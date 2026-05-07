Những mâm cơm hè giá dao động 120.000 đồng cho 4 người của 9X Hà Nội

Trần Thư, một nhân viên y tế 32 tuổi, sống ở Hà Đông, cho biết việc vào bếp, nấu những bữa cơm tối ngon miệng, đủ dinh dưỡng cho chồng con là niềm hạnh phúc mỗi ngày. Mỗi bữa cơm của gia đình Thư thường có hai món mặn, một món canh và hoa quả tráng miệng. Cô cho biết thời gian chế biến món ăn có thể dao động từ 45 phút đến 1,5 giờ, tùy vào việc thực đơn có món dễ làm hay cầu kỳ hơn. Nhưng cô xem đó là quãng thời gian thư giãn của bản thân sau ngày làm việc vất vả.

Chia sẻ những mâm cơm nhà lên cộng đồng yêu bếp, bà mẹ 9X nhận được nhiều lời khen khéo léo, đảm đang vì đa dạng thực đơn, trình bày chỉn chu, đẹp mắt. Thư cho biết hai con hiện học tiểu học, đang ở độ tuổi phát triển nên cô luôn cân đối các món theo hướng đủ chất, dễ ăn, hạn chế đồ ăn quá cay hay nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, để kích thích niềm vui trong ăn uống, Thư cũng thường đổi món hoặc cách chế biến.

Đôi khi Thư biến tấu món cơm bằng cách cho thêm hạt dẻ hay khoai lang vào nấu cùng để đa dạng dinh dưỡng.

Thư cho hay cô cũng đặt mức chi tiêu phù hợp cho ăn uống, nhưng không quá cứng nhắc. "Mâm cơm gia đình thường dao động khoảng 120.000 đồng, bao gồm cả hoa quả tráng miệng. Tôi không lựa chọn nguyên liệu quá đắt đỏ, ưu tiên thực phẩm theo mùa và quen thuộc, vừa dễ ăn, vừa có giá cả hợp lý", cô nói.

Đặc biệt, Thư tận dụng khoảng đất trống trước chung cư để tự trồng rau sạch, đảm bảo an toàn và tiết kiệm hơn. Cô hiện trồng các loại rau như mùng tơi, mướp, rau muống, rau dền, cà pháo, rau cải... "Trong thời buổi này, tự làm được gì thì bớt lo chừng ấy", cô cười nói.

Một bữa cơm gia đình với món rau muống luộc nhà trồng được cuộn như bông hoa, gà rang gừng và trứng rán, tráng miệng với chôm chôm.

Thư cho biết các bữa cơm nhà luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ chồng con.

Trung bình, gia đình Thư chi khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng cho ăn uống. "Theo tôi, ăn uống là nhu cầu thiết yếu nên không cắt giảm quá mức, thay vào đó ưu tiên cân đối bằng cách lựa chọn thực phẩm tươi, sạch, đa dạng và chi tiêu hợp lý để tránh phát sinh không cần thiết", cô nói.

Thư thường mua thực phẩm tại những địa chỉ quen, đôi khi nhờ hàng xóm hoặc đồng nghiệp lấy giúp từ quê, hoặc nhận thực phẩm do ông bà gửi lên. Ngoài ra, cô cũng linh hoạt mua sắm tại siêu thị và duy trì thói quen đi chợ sáng sớm để chọn được đồ tươi ngon.

Khi lựa chọn thực phẩm, Thư ưu tiên các loại theo mùa để vừa đảm bảo chất lượng, vừa có giá thành hợp lý, qua đó giúp bữa ăn gia đình luôn ngon miệng mà vẫn cân đối được chi tiêu.

Trần Thư, chủ nhân của những mâm cơm nhà ngon miệng, đẹp mắt.