Tôm ai lạ gì, dùng gia vị ngon ngọt, thơm phức này, món ăn tươi đẹp, thịt ngọt mềm, ai cũng mê

Nếu đã quen với những món tôm rang mặn ngọt thông thường, bạn nhất định nên thử món tôm rim nước cốt dừa thơm béo này. Tôm tươi rim trên lửa nhỏ, sử dụng các loại gia vị như nước cốt dừa và đường thốt nốt tạo nên lớp áo óng vàng hấp dẫn, vỏ tôm giòn nhẹ nhưng phần thịt bên trong vẫn ngọt mềm, đậm đà.

Mùi thơm của tỏi phi, vị béo ngậy của dừa hòa quyện cùng chút tiêu cay nhẹ khiến món ăn dân dã này trở nên đặc biệt đưa cơm, ăn một lần là nhớ mãi.

Đặc biệt trong quá trình chế biến món này không nên ướp tôm với gia vị như muối vì khi chín lớp vỏ sẽ không còn giòn nữa.

Ướp với gia vị là nước mắm và đường thốt nốt sẽ làm cho món rim có màu sắc đẹp và mùi vị thơm ngon hơn. Dân Việt giới thiệu cách làm món tôm rim nước cốt dừa, đường thốt nốt như sau:

Nguyên liệu làm tôm rim cốt dừa, đường thốt nốt

- Tôm đất 500gr.

- Nước cốt dừa 2 chén.

- Đường thốt nốt 40 gr.

- Nước mắm 3 muỗng canh

- Tỏi: 15gr.

- Tiêu 10 gr.

Cách làm tôm rim cốt dừa, đường thốt nốt

- Tôm ngon nhất dùng để rim là tôm đất, con nhỏ vừa, vỏ giòn. Chọn mua con còn tươi và nhảy tanh tách thì khi rang sẽ có lớp vỏ giòn và thịt thơm hơn.

- Sơ chế tôm : cắt bỏ phần đuôi, chân và một phần đầu rồi rửa sạch, để ráo.

- Ướp tôm với đường thốt nốt, 1.5 muỗng canh nước mắm, 5gr tiêu và 15gr tỏi băm trong khoảng 20 phút thấm gia vị.

* Lưu ý: không nên ướp tôm với muối vì khi chín lớp vỏ sẽ không còn giòn nữa. Uớp với nước mắm và đường thốt nốt sẽ làm cho món rim có màu sắc đẹp và mùi vị thơm ngon hơn.

- Phi thơm 1 ít tỏi, đun nước cốt dừa với lửa nhỏ, đợi sôi lên thì cho phần tôm đã ướp vào, đảo đều tay cho tôm dàn đều ra và nước cốt dừa ngập tôm.

- Để lửa nhỏ rim tới khi nước sền sệt lại thì bạn nêm thêm nước mắm và tiếp tục rim đến khi cạn hết nước thì tắt bếp. Nêm nếm lại theo khẩu vị

- Nước cốt dừa khô lại thấm đều vào tôm, se lại và đồng thời cũng thấm vào bên trong thịt tôm, tạo nên vị thơm béo rất đặc trưng.

- Nước cốt dừa có thể mua dạng vắt sẵn hoặc mua 150 -200gr cùi dừa về cho thêm một chén nước ấm vào vắt thành nước cốt.

Chúc các bạn thành công khi chế biến tôm với gia vị này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.