Đồ Sơn dẹp nạn bán cua biển 'quấn dây vải' cho du khách

Theo phản ánh ngày 9/5, một du khách được một người bán hàng rong mời chào mua cua "quấn giẻ" tại khu du lịch Đồ Sơn. Du khách ghi hình lại và cho rằng đây là hành vi gian dối, làm mất niềm tin của người trải nghiệm dịch vụ. Trong khi đó, người bán giải thích việc quấn vải đẫm nước giúp cua tươi lâu, không gãy càng và giá thành "mềm" hơn cua không buộc dây.

Tuy nhiên, theo người dân Đồ Sơn, cua buộc dây bán rong có chất lượng kém, ít thịt. Loại này thường được bán theo con với giá từ 180.000 đồng đến 250.000 đồng. Trong khi đó, cua chất lượng giá khoảng 700.000 đồng mỗi kg.

Ngày 10/5, tổ công tác của phường Đồ Sơn đã đồng loạt kiểm tra, rà soát các địa điểm kinh doanh, yêu cầu các hộ ký cam kết không bán hàng kém chất lượng.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Sen, trú tại phường Nam Đồ Sơn, một trong số những người bán rong ở khu du lịch không chấp hành, vẫn tiếp tục bán cua buộc dây vải to. Bà Sen bị cơ quan chức năng lập biên bản, thu giữ 13 con cua, thả về môi trường tự nhiên.

Sáng 11/5, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Đồ Sơn cho biết địa phương sẽ mạnh tay xử lý dứt điểm nạn bán cua "quấn giẻ" tại khu du lịch.

13 con cua quấn vải của bà Sen bị chính quyền thu, thả về tự nhiên. Ảnh: Xuân Hoa

UBND quận Đồ Sơn khẳng định không để trình trạng bán rong, chèo kéo, kinh doanh kém chất lượng làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch.

Chính quyền đề nghị người dân không mua hàng rong, tìm hiểu kỹ trước khi mua hàng và chỉ nên mua hải sản ở các cơ sở có địa chỉ rõ ràng, niêm yết giá công khai. Nếu gặp trường hợp tiêu cực, khách có thể gọi trực tiếp vào đường dây nóng của phường để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Đồ Sơn là khu du lịch nổi tiếng, lâu đời của TP Hải Phòng. Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, khu vực này đón 480.000 lượt du khách. Hiện địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ để chuẩn bị cho mùa du lịch hè cao điểm.