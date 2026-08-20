Du khách tại Trung Quốc chi tiền để đón bão, lũ

Tại Hàng Châu, Trung Quốc, Lvxing Base, trung tâm mô phỏng thảm họa thiên nhiên nhập vai, đã đón hơn 160.000 khách từ khi mở cửa vào tháng 9/2024. Giá vé từ 900 đến 5.000 nhân dân tệ (3,5-19,5 triệu đồng) tùy gói, số người tham gia; cung cấp các trải nghiệm từ bão, lũ quét đến sinh tồn dã ngoại. Không gian mô phỏng thảm họa của Lvxing Base có thể tạo ra gió với tốc độ lên tới 165 km/h.

Trước khi tham gia, khách phải mặc đồ giữ nhiệt và đội mũ bảo hộ. Các hướng dẫn viên được đào tạo kỹ năng cứu hộ, ứng phó với thảm họa luôn có mặt để hỗ trợ người chơi quá sức trong quá trình trải nghiệm.

Du khách trải nghiệm tour mô phỏng bão, lũ tại Trung Quốc. Ảnh: QQ

Xiaofei, lớn lên tại một thành phố ven biển, chưa từng trải qua bão hay lũ. Cô tham gia trò mô phỏng ngập lụt đô thị, trải nghiệm cảnh nước dâng cao đến cổ trong hầm gửi xe.

"Nỗi sợ nghẹt thở khiến tôi quên mất mình chỉ đang trải nghiệm mô phỏng thảm họa", cô nói.

Phần mô phỏng lũ quét dữ dội hơn, dòng nước cuốn Xiaofei va vào một cọc bê tông, khiến chân cô bị bầm. Nhóm của cô chủ yếu là khách nước ngoài, mọi người theo phản xạ hỗ trợ lẫn nhau. Trải nghiệm này giúp cô cảm nhận rõ tinh thần tương trợ giữa những người xa lạ.

Theo các chuyên gia, sức hút của loại hình này một phần nằm ở việc người tham gia được đối mặt với tình huống mang cảm giác nguy hiểm nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát và có thể vượt qua.

Zhang Yong, giáo sư công tác xã hội tại Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán, cho rằng trực tiếp kiểm chứng khả năng ứng phó của bản thân có thể hấp dẫn những người đang sống trong môi trường cạnh tranh cao, phải đối mặt với nhiều biến số.

Ý tưởng xây dựng Lvxing Base xuất phát từ trải nghiệm của những người sáng lập, vợ chồng Zhang Xinyu và Liang Hong. Năm 2012, họ từng thám hiểm núi lửa, vùng nhiễm xạ Chernobyl, chiến trường Trung Đông và đi tàu phá băng đến Nam Cực. Cặp đôi xây dựng chương trình giáo dục sinh tồn nhằm cung cấp kỹ năng thực tế và nâng cao nhận thức tôn trọng thiên nhiên.

Một trung tâm trải nghiệm mô phỏng thảm họa tại Nhật Bản. Ảnh: QQ

Bên cạnh ý kiến cho rằng đây là mô hình hữu ích, nhiều người cũng nhận xét việc biến thiên tai thành trò giải trí "như xem nhẹ nỗi mất mát của những ai thực sự trải qua".

Mô hình trải nghiệm như Lvxing Base là một phần của xu hướng "du lịch đen" hay du lịch gắn với mất mát. Hoạt động này có lịch sử từ nhiều thế kỷ trước, tiêu biểu như các buổi hành quyết công khai thu hút đông người chứng kiến tại Anh vào thế kỷ XVII.

Những năm gần đây, "du lịch đen" phát triển tại nhiều nơi ở châu Á, nhưng sự gia tăng này cũng gây tranh luận về tính đạo đức. Trung Quốc có nhiều địa điểm "du lịch đen" miễn phí như các khu tưởng niệm liên quan đến trận động đất Tứ Xuyên năm 2008 và vụ thảm sát Nam Kinh. Khác với các trung tâm mô phỏng thương mại, những địa điểm này gắn với mất mát có thật và ký ức tập thể.