, cá chép sông rán giòn, chả giò nhân gà ngô non, su su luộc, tráng miệng bằng nho đỏ kẹo.

Mâm cơm gia đình số 7:

Bữa ăn này có tôm sú hấp nước dừa, chả mực, đậu phụ rán, canh chua ngao nấu dứa.

Mâm cơm gia đình số 8:

Thực đơn gồm các món sườn nướng sốt mắm tỏi, nem bì thính, salad xà lách trộn sốt mè rang, khoai tây chiên, canh rau cải ngọt.

Mâm cơm gia đình số 9:

Bữa ăn này có các món lươn om chuối đậu, thịt quay giòn bì, bí non xào tỏi, su hào dầm.

Mâm cơm gia đình số 10:

Thịt bê hấp chấm tương cùng rau, trứng tráng hàu, canh chua hàu sữa nấu dứa.