6,5 triệu lượt khách về Đền Hùng, du lịch Phú Thọ “cất cánh” sau mùa lễ hội

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá du lịch Phú Thọ năm Bính Ngọ 2026 đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý khi lần đầu tiên Phú Thọ tổ chức trong không gian phát triển mới sau sáp nhập.

Chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch. Ảnh: N.H

Không chỉ giữ trọn yếu tố tâm linh truyền thống, lễ hội năm nay còn “lột xác” với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, tạo nên bức tranh đa sắc của vùng đất cội nguồn.

Điểm nổi bật là hàng loạt sản phẩm trải nghiệm được đưa vào vận hành, biến giá trị lễ hội thành sản phẩm du lịch cụ thể. Du khách có thể hòa mình vào lễ hội văn hóa dân gian đường phố, thưởng thức trình diễn Hát Xoan tại các làng cổ, tham gia hội trại văn hóa, hay trực tiếp trải nghiệm các cuộc thi gói bánh chưng, giã bánh dày.

Các chương trình nghệ thuật, tour đêm tại Đền Hùng và hội chợ quảng bá sản phẩm địa phương cũng góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách…

Lễ hội Đền Hùng năm nay mang đến nhiều trải nghiệm khó quên, rất tốt đẹp trong lòng du khách. Ảnh: N.H

Song song đó, chương trình kích cầu du lịch 2026 với chủ đề “Phú Thọ - Đến để yêu” và “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc” được triển khai đồng bộ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Kết quả, trong dịp lễ hội, tỉnh đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm 2025 – con số ấn tượng cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Đất Tổ.

Đáng chú ý, sau khi dâng hương, nhiều du khách không vội rời đi mà tiếp tục lựa chọn các tour nghỉ dưỡng, khám phá tại các điểm đến lân cận như Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Hồ Hòa Bình hay các khu du lịch suối khoáng nóng Thanh Thủy, Kim Bôi.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, việc kết nối hành hương với trải nghiệm nghỉ dưỡng, sinh thái đang mở ra hướng phát triển bền vững cho du lịch Phú Thọ. Lễ hội không còn chỉ là sự kiện ngắn ngày mà đang trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy tăng trưởng du lịch, khẳng định vị thế Đất Tổ trên bản đồ điểm đến quốc gia.